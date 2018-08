Odrova šesta na 800 m, svetovni rekord Peatyja in Kolesnikova

Novost v programu evropskih prvenstev, moško-žensko štafeto na 4 x 200 m prosto, so dobili Nemci pred Rusi in Britanci. Foto: Reuters

To je bil njen dan - Sarah Sjöström je na 100 m delfin še četrtič v karieri osvojila zlato medaljo, na 50 prosto pa ji je to uspelo prvič v evropski konkurenci. Foto: Reuters

Rajko Hrvat za mesta od 7 do 12

4. avgust 2018 ob 07:21,

zadnji poseg: 4. avgust 2018 ob 20:17

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Jubilejni naslov za Sjöströmovo Štirikratna svetovna prvakinja in svetovna rekorderka Švedinja Sarah Sjöström si je na 100 m delfin priplavala še četrto evropsko krono, obenem pa je osvojila jubilejni deseti posamični naslov na evropskih prvenstvih. Ob koncu programa pa je Sjöströmova bero medalj še povečala - slavila je še na 50 m prosto in s 23,74 lasten svetovni rekord zgrešila za vsega sedem stotink sekunde. Za vsega stotinko je zaostala Danka Pernille Blume , bron je osvojila Nizozemka Ranomi Kromowidjojo .

Svetovni rekord Peatyja in Kolesnikova Britanski plavalec Adam Peaty je dosegel nov svetovni rekord na 100 m prsno. Razdaljo je preplaval v 57,00 sekunde in za 13 stotink izboljšal lasten rekord, dosežen na olimpijskih igrah pred dvema letoma v Riu de Janeiru. "Rekorda tukaj nisem pričakoval, a že ko sem prišel na bazen, sem čutil navdušenje občinstva. Na koncu sem plaval odlično, a ko sem se dotaknil cilja, nisem takoj videl rezultata. Potreboval sem nekaj trenutkov, nato pa so bili občutki nori," je po tekmi dejal 23-letni olimpijski prvak Peaty. Tekmeci, najbolj se mu je približal rojak James Wilby , so za 23-letnim olimpijskim prvakom zaostali sekundo in pol ter več. Bron je pripadel Rusu Antonu Čupkovu .

Plavalka ravenskega Fužinarja je po 200 metrih izgubila stik z vodilno skupino in se s preostalimi 600 metri borila sama, za boljši dosežek pa bi ob sebi potrebovala tekmico, ki bi bila ulovljiva. "Mislim, da je tudi šesto mesto v Evropi zelo dobra uvrstitev. Težko je bilo plavati sama, saj se potem ne borim tako kot sicer, saj vidim, da bom ostala šesta. Izid je dober in s pozitivnimi mislimi se bom zdaj pripravila na 1.500 m prosto," je po tekmi povedala koroška olimpijka, ki prav v teh dneh končuje študij na ameriški univerzi Arizona. Odrova ni skrivala, da si je želela še malo boljši izid, a glede na sam potek finala je bila na koncu tudi zadovoljna.

Na začetku so namreč potegnile sredozemska prvakinja Italijanka Simona Quadarella , Madžarka Ajna Kesely , Nemka Sarah Köhler , Rusinja Ana Jegorova in branilka naslova Madžarka Boglarka Kapas , ki so med seboj odločale o odličjih.

Testna tekma za dve Slovenki

Sobotna nastopa na EP-ju v plavanju sta opravili še dve Slovenki. Na 100 m prsno je državna rekorderka Tjaša Vozel z 1:09,87 zasedla 33. mesto, mladinska rekorderka Tina Čelik pa je z 1:11,44 pristala na končnem 42. mestu. Za Vozlovo je bila to testna tekma za nastop na 200 metrov prsno, za Čelikovo pa za najkrajšo 50-metrsko razdaljo.

Hrvat za mesta od 7 do 12

V parku Strachclyde je slovenske barve na veslaškem delu tekmovanj branil Izoljan Rajko Hrvat. V polfinalu lahkih skifistov je v prvi skupini zasedel 4. mesto in ostal brez velikega finala. Dvakratni dobitnik brona na evropskih prvenstvih je izgubljal vse do 1.500 m, na koncu pospešil, a je bil zaostanek do 3. mesta že prevelik, na koncu je za tretjim Nemcem Larsom Wichertom zaostal za štiri sekunde.

"Veslači se nikoli ne predamo, ne glede na stanje, sezono. Smo pravi borci. Boril sem se po najboljših močeh. Razočaranje po tekmi je. Treba se je spočiti, narediti regeneracijo in oddelati jutri še zadnjo tekmo. Treba jo je opraviti maksimalno, potem bomo iskali razloge," je po nastopu povedal 31-letni veslač, ki si želi v nedeljo nadgraditi današnjo tekmo in s tem narediti korak proti pripravam na SP.

Hrvata v nedeljo tako čaka nastop v malem finalu za razvrstitev od 7. do 12. mesta. Še enkrat bosta v nedeljo startala tudi Marko Bolha in Jaka Malešič v finalu C lahkih dvojnih dvojcev.

EVROPSKO PRVENSTVO

GLASGOW, sobotne končne odločitve

800 m prosto (Ž): 1. S. QUADARELLA ITA 8:16,35 2. A. KESELY MAD 8:21,91 3. A. JEGOROVA RUS 8:24,61 ... 6. T. ODER SLO 8:30,08 100 m prsno (M): 1. A. PEATY VB * 57,00 2. J. WILBY VB 58,54 3. A. ČUPKOV RUS 58,96 *- svetovni rekord 50 m hrbtno (M): 1. K. KOLESNIKOV RUS * 24,00 2. R. ANDREI GLINTA ROM 24,55 3. S. RYAN IRS 24,64 * - svetovni rekord 100 m delfin (Ž): 1. S. SJÖSTRÖM ŠVE 56,13 2. S. HIMROVA RUS 57,30 3. E. di LIDDO ITA 57,58 100 m prosto (Ž): 1. S. SJÖSTRÖM ŠVE 23,74 2. P. BLUME DAN 23,75 3. R. KROMOWIDJOJO NIZ 24,21 Mešana štafeta, 4X200 m prosto: 1. NEMČIJA 7:28,43 2. RUSIJA 7:29,37 3. VB 7:29,72