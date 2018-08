Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! "Glede na izide bosta šli Nemka in Italijanka verjetno naprej. Vseh drugih šest pa nas bo ostalo v igri za tretje mesto," finale napoveduje Tjaša Oder. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Evropska prvenstva 2018:... Dodaj v

Stevens suvereno v polfinale; Odrovo čaka finale na 1.500 m prosto

Tanja Žakelj na olimpijskem krosu

7. avgust 2018 ob 09:29,

zadnji poseg: 7. avgust 2018 ob 11:39

Glasgow - MMC RTV SLO

Na seriji evropskih prvenstev v Glasgowu bo veliko slovenskih nastopov. V središču pozornosti bo plavalka Tjaša Oder, ki jo popoldne ob 17.30 čaka finale na 1.500 metrov prosto, kamor se je prebila s petim časom.

V dopoldanskem delu je Peter John Stevens v kvalifikacijah na 50 metrov prsno uspešno začel obrambo srebra iz Londona 2016. Z dosežkom 27,21 in sedmim časom se je Stevens zanesljivo uvrstil v popoldanski polfinale (ob 18.18).

Trenutno najboljši slovenski plavalec je bil z dosežkom zelo zadovoljen, saj je po zamudi letala v Chicagu šele en dan v Glasgowu in ima manjše težave s privajanjem na časovno razliko. "Definitivno imam rezerve. Malo je bilo težav s tempom, bolj točno moram ujeti tudi prihod v cilj, kjer sem naredil dodatni zavesljaj, namesto da bi se stegnil. Z vsakim nastopom bo boljše in verjamem, da se bo to že popoldan poznalo na izidu," je po uvodnem startu povedal 23-letni študent univerze Tennessee.

Plavalke daleč od preboja iz kvalifikacij

Torkov tekmovalni dan sta v slovenskem taboru odprli Neža Klančar in Janja Šegel, ki sta v kvalifikacijah na 100 m prosto zasedli 22. in 31. mesto, Klančarjeva pa se je s 55,58 na vsega nekaj stotink približala tudi osebnemu rekordu s sredozemskih iger v Tarragoni. Obema sta se nato v štafeti 4 x 200 m prosto pridružili še Sara Račnik in Katja Fain, mlada slovenska vrsta pa je na koncu s povprečnim nastopom in dosežkom 8:14,96 zasedla 11. mesto. Slovenke so bile daleč od osebnih rekordov, saj bi bil v nasprotnem primeru dosegljiv finale in dosežek 8:05,93, ki so ga odplavale Nizozemke.

Žakljeva v krosu po mesto v deseterici

Nekdanjo evropsko prvakinjo Tanjo Žakelj čaka spopad z najboljšimi evropskimi gorskimi kolesarkami v olimpijskem krosu. Rezultatskih ciljev ni želela izpostavljati, želi in upa pa, da se bo lahko potegovala za mesta v prvi deseterici. Ob progi jo bo bodrilo 24 zvestih navijačev iz njenih Ledin nad Idrijo.

EVROPSKA PRVENSTVA 2018

TOREK na TV SLO 2/MMC-ju:

17.25 Plavanje, prenos



19.00 Atletika, prenos iz Berlina



23.20 Evropska prvenstva 2018, dnevni pregled



01.40 Atletika, posnetek iz Berlina

To. G.