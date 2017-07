Odrova za konec 15.; Manuelova presenetila Sjöströmovo

Olimpijska prvakinja Američanka Simone Manuel je v zadnjih metrih tekme na 100 m prosto premagala prvo favoritinjo Švedinjo Sarah Sjöström. "Bilo je težko. Noge so me pekle in res sem se mogla zakopati v vodo, da sem se prva dotaknila zida. Vedno verjamem v to, da imam možnost. Vem, kaj smo delali na treningu in temu zaupam," je povedala 20-letna Američanka. Foto: EPA