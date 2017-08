Odštevanje do derbija: Razigrana Olimpija ali evropski Maribor?

Dvoboj v Stožicah ob 20.20

27. avgust 2017 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sanjski teden, ko so se tretjič v klubski zgodovini uvrstili v Ligo prvakov, bodo nogometaši Maribora sklenili z derbijem v Stožicah, saj se bodo v 7. krogu Prve lige pomerili z Olimpijo.

Vijoličasti so v torek vstopili v nogometni raj. Toda kot je Darko Milanič po tekmi zatrdil, bodo igralci imeli le prosto sredo, s strokovnim štabom pa je že dan po uspehu misli usmeril na dvoboj z zmaji. Večni tekmeci imajo po šestih krogih enak izkupiček petih zmag in enega remija, vendar so na prvem mestu Ljubljančani, ki imajo s 16 goli najučinkovitejši napad, z dvema prejetima zadetkoma pa najbolj zanesljivo obrambo na uvodu v sezono.

"Moštvi sta v dobri formi, zmagujeta, tako da je vse pripravljeno za derbi. Tudi sam sem malce napet in še posebej nestrpno pričakujem tekmo. To bo odlična priložnost, da vidimo, kje smo v primerjavi z ekipo, ki se je uvrstila v Ligo prvakov. Verjamem, da bomo pred našimi navijači z dobro igro prišli do pozitivnega rezultata," je povedal trener gostiteljev Igor Bišćan, ki je lahko zadovoljen s formo svojih varovancev, predvsem z mladim Gancem Issahom Abassom, ki je dosegel že pet zadetkov. Hrvaški strokovnjak bo znova lahko računal na Gorana Brkića, ki se vrača po poškodbi.

"V derbiju želimo biti pravi. Imamo dovolj časa, da se odlično pripravimo. Na programu je priprava na naslednjo tekmo, ki se je bomo resno lotili. Želimo biti tekmovalni, fantje bodo na tej tekmi polni energije. Jasno je, da se veselimo nedelje. Cilj je zmaga. Igrati želimo dober nogomet, uživati v njem in se, tako kot znamo, postaviti po robu nasprotniku," je pristavil mariborski trener Milanič. Vijoličasti, ki branijo naslov prvaka, so lani proti večnim tekmecem izpadli v polfinalu pokala, sicer pa so v državnem prvenstvu nazadnje Olimpiji morali priznati premoč pred dobrima dvema letoma, ko je bilo v Ljudskem vrtu 0:3. Lani sta se derbija v Stožicah v DP-ju končala z 0:0 in z 1:3.

Prva liga, 7. krog, danes ob 20.20:

OLIMPIJA - MARIBOR



Verjetni postavi:



Olimpija: Vodišek, Štiglec, Bajrić, Ilić, Apau, Čanađija, Tomić, Kapun, Alves, Savić, Abass.



Maribor: Handanović, Viler, Šuler, Billong, Milec, Kabha, Pihler, Kramarič, Ahmedi, Hotić, Tavares.



Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Ob 16.00:

ALUMINIJ - TRIGLAV



Ob 18.00:

KRŠKO - DOMŽALE

Že odigrano:

GORICA - RUDAR 1:0 (0:0)

500; Filipović 90.

CELJE - ANKARAN HRVATINI 4:1 (2:1)

300; Žinko 16./11-m, Dangubić 20., Pišek 83., Požeg Vancaš 86.; Meledje 21.

Lestvica OLIMPIJA 6 5 1 0 16:2 16 MARIBOR 6 5 1 0 13:5 16 GORICA 7 3 1 3 7:7 10 DOMŽALE 6 2 3 1 11:6 9 RUDAR 7 3 0 4 7:10 9 KRŠKO 6 2 2 2 10:11 8 CELJE 7 2 2 3 10:13 8 ALUMINIJ 6 1 2 3 8:12 5 TRIGLAV 6 0 4 2 5:8 4 ANKARAN HRVATINI 7 0 2 5 7:20 2

T. J.