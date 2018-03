Oduwa zadel v Gorici in popeljal Olimpijo na vrh

Zmaji so igrali v črnih dresih

4. marec 2018 ob 16:32,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 19:09

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so se z minimalno zmago nad Gorico (1:0) povzpeli na vrh lestvice prve nogometne lige. Za zmaje je zadel Nathan Oduwa.

Ljubljančani so dosegli drugo zmago v spomladanskem delu in se - ob tekmi več od Mariborčanov - zavihteli na prvo mesto prvenstvene lestvice.

To je bila še ena minimalna zmaga Ljubljančanov, v prejšnjem krogu so z 2:1 premagali Celje.

Nogometaši Olimpije, ki so prvič po letu 1968 igrali v črnih dresih, so več poskušali, imeli so štiri strele v okvir gola, nasprotniki nobenega, poleg tega so imeli več žogo v svoji posesti, premoč pa so unovčili v drugem polčasu, ko je zadel Oduwa.

Malo priložnosti v prvem polčasu

Obe ekipi sta obračun začeli zelo previdno, igra je potekala med obema kazenskima prostoroma in brez izrazitih priložnosti na eni in drugi strani. Ljubljančani so prvi prišli do priložnosti za gol - v 25. minuti je Stefan Savić preigraval in kombiniral z Ricardom Alvesom. Ta je streljal, a je obramba Gorice preprečila gol. Alves je prišel do odbite žoge, streljal je s sedmih metrov, a ne dovolj natančno. Gorica je bila ob koncu prvega polčasa blizu vodstvu - Jani Curk je poslal predložek Donatusu Edafeju, ta je streljal z glavo mimo vrat gostov.

Savić in Oduwa junaka zmajev

Savić je opravil levji delež pri zadetku svoje ekipe, saj je izkoristil nepazljivost nogometaša Gorice, ukradel mu je žogo in krenil v protinapad. V sredini kazenskega prostora je našel Oduwo, ta je rutinirano končal akcijo - streljal je v levi spodnji kot z 10 metrov, vratar Gorice je bil nemočen. Olimpija je nato zapravila dve možnosti za zvišanje prednosti - Oduwa je v 62. minuti podal Mitchu Apauji, ta pa ni streljal dovolj močno, nato je bil v kazenskem prostoru nenatančen še Issah Abass. V 72. minuti je Olimpija krenila v protinapad, Oduwa in Abass sta bila v odličnem položaju, a se nista najbolje skoordinirala, da bi povišala vodstvo.

V končnici tekme so gostitelji zaigrali nekoliko pogumneje, pravih priložnosti za izenačenje pa si niso priigrali.

To je bila edina odigrana tekma 20. kroga, preostale štiri tekme so zaradi zimskega vremena in stanja nogometnih zelenic prestavili na april.

Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Aluminij, Gorica pa bo gostovala v Celju. Obe tekmi bosta v sredo, 7. marca.

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 20. krog



GORICA - OLIMPIJA 0:1 (0:0)

Oduwa 55.

Gorica: Štrukelj, Curk, Kavčič, Jogan, Škarabot, Šantek, Humar ( 80./Gulič), Nagode ( 73./Tešija), Osuji, Žigon, Edafe ( 69./Džuzdanović).

Olimpija: Ivačić, Apau , Ilić, Uremović, Štiglec, Tomić, Čanadžija, Oduwa ( 79./Kronaveter), Alves, Savić, Abass ( 88. Mrđa).

Sodnik: Damir Skomina

Sreda, 11. aprila, ob 15.00:

TRIGLAV - MARIBOR



Četrtek, 12. aprila, ob 15.00:

RUDAR - ANKARAN HRVATINI



Sreda, 18. aprila, ob 16.00:

DOMŽALE - CELJE



Sreda, 25. aprila, ob 17.00:

ALUMINIJ - KRŠKO

PRVA LIGA SLOVENIJE, LESTVICA OLIMPIJA 20 14 4 2 33:9 46 MARIBOR 19 13 5 1 32:11 44 DOMŽALE 18 9 4 5 33:16 31 RUDAR 18 9 2 7 23:17 29 CELJE 19 6 6 7 23:26 24 GORICA 19 7 2 10 21:27 23 KRŠKO 18 5 4 9 24:34 19 ALUMINIJ 19 4 6 9 20:28 18 TRIGLAV 19 3 5 11 16:34 14 ANKARAN HRVATINI 19 2 6 11 18:41 12

D. S.