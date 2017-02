Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Olimpija je pozimi precej spremenila zasedbo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oduwa zadnja zimska okrepitev Olimpije

Nazadnje igral za tretjeligaša Peterborough United

14. februar 2017 ob 18:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Prestop Nathana Oduwe iz Tottenhama v Olimpijo, ki ga prejšnji teden niso uspeli izpeljati, se je predzadnji dan prestopnega roka v Prvi ligi TS vendarle zgodil. Bočni napadalec je podpisal triletno pogodbo.

Član mlajših selekcij Anglije, zdaj pa reprezentant Nigerije do 23 let, je bil v zadnji dveh letih posojen v Luton Town, Rangerse iz Glasgowa, Colchester United in nazadnje v tretjeligaša Peterborough United.

"K nam prihaja igralec z izjemnim slovesom, je nekdanji mladi reprezentant Anglije v selekcijah od sedemnajstega do dvajsetega leta. To je velik dan za naš klub. Postavljamo se namreč na veliki nogometni zemljevid, veseli nas, da smo atraktivni tudi za takšne nogometaše. Nathana odlikuje hitrost in tehnika, pri nas bo imel vso podporo, da v pravo smer razvije svoj velik potencial," je ob dogovoru povedal športni direktor Olimpije Ranko Stojić in obenem izpostavil veliko delo, ki ga je v pogovorih z Angležih opravil predsednik kluba Milan Mandarić.

"Naporno smo delali in zelo smo zadovoljni, da nam je uspel ta podvig. Tottenhamova šola je trenutno ena boljših na Otoku in z Oduwo smo v naše vrste res dobili kakovostnega nogometaša. S tem smo tudi zaključili s prihodi novih igralcev v klub v tem prestopnem roku," je dejal Mandarić.

Gotovo je k ugodnemu razpletu pogajanj pripomoglo tudi dejstvo, da je bil trener Luka Elsner decembra nekaj dni na dodatnem izobraževanju pri Tottenhamu oziroma njegovem trenerju Mauriciu Pochettinu. Kot je znano, je Elsnerjev dober prijatelj iz otroških let, ko je živel v Nici, vratar Tottenhama Hugo Lloris.



Oduwa, ki bo na prvi domači tekmi spomladanskega dela proti Rudarju dopolnil 21 let, se bo soigralcem na pripravah v Turčiji priključil v sredo.

M. R.