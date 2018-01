Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Ingvild Flugstad Oestberg ima na turneji že dobrih 32 sekund prednosti. Foto: EPA Dario Cologna je prevzel vodstvo na turneji. Foto: EPA Dodaj v

Oestbergova najboljša tudi na zasledovanju, Lampičeva 29.

Cologna prevzel vodstvo

1. januar 2018 ob 13:03,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 13:44

Lenzerheide - MMC RTV SLO

Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg je dobila v Lenzerheideju tudi 10-kilometrsko zasledovanje. Edina preostala Slovenka na Tour de Skiju Anamarija Lampič je bila 29.

Oestbergova si je pred drugo rojakinjo Heidi Weng priborila dodatnih 27,8 sekunde prednosti, pred tretjeuvrščeno Američanko Jessico Diggins pa že 1:16,9 minute. Wengova zdaj zaostaja 32,8 sekunde, Digginsova pa že več kot minuto in 26 sekund.

Lampičeva si je želela le, da bi ohranila stik z večjo skupino in tako v dobrem položaju prišla na naslednjo postajo v Oberstdorf, a tekma se ni začela po njenih željah, saj je že v prvem kilometru izgubila 15 sekund v primerjavi z vodilnimi, na dobri polovici proge pa je z 21. mesta padla na 31., njen zaostanek pa se je z začetnih 2:15 minute povišal na 3:34 minute.

A sledil je dober drugi krog in uspešen finiš za končno 29. mesto. "Tekma mi je kar uspela. Punce so se na začetku res zelo pognale in prvi krog je bil res najtežji, ko me je prehitelo največ deklet. V drugem in tretjem krogu sem bila zraven in sem kakšno tekmico tudi ujela in prehitela. Bilo je dobro, sledi dan premora in nato znova v akcijo," je povedala Lampičeva, ki je v zaključnih metrih prehitela Norvežanko Maiken Caspersen Falla: "Sprintala in tudi prehitela sem Fallo, česar sem res vesela in želim si, da bi tako šlo tudi naprej v tej sezoni. A zdaj nas najprej čaka pot v Nemčijo, nato dan počitka in nova tekma."

Lampičevo zdaj čaka dan počitka in sprint v Oberstdorfu, nato pa bo predčasno končala Tour in se umaknila na trening, kjer se bo pripravila na domače preizkušnje 20. in 21. januarja v Planici.

Cologna prevzel vodstvo

Moško tekmo na 15 km je dobil Švicar Dario Cologna, ki je krepko prehitel do zdaj vodilnega Rusa Sergeja Ustjugova. Tretji je bil še en Rus Aleksander Bolšunov, ki je v končnici rešil najnižjo stopničko zmagovalnega odra pred napadom zasledovalne skupine. Slovenskih predstavnikov v moški konkurenci ni več.

TOUR DE SKI, Lenzerheide Zasledovalno, 10 km (Ž): 1. I.-F. OESTBERG NOR 26:48,1 2. H. WENG NOR +27,8 3. J. DIGGINS ZDA 1:16,9 4. K. PARMAKOSKI FIN 1:45,9 5. S. BJORNSEN ZDA 1:46,2 ... 29. A. LAMPIČ SLO 4:04,1 Zasledovalno, 15 km (Ž): 1. D. COLOGNA ŠVI 34:56,5 2. S. USTJUGOV RUS +17,6 3. A. BOLŠUNOV RUS 45,5 4. A. HARVEY KAN 46,8 5. A. POLTORANIN KAZ 47,1

Skupni vrstni red turneje Ženske (3/7): 1. I.-F. OESTBERG NOR 56:18,6 2. H. WENG NOR +32,8 3. J. DIGGINS ZDA 1:26,9 ... 29. A. LAMPIČ SLO 4:19,1 Vesna Fabjan je zaradi časovne omejitve že končala turnejo. Moški (3/7): 1. D. COLOGNA ŠVI 1:12:46,6 2. S. USTJUGOV RUS +22,6 3. A. BOLŠUNOV RUS 55,5

SVETOVNI POKAL SKUPNI VRSTNI RED Ženske (13/31): 1. I. F. ÖSTBERG NOR 640 2. H. WENG NOR 630 3. C. KALLA ŠVE 610 4. M. BJOERGEN NOR 493 5. R. HAGA NOR 480 ... 40. A. LAMPIČ SLO 45 48. K. VIŠNAR SLO 31 59. V. FABJAN SLO 14 68. A. ČEBAŠEK SLO 9 Moški (13/31): 1. J.-H. KLAEBO NOR 752 2. A. BOLŠUNOV RUS 513 3. S. USTJUGOV RUS 504 4. M. MANIFICAT FRA 455 5. M.-J. SUNDBY NOR 426

