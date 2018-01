Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ingvild Flugstad Oestberg ima v skupnem seštevku turneje skoraj minuto naskoka. Foto: EPA Dodaj v

Oestbergova slavila na tretji zaporedni etapi

Slovenskih predstavnikov na Tour de Skiju ni več

4. januar 2018 ob 14:30

Oberstdorf - MMC RTV SLO, STA

V Oberstdorfu sta tekmi s skupinskim startom na Tour de Skiju dobila norveška smučarska tekača. V ženski konkurenci je bila najboljša Ingvild Flugstad Oestberg, v moški pa Emil Iversen.

Oestbergova, ki je dobila tretjo etapo zapored, je na 10-kilometrski preizkušnji za 1,9 sekunde ugnala rojakinjo Maiken Casperrsen Falla in za 3,2 sekunde Finko Kristo Pärmäkoski. V boju za zmago je bila vse do zadnjega tudi Norvežanka Heidi Weng, a je slednja padla in Oestbergovi pomagala do 12. zmage v karieri. V skupnem seštevku ima Oestbergova zdaj 57 sekund prednosti pred branilko naslova Wengovo, Američanka Jessica Diggins na tretjem mestu zdaj zaostaja že 1:56,7 minute.

Tekači so se pomerili na 15 km. Iversen je imel po slabe pol ure tekme vsega štiri desetinke sekunde naskoka pred rojakom Sindrejem Bjoernstadom Skarom in devet desetink pred Italijanom Francescom de Fabianijem. Četrto mesto je osvojil vodilni v skupnem seštevku Švicar Dario Cologna, ki je prednost v skupnem seštevku pred Rusom Sergejem Ustjugovom povišal na 53 sekund.

Slovenskih predstavnikov na tekmovanju ni več, saj je v sredo kot zadnja prizorišče zapustila Anamarija Lampič, ki se je pridružila slovenski ekipi v pripravah na domači tekmi svetovnega pokala, ki ju bo 20. in 21. januarja gostila Planica. Konec tedna pa bo v Val di Fiemmeju padla odločitev o letošnjih zmagovalcih Toura.

TOUR DE SKI, Oberstdorf Skupinski štart, 10 km (Ž): 1. I.-F. OESTBERG NOR 23:16,5 2. M. FALLA NOR +1,9 3. K. PARMAKOSKI FIN 3,2 4. N. SIEBENTHAL ŠVI 4,1 5. M. NORDSTRÖM ŠVE 4,4 Slovenskih tekačic ni več na turneji. Skupinski štart, 15 km (M): 1. E. IVERSEN NOR 29:49,8 2. S. SKAR NOR +0,4 3. F. DE FABIANI ITA 0,8 4. D. COLOGNA ŠVI 3,7 5. A. HARVEY KAN 4,0

Seštevek turneje Ženske (4/6): 1. I.-F. OESTBERG NOR 1:19:10,1 2. H. WENG NOR +57,0 3. J. DIGGINS ZDA 1:56,7 Moški (4/6): 1. D. COLOGNA ŠVI 1:42:13,1 2. S. USTJUGOV RUS +53,0 3. M. SUNDBY NOR 1:07,6

SVETOVNI POKAL SKUPNI VRSTNI RED Ženske (15/31): 1. I. F. ÖSTBERG NOR 690 2. H. WENG NOR 654 3. C. KALLA ŠVE 610 4. M. BJOERGEN NOR 493 5. R. HAGA NOR 480 ... 43. A. LAMPIČ SLO 45 52. K. VIŠNAR SLO 31 63. V. FABJAN SLO 14 70. A. ČEBAŠEK SLO 9 Moški (15/31): 1. J.-H. KLAEBO NOR 752 2. A. BOLŠUNOV RUS 513 3. S. USTJUGOV RUS 507 4. M. MANIFICAT FRA 481 . M.-J. SUNDBY NOR 481

