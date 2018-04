Ogier na asfaltnih cestah Korzike proslavil 43. zmago

Drugič slavil na Korziki

8. april 2018 ob 17:00

Ajaccio - MMC RTV SLO, STA

Svetovni prvak Ogier je na korziškem reliju hitro pokazal, da ga zanima samo zmaga. Povedel je že prvi dan, potem pa prednost pred zasledovalci še povečal. Na četrti postaji sezone svetovnega prvenstva 2018 je imel po dveh dneh in desetih hitrostnih preizkušnjah 44 sekund naskoka pred Tänakom.

Ker sta bili danes na sporedu le še dve hitrostni preizkušnji, je bilo jasno, da bo Ogier, če ne bo naredil večje napake, tudi obdržal prvo mesto. Na koncu je sicer del prednosti izgubil, toda še vedno je bilo naskoka dovolj za skupno zmago. Na koncu ni tvegal niti na zadnjem HP-ju, "power stage", ki prinaša nekaj dodatnih točk, je končal na tretjem mestu.

Zanimivejši boj za drugo mesto

Zanimivejši je bil tako boj za drugo mesto. Po soboti je drugega Tänaka in tretjega Neuvilla ločila le desetinka sekunde, danes pa je delo bolje opravil Estonec in se otresel tekmeca za zanesljivo drugo mesto v skupnem seštevku dirke. "Ne morem se pritoževati. Vem, da je Korzika moja šibka točka, nikoli mi tu ni uspelo voziti maksimalno. Zato je to zelo dobro, zadovoljen sem s celotnim koncem tedna," je drugo mesto pospremil estonski dirkač.

Reli na Korziki je bi tudi eden od treh izzivov, kolikor jih ima letos v načrtih nekdanji svetovni prvak, Ogierjev rojak Sebastien Loeb. A načrti na zahtevnem korziškem prizorišču so šli po zlu že prvi dan, ko je Francoz v drugi hitrostni preizkušnji s svojim citroenom zletel s ceste in končal nastop po prvem dnevu. Pozneje se je sicer vrnil, toda zaradi nedokončanega prvega dne ni imel možnosti za visoko skupno uvrstitev. Skupno je bil tako 14., je pa v soboto in nedeljo prikazal nekaj zelo dobrih voženj in med drugim dobil tudi današnji "power stage".

Po štirih preizkušnjah SP ima Ogier v skupnem seštevku zdaj 17 točk prednosti pred Neuvillom.

Naslednji reli za SP bo argentinski od 26. do 29. aprila.