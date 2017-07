Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Esapekka Lappi se veseli uspeha kariere. Foto: Reuters Thierry Neuville senje prebil na prvo mesto v skupnhem seštevku. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ogier praznih rok na Finskem - Neuville prevzel vodstvo

Prva zmaga v reliju za Lappija

30. julij 2017 ob 16:35

Jyväskylä - STA

Finec Esapekka Lappi je dobil reli po Finski, kar je njegova prva zmaga na šele četrti dirki v karieri za svetovno prvenstvo. Belgijec Thierry Neuville, ki je bil šesti, je prevzel vodstvo v skupnem seštevku prvenstva.

Drugo mesto na dirki v okolici mesta Jyväskylä je osvojil Britanec Elfyn Evans (M-Sport Ford), ki je zaostal 36 sekund, tretji pa je bil še en domačin Juho Hänninen (Toyota).

Neuville (Hyundai) je na čelu SP-ja prehitel Francoza Sebastiena Ogierja, ki je imel nesrečo že v četrti hitrostni preizkušnji in nato ni več nastopil. Oba imata 160 točk, vendar ima Belgijec zmago več od Francoza, ki je na devetih dirkah sezone slavil dvakrat, Neuville pa trikrat.

Šele na svoji četrti dirki v karieri na najvišji ravni je Lappi že stopil na vrh in se veselil prve zmage. Po sobotnem delu relija, ko je imel lepo prednost pred vsemi, je še previdno poudarjal, da mora počakati na konec; danes je sicer izgubil nekaj naskoka, večino pa ohranil in se na koncu prešerno veselil največjega uspeha v karieri.

"Noro, neverjetno. Kakšna dirka! Rad bi se zahvalil vsem, ki mi pomagajo. Ekipa je naredila odlično delo, sam pa potrebujem še nekaj izkušenj in kilometrov. A zmaga doma je fantastičen dosežek," je dejal drugi Toyotin voznik.

Ogier odstopil in izgubil skupno vodstvo

Do zmage je prišel tudi zaradi smole in odstopov tekmecev. Že prvi dan je poskrbel, da je ob cesti ostal do tega relija vodilni v SP-ja Ogier. Francoz je v petek na enem izmed številnih skokov, ki so zaščitni znak najtežjega relija sezone, izjemno trdo pristal in polomil zadnje vzmetenje svoje fieste, pa še odtrgal kolo.

Dirke je bilo zanj takrat že konec, še posebej, ker so zdravniki pozneje ugotovili, da je njegov sovoznik Julien Ingrassia pri tem manevru doživel lažji pretres možganov. Odsvetovali so mu nastop na drugih dneh relija, v ekipi so se nazadnje odpovedali tudi možnosti, da bi Ogier nastopil vsaj danes na "power stageu" in dobil kakšno točko v boju za SP. To posebno preizkušnjo je sicer dobil njegov moštveni sotekmovalec Estonec Ott Tänak, ki pa na reliju tudi ni blestel in je bil šele sedmi.

Tehinične težave zaustavile Latvalo

Za ljubljenca občinstva Jari-Mattija Latvalo je bila usodna sobotna najdaljša hitrostna preizkušnja. Do 18. HP na domačem reliju je vodil - takrat so bili v vodstvu celo štirje finski dirkači -, a je nato njegov dirkalnik zaradi tehničnih težav obstal in za Latvalo je bilo relija konec. Danes se je sicer vrnil, toda zaradi velikega zaostanka po sobotnem delu je končal le na skupnem 21. mestu.

Popolno finsko slavje je na koncu preprečil Evans, ki je po sobotnem četrtem mestu danes napredoval na drugo. O drugem in tretjem so odločale desetinke, saj je na koncu voznik Forda le za tri desetinke prehitel Hänninena. "Naredil sem majhno napako. Vedel sem, da bom zaradi tega težko obdržal drugo mesto, ampak vseeno je v redu, sem na stopničkah," se je prve uvrstitve v karieri na zmagovalni oder razveselil Finec.

Naslednja postaja svetovnega prvenstva bo reli v Nemčiji med 17. in 20. avgustom.

Končni vrstni red: 1. E. LAPPI FIN/toyota 2:29:26,9 2. E. EVANS VB/ford +36,0 3. J. HÄNNINEN FIN/toyota 36,3 4. T. SUNINEN FIN/ford 1:01,5 5. C. BREEN IRS/citroen 1:22,6 6. T. NEUVILLE BEL/hyundai 1:33,1 7. O. TÄNÄK EST/ford 1:53,6 8. K. MEEKE VB/citroen 3:13,6

Vrstni red po 9 od 13 dirk: 1. T. NEUVILLE BEL/hyundai 160 2. S. OGIER FRA/ford 160 3. O. TÄNAK EST/ford 119 4. J.-M. LATVALA FIN/toyota 114 5. D. SORDO ŠPA/hyundai 84 6. E. EVANS VB/ford 79 Moštva: 1. FORD 285 2. HYUNDAI 251 3. TOYOTA 193 4. CITROEN 135