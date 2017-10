Ogier svetovni prvak, Turk slovenski

Ocenite to novico!

Ogier petič zapored svetovni prvak

29. oktober 2017 ob 16:01

Cardiff - MMC RTV SLO, STA

Francoski dirkač Sebastien Ogier je na reliju po Veliki Britaniji v Walesu še petič zapored osvojil naslov svetovnega prvaka.

S tem uspehom je postal drugi najuspešnejši voznik relija v zgodovini prvenstva za rojakom Sebastienom Loebom, ki pa jih je nanizal kar devet.

Ogierju v Walesu ni bilo potrebno dirkati na vso moč in je lahko kakšen ovinek odpeljal tudi bolj previdno; prednost je imel namreč dovolj, da za skupno lovoriko ni potreboval zmage. Predzadnji reli sezone je končal na tretjem mestu, kar je bilo ob veliki prednosti v skupnem seštevku, s katero je začel dirko, dovolj, da je že pred koncem sezone v Avstraliji potrdil peti zaporedni naslov.

Tudi tretje mesto je bilo tako dovolj, da se je še za korak približal Loebu. Ta bo še nekaj časa neulovljiv, saj bi Ogier za to, da bi ga ujel po številu svetovnih lovorik, ob idealnem razpletu potreboval še štiri sezone, a tudi s petim je bil Ogier nadvse zadovoljen.

S petimi naslovi je zdaj Ogier sam na drugem mestu po številu osvojenih naslovov svetovnega prvaka, za seboj je pustil Finca Juho Kankkunena in Tommija Mäkinena, ki sta do letos tako kot on imela po štiri lovorike.

Z relijem v Idriji se je končala sezona slovenskega državnega prvenstva. Zadnje dejanje je dobil Rok Turk (Peugeot 208 T16), ki je tako tudi postal državni prvak.

Prve štiri naslove je osvojil s Volkswagnom, pred letošnjo sezono pa je po umiku nekoč skoraj nepremagljive nemške ekipe moral poiskati nove delodajalce. Izziv je našel pri ekipi M Sport Ford in hitro je postalo jasno, da bo naveza vodje moštva Malcolma Wilsona in odličnega dirkača pravi recept za uspeh. Bolj ko se je sezona razvijala, bolj prepričljiv je bil Francoz, na koncu pa je piko na i postavil že pred zadnjim relijem, ki bo sredi novembra v Avstraliji.

V Walesu je zmagal domačin Elfyn Evans (Ford), ki je za 37 sekund premagal Belgijca Thierryja Neuvilla (Hyundai), tretji Ogier je zaostal 45 sekund. Za Evansa je to prva zmaga na najvišji ravni, postal pa je tudi prvi Britanec po Richardu Burnsu z zmago na tem reliju po letu 2000.