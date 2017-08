Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 27 glasov Ocenite to novico! Matjaž Kek je bil zelo nervozen predvsem v drugem polčasu. Foto: EPA Benjamin Verbič je bil najboljši igralec tekme med Köbenhavnom in Vardarjem, ki so jo Danci dobili kar s 4:1. Foto: EPA Sorodne novice Tavares na Islandiji potrdil evropsko jesen vijoličastih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ognjemet na Rujevici - Rijeka odbila vse napade Salzburga

Köbenhavn z igralcem manj izločil Vardar

2. avgust 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 2. avgust 2017 ob 22:40

Reka - MMC RTV SLO

Nogometaši Rijeke so si zagotovili igranje v Evropi vse do decembra. Na razprodani Rujevici so se na povratni tekmi 3. predkroga Lige prvakov s Salzburgom razšli brez golov.

Prva tekma v Mozartovem mestu se je končala z remijem (1:1). Na povratni tekmi so bili gostitelji v izjemnem vzdušju malce boljši v prvem polčasu. Rdeči biki so v 34. minuti zatresli mrežo, vendar je bil Munas Dabbur v prepovedanem položaju.

Sporno razveljavljen zadetek Yaba

V drugem delu so gostje pritisnili. V 55. minuti je Reinhold Yabo zatresel mrežo, a je stranski sodnik znova dvignil zastavico. Počasni posnetek je pokazal, da se je zmotil. V zadnjih minutah so avstrijski prvaki pritiskali, vendar nikakor niso uspeli zadeti. Najlepši priložnosti sta zapravila Paulo Miranda in Takumi Minamino. Najlepšo priložnost za zmago Rijeke je imel Alexander Gorgon deset minut pred koncem, vendar je streljal visoko prek vrat po sijajni akciji Stefana Ristovskega po desni strani. Po koncu tekme se je začelo veliko slavje na Rujevici, ognjemet je razsvetlil nebo nad Reko.

Salzburg desetič izpadel v kvalifikacijah

"Razočaranje je ogromno. Če bi dosegli samo en zadetek, zdaj ne bi govorili o tem. Stranski sodnik je naredil napako, a to se dogaja v nogometu. Imel sem občutek, da bi morali še bolj pritisniti. Premalo žog smo spravili do napadalcev. Vedno, ko smo prišli v kazenski prostor, smo bili zelo nevarni," je pojasnil trener Salzburga Marco Rose.

Veliko razočaranje za Salzburžane, ki so v desetem poskusu že desetič izpadli v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Rečani bodo med nenosilci v zadnjem predkorgu in se lahko srečajo z Mariborčani.

3. predkrog, prvaki, povratne tekme:

RIJEKA - Salzburg 0:0 1:1

Rijeka: Sluga, Vešović, Elez, Župarić, Ristovski, Maleš, Bradarić, Gorgon, Mišić, Kvržić (87./Heber), Gavranović (74./Jelić).

RB Salzburg: Walke, Ulmer, Čaleta Car, Miranda, Lainer, Berisha, Minamino (81./Wolf), Semassekou, Yabo (68./Haidara), Dabour (74./Gulbrandsen), Hvang.

Sodnik: Hüseyin Gocek (Turčija)



Šerif Tiraspol - QARABAG (AZR) 1:2 (0:1) 0:0



Bate Borisov - SLAVIJA PRAGA 2:1 (1:1) 0:1

Signevič 5., Stasevič 46.; Škoda 44.



APOEL - Viitorul Constanta * 4:0 (1:0, 0:0) 0:1

Carlao 54., Merkis 93., de Camargo 94., Efrem 105.

* - po podaljšku



KÖBENHAVN - Vardar 4:1 (2:1) 0:1

Greguš 2., Barseghjan 26./ag, Santander 75., Sotiriou 88./11-m; Nikolov 19.

RK: Greguš 71./Köbenhavn

Verbič (Köbenhavn) je igral vso tekmo.



Ludogorec - HAPOEL BER ŠEVA 3:1 (2:0) 0:2

Wanderson 9., 33., Marcelinho 56.; Ghadir 61.

RK: Marcelinho 96.; Ohana 88.

Ogu (Hapoel) je v 86. minuti zapravil 11-m.

Rosenborg - CELTIC 0:1 (0:0) 0:0

Forrest 69.

OLYMPIACOS - Partizan 2:2 (1:1) 3:1

Carcela Gonzalez 22., Fortounis 51.; Soumah 33., Đurđević 85.

Legia Varšava - ASTANA 1:0 (0:0) 1:3

Czerwinski 76.

NEPRVAKI, povratne tekme:

CSKA MOSKVA - AEK Atene 1:0 (1:0) 2:0

Natcho 74.



Viktoria Plzen - STEAUA 1:4 (0:1) 2:2

Krmenčik 64.; Balasa 27., Teixeira 71., Tanase 76., Alibec 79./11-m

RK: Krmenčik 89./Viktoria



YOUNG BOYS - Dinamo Kijev 2:0 (1:0) 1:3

Hoarau 13./11-m, Mvula Lotomba 89.



Ajax - NICE 2:2 (1:1) 1:1

van de Beek 26., Sanchez 57.; Souquet 3., Marcel 79.



ISTANBUL BASAKESIR - Club Brugge 2:0 (2:0) 3:3

Adebayor 7., Višća 34.



Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb 4. predkroga bo v petek ob 12.00 v Nyonu.

Prvaki,



Nosilci:

OLYMPIACOS 55.380

KÖBENHAVN 37.800

CELTIC 27.775

APOEL 26.210

MARIBOR 21.125

Nenosilci:

ASTANA 18.425

QARABAG 18.050

RIJEKA 16.675

HAPOEL BER ŠEVA 10.875

SLAVIJA PRAGA 8.135



Neprvaki,



Nosilci:

SEVILLA 112.999

NAPOLI 88.666

LIVERPOOL 56.192

CSKA MOSKVA 39.606

SPORTING 36.866

Nenosilci:

STEAUA BUKAREŠTA 35.370

YOUNG BOYS 28.915

NICE 16.333

HOFFENHEIM 15.899

ISTANBUL BASAKESIR 10.340



A. G.