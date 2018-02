Ogorčenje v Mariboru po uvodu v spomladanski nogometni ples

Olimpija znižala zaostanek na točko

26. februar 2018 ob 08:33

Maribor - MMC RTV SLO

V Mariboru so ogorčeni, ker je sodnik na tekmi proti Aluminiju skrajšal sodnikov podaljšek. Dvojna merila, pravijo v Ljudskem vrtu, še posebej po tem, ko je sodnik v Ljubljani podaljšal tekmo.

Vijoličasti na prvi tekmi spomladanskega dela nikakor niso mogli zlomiti odpora Aluminija. Dvoboj se je končal brez zadetkov. Gostitelji zamerijo sodniku Asmirju Sagrkoviću, da je zapiskal konec tekme že po dveh minutah podaljška, čeprav je označil triminutnega. Drugače je bilo v Ljubljani, kjer je sodnik Andrej Žnidaršič pokazal tri minute podaljška, ta pa se je zavlekel še v četrto in peto minuto. Prav takrat je Alves zadel iz prostega strela. Olimpija je premagala Celje z 2:1 in zaostanek za vodilnim Mariborom znižala le na točko.

"Eno nogometno popoldne, dve podobni situaciji in dve povsem različni merili," so zapisali na spletni strani Maribora. "Zakaj protesti igralcev in klopi, je bilo opazno vsem na stadionu ter gledalcem ob ogledu TV-prenosa. Čeprav je označil 3-minutno nadomeščanje igralnega časa (pri tem velja omeniti, da je bilo med drugim polčasom opravljenih 6 menjav, ob tem smo videli še nekaj “poležavanja” gostov in bi lahko namesto 3 imeli še kakšno minuto več), je glavni sodnik Asmir Sagrković odpiskal konec tekme že po dveh minutah. Kljub opozorilom in dokazilom, da je ravnal napačno in vzel piščalko prehitro, odločitve ni želel spremeniti. Protesti so bili zaman, sredi serijskih naletov v končnici je ostalo 0:0," so razburjeni v Mariboru.

In dodajajo: "Da ne gre za razburjenje brez osnove, saj je čar nogometa v nepredvidljivosti, v trenutkih dodatnih elementov drame. Ko so že neštetokrat padali goli v zadnjih sekundah, se je izkazalo že v naslednji tekmi. Kmalu po koncu dvoboja v Ljudskem vrtu smo med tekmo Olimpija – Celje videli drugačno razlago sodniškega podaljška. V škodo celjske in v korist ljubljanske ekipe. S presojo o treh minutah podaljška, ki se je zavlekel do prehoda iz 4. v 5. minuto podaljška, ko je bil tudi dosežen zadetek, ki je Olimpiji prinesel zmago."

"Naključje ali ne, prepuščamo v presojo drugim. Dvojna merila že ob otvoritvi spomladanskega dela pa so vse prej kot dobra napoved nadaljevanja ..." zaključujejo v Mariboru.

R. K.