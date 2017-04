Oklahoma in Boston znižala na 2:1

Harden zgrešil trojko za zmago Houstona

22. april 2017 ob 07:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Oklahoma po tesni zmagi nad Houstonom (115:113) ostajajo v boju za preboj v drugi del končnice, saj so izid v zmagah znižali na 2:1.

Prvo ime Thunderjev je bil spet Russell Westbrook, ki je drugič zapored dosegel trojni dvojček (32 točk, 13 skokov in 11 podaj). Dobrih osem sekund pred koncem je izkoristil le en prosti met, s katerim je postavil izid tekme. Na drugi strani je James Harden (44 točk) metal trojko, s katero bi ukradel zmago, a je zgrešil.

Zmaga priključka je uspela tudi Bostonu, ki je v gosteh premagal Chicago s 104:87. Al Horford je dosegel 18 točk in ujel še osem odbitih žog.

Garnett poslal motivacijski govor

Košarkarji Bostona so pred začetkom tekme dobili posnetek nekdanjega soigralca Kevina Garnetta. "Zame je vsebovalo vse. Bil je motivacijski govor. Garnett nam je povedal, da smo videti kot ekipa, ki se ne zabava. Da moramo igrati drug za drugega, igrati moramo za ta trenutek," je vsebino govora povzel Jae Crowder (16 točk).

Utah izgubil prednost igrišča

LA Clippersi so v gosteh premagali Utah s 111:106 in si s tem povrnili prednost domačega igrišča. Dolgo je sicer kazalo, da bodo slavili gostitelji, saj so vodili večji del srečanja. Gostom je v zadnji četrtini uspel delni niz 15:0, s katerim so dobri dve minuti pred koncem povedli s 103:96.

Paul v ključnem nizu dosegel devet točk

Domači navijači so večji del tekme navdušeno pozdravljali akcije Gordona Haywarda, ki je s 40 točkami postavil rekord kariere, a zadnja četrtina je bila rezervirana za Chrisa Paula. Gostujoči organizator igre je dosegel 34 točk, v ključnem nizu jih je zbral devet, žoga pa je po njegovih taktih krožila hitro in učinkovito.

Liga NBA, končnica, 1. krog, vzhod:

CHICAGO (8) - BOSTON (1) - 2:1

87:104 (15:33, 26:11, 22:32, 24:28)

Wade 18, Butler 14, Lopez 12; Horford 18, Thomas in Crowder 16, Bradley 15.

Sobota:

ATLANTA (5) - WASHINGHTON (4) - 0:2

MILWAUKEE (6) - TORONTO (3) - 2:1

Nedelja:

INDIANA (7) - CLEVELAND (2) - 0:3

Zahod:

OKLAHOMA (6) - HOUSTON (3) - 1:2

115:113 (34:25, 31:33, 28:25, 22:30)

Westbrook 32, 13 skokov in 11 podaj, Gibson 20; Harden 44, Williams 22.



UTAH (5) - LA CLIPPERS (4) - 1:2

106:111 (34:21, 24:28, 26:33, 22:29)

Hayward 40, Hill 26, Johnson 15; Paul 34 in 10 podaj, Jordan 17 in 13 skokov, Mbah a Moute 15.

Sobota:

MEMPHIS (7) - S. ANTONIO (2) - 1:2

PORTLAND/8 - GOLDEN STATE (1) - 0:2

S. J.