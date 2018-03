Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Russell Westbrook je v zadnjem mesecu v izjemni formi. Foto: Reuters Dodaj v

Oklahoma končala zmagoviti niz Toronta

Houston slavil tudi v Minnesoti

19. marec 2018 ob 08:09

New York - MMC RTV SLO

Russell Westbrook je dosegel 37 točk, 14 podaj in 13 skokov ter s petim zaporednim trojnim dvojčkom popeljal košarkarje Oklahome do zmage nad vodilno ekipo Vzhodne konference Lige NBA Torontom (132:125).

Steven Adams je prispeval 25 točk, Paul George 22 in Carmelo Anthony 15 za Thunderje, ki so slavili šestič zapored ter prizadejali Raptorsom prvi poraz na zadnjih 12 tekmah.

Toronto se ni mogel sprijazniti s porazom in nekaterimi sodniškimi odločitvami, tako da so bili v zadnji minuti izključeni Serge Ibaka, DeMar DeRozan in trener Dwane Casey. Pri Raptorsih, ki imajo najboljši izkupiček na domačem parketu v Ligi NBA (29:6), je bil s 24 točkami najučinkovitejši DeRozan. 22 točk in 12 podaj je zbral Kyle Lowry.

K prvemu mestu po rednem delu nezadržno koraka Houston, ki je s 129:120 slavil še v Minnesoti. Najzaslužnejši za uspeh je bil James Harden s 34 točkami in 12 podajami. To je bila 26. zmaga Raket na zadnjih 28 tekmah.

TORONTO - OKLAHOMA CITY 125:132

DeRozan 24, Lowry 22, 10 podaj; Westbrook 37, 14 podaj, 13 skokov, Adams 25



NEW ORLEANS - BOSTON 108:89

Davis 34, 11 skokov, Diallo 17; Tatum 23, Morris 17.



MINNESOTA - HOUSTON 120:129

Teague 23, Wiggins 21, Towns 20, 18 skokov; Harden 34, 12 podaj, Paul 18.



LA CLIPPERS - PORTLAND 109:122

Williams 30, Harrell 24; Lillard 23, Harkless, McCollum 21.

Tekme 19. marca:

CLEVELAND - MILWAUKEE

INDIANA - LA LAKERS

PHILADELPHIA - CHARLOTTE

BROOKLYN - MEMPHIS

MIAMI - DENVER

NEW YORK - CHICAGO

SAN ANTONIO - GOLDEN STATE

SACRAMENTO - DETROIT

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 70 52 18 74,3 BOSTON CELTICS 70 47 23 67,1 CLEVELAND CAVALIERS 69 40 29 58,0 WASHINGTON WIZARDS 70 40 30 57,1 INDIANA PACERS 70 40 30 57,1 PHILADELPHIA 76ERS 68 38 30 55,9 MILWAUKEE BUCKS 69 37 32 53,6 MIAMI HEAT 70 37 33 52,9 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 69 30 39 43,5 CHARLOTTE HORNETS 70 30 40 42,9 NEW YORK KNICKS 70 25 45 35,7 CHICAGO BULLS 69 24 45 34,8 BROOKLYN NETS 70 22 48 31,4 ORLANDO MAGIC 70 21 49 30,0 ATLANTA HAWKS 70 20 50 28,6 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 70 56 14 80,0 GOLDEN STATE WARRIORS 70 53 17 75,7 PORTLAND TRAIL BLAZERS 70 44 26 62,9 OKLAHOMA CITY THUNDER 72 43 29 59,7 UTAH JAZZ 70 40 30 57,1 NEW ORLEANS PELICANS 70 40 30 57,1 SAN ANTONIO SPURS 70 40 30 57,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 71 40 31 56,3 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 70 38 32 54,3 LOS ANGELES CLIPPERS 69 37 32 53,6 LOS ANGELES LAKERS 69 31 38 44,9 SACRAMENTO KINGS 71 23 48 32,4 DALLAS MAVERICKS 70 22 48 31,4 MEMPHIS GRIZZLIES 69 19 50 27,5 PHOENIX SUNS 71 19 52 26,8

R. K.