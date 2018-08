Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bohinjsko jezero bo danes v čudovitem vremenu gostilo številne rekreativne tekače. Foto: BoBo Dodaj v

Okoli Bohinjskega jezera tradicionalni Tek štirih srčnih mož

Štart v Ribčevem Lazu

17. avgust 2018 ob 19:48

V Bohinju bo v soboto, 18. avgusta, 21. Tek štirih srčnih mož. Enajst kilometrov dolgega teka okrog Bohinjskega jezera se vsako leto udeleži več sto ljudi.

Tek, katerega start bo ob 10. uri, se začenja, kot pravijo organizatorji, na enem izmed najlepših mostov v Sloveniji v Ribčevem Lazu. Nato se z glavne ceste odcepi in poteka ob severni obali jezera približno pet kilometrov. Del poti je makadamski, potem pa se proga nadaljuje po gozdni poti. Na koncu jezera je del proge znova makadamski.

Do glavne ceste je makadamska pot dolga približno en kilometer. Nadaljuje se skozi vas Ukanc, pod smučiščem Vogel pa zavije v smeri Ribčevega Laza, kjer ponovno poteka vzdolž jezera, vse do cilja, ki je v bližini hotela Jezero.

Proga je primerna za vse vrste tekačev in je večinoma položna. Poteka po Triglavskem narodnem parku, zato je primerna za vse ljubitelje narave in nudi prijeten hlad Bohinjskega jezera tudi v višjih poletnih temperaturah.

Ime teka izhaja iz spomina na prve osvajalce najvišjega vrha Slovenije, ki so se iz Bohinja na Triglav podali konec avgusta leta 1778. Konec prihodnjega tedna bo minilo natanko 240 let od tega prvega zabeleženega vzpona na Triglav, čemur so posvečene tudi številne letošnje prireditve v Bohinju in v drugih krajih slovenskega alpskega prostora.

