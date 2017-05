Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Krka in Olimpija sta se letos pomerili sedemkrat. Štirikrat so slavili zmaji. Foto: www.alesfevzer.com Aleš Pipan in Damjan Novaković pričakujeta napet in izenačen dvoboj. Foto: www.alesfevzer.com Ron Curry je s skoraj 12 točkami na tekmo prvi strelec Krke v državnem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com V zadnjem obdobju je pri Olimpiji v izvrstni formi Devin Oliver. Foto: www.alesfevzer.com Največjo nevarnost pri Rogaški predstavlja Darwin Davis. Foto: www.alesfevzer.com Igra Zlatoroga se vrti okoli Jana Špana. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Union Olimpija vendarle v polfinalu, kjer bo tekmec Krka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Okorn: Moramo biti realni, Krka je absolutni favorit polfinala

Krka v Ligi za prvaka pokazala največ

5. maj 2017 ob 15:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav trener košarkarjev Uniona Olimpije Gašper Okorn vlogo favorita namenja Krki, pa trenerji preostalih treh polfinalistov poudarjajo veliko izenačenost in to, da izrazitih favoritov v končnici ni.

Državno prvenstvo, ali kot se letos imenuje Liga Nova KBM, v zadnjih letih zaznamuje velika izenačenost, ki je slaba tolažba ob skrb vzbujajoči ravni klubske košarke v Sloveniji. Tako je bilo v zadnjih treh sezonah šest različnih finalistov, tudi letos pa bomo dobili novega prvaka, saj se branilec naslov Helios ni prebil v končnico med štiri najboljše, kjer so Krka, prvak izpred treh let, Rogaška, finalist izpred dveh let, lanski finalist Zlatorog in Olimpija, ki je v finalu nazadnje igrala pred tremi leti.

Krka s prvega mesta v polfinale

V Ligi za prvaka je največ pokazala Krka, ki je klonila le dvakrat. Novomeščani imajo najširši izbor igralcev, kjer v Ligi Nova KBM kar osem košarkarjev dosega 7,5 točke na tekmo in več, naslov državnega prvaka pa bi bil obliž na letošnjo sezono, ko so v Ligi ABA zasedli zadnje mesto in ostali brez pravice nastopa v jadranski druščini za prihodnjo sezono. "Pričakujem, da bomo prikazali dobro igro in da nam bo uspelo Olimpijo premagati. Da bi govoril o kakšni hudi samozavesti, je težko, saj smo zadnjo tekmo izgubili. Upam, da bodo vsi igralci nared in da bomo pokazali, da smo jih sposobni premagati," je povedal Simon Petrov, ki je med sezono prevzel Krko, v zadnjem času pa pod njegovim vodstvom prikazuje konstantne igre.

Petrov verjame, da bo imel že v soboto na voljo popoln kader, tudi trojico, ki je manjkala na zadnjih tekmah. Marko Luković je imel težave s hrbtom, Erjon Kastrati s prepono, Darko Jukić pa je bil odsoten zaradi smrti v družini. "Pričakujem, da bo to popolnoma neka druga Olimpija, kot je bila v Ligi za prvaka. To ni bil njen pravi obraz. Pričakujem tako, kot je bila nekje med sezono, na sredini Lige ABA, ko so kar suvereno dobivali tekme. Pričakujem veliko tršega nasprotnika in prepričan sem, da tekme ne bodo lahke. Verjamem pa, da smo jo sposobni premagati," je dodal trener sedemkratnih prvakov.

Olimpija med štiri skozi šivankino uho

Krka je letos pred Olimpijo klonila v finalu pokala, izgubila pa je tudi zadnji dvoboj v Ligi za prvaka, ki za novomeško zasedbo ni imel pravega tekmovalnega naboja, na drugi strani pa je za Ljubljančane tako rekoč štela le zmaga. To poudarja tudi Okorn: "Mi smo med štiri prišli skozi šivankino uho. Imamo svoje težave, kot jih imajo verjetno tudi druge ekipe. V polfinale ne vstopamo v vlogi favorita, kar za nas morda pomeni tudi lažji položaj, saj smo malce razbremenjeni tega pritiska. Krka je zame absolutni favorit dvoboja. V Ligi za prvaka je igrala suvereno in strahovito konstantno. Imajo širok izbor igralcev in prednost domačega igrišča. Mi smo pa hodili po robu in lahko bi se zvalili tudi na drugo stran. Zadnje tekme ne bi izpostavljal, saj je Krka igrala tako rekoč brez treh igralcev in z že zagotovljenim prvim mestom, kar zagotovo vpliva na glave igralcev. Imamo svoje želje in načrte in iskali bomo to presenečenje."

Okorn ima v rotaciji bistveno manjše število igralcev. Konkretno jih igra le sedem ali osem, v zadnjem času pa ima ogromno težav s hrbtom Nikola Janković. Srbski center je bil junak pokalnega slavja in najboljši posameznik Lige ABA. V Ljubljani so imeli letos srečo pri izbiri treh tujcev, ključnih mož, ki so dodana vrednost, velika težava pa so nihanja v igri zmajev. Nastop Jankovića, ki opravlja terapije in dela po individualnem programu, ostaja pod velikim vprašajem. Čeprav gre za polfinale in bo košarkar skušal stisniti zobe, kot jih je že v Ligi za prvaka, pa Okorn poudarja, da je 99-odstotno izgubljen in bo Olimpija, ki je prvak postala že 15-krat, a nazadnje leta 2009, igrala v "isti zasedbi, kot je nastopila v zadnjih krogih".

Rogaška - Zlatorog letos 3:3

Rogaška se v zadnjih sezonah konstantno spogleduje z vrhom. Pred dvema letoma je v lokalnem derbiju morala v finalu s 3:1 priznati premoč Tajfunu. Slatničane v polfinalu čaka Zlatorog, s katerim so se letos pomerili šestkrat, velika prednost Rogaške pa bo domači teren, ki velja v prvi ligi za najbolj vročega. Kot je povedal trener Damjan Novaković, ekipa od srede trenira popolna. Motor njegove zasedbe je izvrstni Američan Darwin Davis, nepogrešljiv pa je neuničljivi Dragiša Drobnjak, ki je bil pred dvema letoma junak Tajfunovega pohoda na vrh.

"Zdaj ko smo prišli v polfinale, želimo narediti korak naprej. Z Zlatorogom se dobro poznamo po teh šestih medsebojnih tekmah. Ni ne taktičnih ne individualnih skrivnosti. Rezultat je tri proti tri v zmagah in mislim, da so take tudi možnosti za uvrstitev v finale. Pričakujem izenačene in napete tekme, kjer bodo odločale malenkosti. Na prvi pogled nam je delo olajšano po poškodbi Tratnika, a so se sodeč po zadnjih dveh tekmah proti Olimpiji in Hopsom Laščani na to navadili. Morda imamo manjšo prednost zaradi domačega terena," je dejal tvorec uspehov Rogaške Novaković.

Poškodba Tratnika velik udarec

Zlatorog, ki je lani v finalu klonil pred Heliosom, tako kot Rogaška lovi svoj prvi naslov prvaka. Laščani, ki imajo v vitrini že pokalno lovoriko, so ostali brez ključnega moža Igorja Tratnika. Odsotnost prvega strelca, ki si je poškodoval koleno, so na zadnjih tekmah dobro nadomestili drugi košarkarji, predvsem Jan Špan, ki je prevzel vlogo glavnega nosilca. "Mislim, da bosta oba polfinala zelo zanimiva. Absolutnih favoritov ni. Zadovoljni smo, da smo prišli med štiri. Mislim, da tu nismo končali svoje zgodbe. Rogaško zelo spoštujemo. Vse medsebojne tekme – z izjemo ene – so bile zelo napete. Pričakujem, da bo tako tudi v polfinalu. Upam, da bodo fanti pravi in bodo v odločilnih trenutkih skoncentrirani ter dali vse od sebe. Želimo si uvrstiti v finale, a take želje imajo vse ekipe, zato je težko kar koli napovedovati," je povedal Aleš Pipan.

"V Ligi za prvaka ni bilo neporaženih ekip. Videlo se je, da lahko vsak premaga vsakogar. Vsaka tekma je bila odvisna tudi od dnevne forme posameznikov. Skušali bomo presenetiti že na prvi tekmi v Rogaški, kar bi nam olajšalo delo, a to vseeno ne bi bila odločilna prednost, ker mi neke prednosti domačega terena nimamo. Je pa nedvomno vroč teren v gosteh v Rogaški Slatini," je še dodal trener Zlatoroga.

Tilen Jamnik