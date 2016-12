Okorn: Nimamo kakovosti, da bi individualno reševali tekme

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Union Olimpija je v Ligi ABA slavila četrtič zapored. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si Težko je, če zaostajaš celo tekmo in se potem vračaš, še posebej glede na to, na kakšen način smo jim pustili, da so nam pobegnili. V vsakem primeru je težko igrati s takšno rotacijo. Manjkajo nam pomembni igralci. Obenem nam je v zadnjih trenutkih nekaj nesrečnih žog šlo ven. V drugem polčasu so fantje dali vse od sebe in se borili. Tokrat se nam pač ni izšlo. Dejan Mihevc, trener Krke Ron Curry je bil s 17 točkami prvi strelec tekme. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si S taktično zamislijo z dvema centroma so nam zrušili ritem. Ves drugi polčas so pritiskali na nas. Z drugim delom nikakor ne moremo biti zadovoljni, smo pa vendarle zasluženo zmagali. Napad nam ni stekel. Potrebujemo dobro obrambo, da pridemo do hitrih prehodov v napad, v čemer smo najmočnejši. Obramba in skok nam nista stekla. Ni bilo prave pretočnosti. V Ligi ABA smo izgubili štiri tekme za točko, kar je treba nekje nadomestiti. Krka je dober nasprotnik, ne glede na to, da so nekateri pomembni igralci poškodovani. Mirko Mulalić, kapetan Uniona Olimpije Nikola Janković je dal 16 točk, v odločilnih trentkih pa je na črti prostih metov ohranil mirno kri. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si V prvem delu smo pustili Olimpiji, da je naredila prednost. Drugi polčas smo igrali veliko bolje. Res smo se borili. Na koncu nam je zmanjkalo malce sreče. Prišli smo zraven, a naredili nekaj napak in preobrat ni uspel. Imamo majhno rotacijo, kar se pozna. Bili smo malce utrujeni, a to ni izgovor. Borili smo se, nekaj naših napak v ključnih trenutkih je odločilo tekmo. Matej Rojc, kapetan Krke VIDEO Hrovat: Odigrali smo najb... Sorodne novice Union Olimpija tokrat zbrana v končnici - Krka pri dnu Lige ABA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Okorn: Nimamo kakovosti, da bi individualno reševali tekme

Krka v Ligi ABA klonila sedmič zapored

28. december 2016 ob 09:26

Novo mesto - MMC RTV SLO

Dvakrat v manj kot tednu sta se v Novem mestu pomerili Krka in Union Olimpija. Gostiteljem je v Ligi Nova KBM uspel preobrat, v Ligi ABA pa so z zmago Leona Štuklja zapustili zmaji (68:63).

V prvem polčasu so Ljubljančani imeli niti igre povsem v svojih rokah. Prvi del so po zaslugi dobre obrambe in tudi solidnega napada dobili za 12, nato pa znova popustili. Popolnoma se je ustavil napad Olimpije, kjer varovanci Gašperja Okorna niso našli pravih rešitev in Novomeščani so ujeli goste, jih celo prehiteli, toda nato so sledile slabe njihove odločitve, nekaj napak, zmaji pa so za razliko od sredinega dvoboja, ki je štel za državno prvenstvo, tokrat bili bolj zbrani.

Drugi polčas Olimpije za pozabo

"Odigrali smo zelo dober prvi polčas. Napadalno smo našli tiste stvari, ki nam na prvi tekmi niso uspevale. Tako smo zanesljivo in zlahka prišli do večje prednosti. Za drugi polčas pa ni komentarja. Je za pozabo, a najprej za analizo. To je treba izkoreniniti. Prišlo je do pasivne igre. Preprosto smo Krko sami vrnili v igro. Nismo zapirali pod obročem. Če trikrat pod svojim obročem nasprotniku porineš žogo v roko, ne moreš pričakovati drugega, kot da te ujame," je po drugi zmagi v jadranski ligi nad Krko povedal Okorn. Novomeščani so dobili oba medsebojna dvoboja v slovenski ligi.

Razočaran in jezen je bil zaradi predstave svojih varovancev v drugem delu: "Postali smo pasivni, nervozni in začeli individualno reševati stvari. Mi te kakovosti nimamo. Enostavno tega ne znamo. Jefferson gre stran od žoge, drugi začnejo organizirati, tega pa ne znamo. To se nam kar ponavlja. Igralci to razumejo, a ne znajo odpraviti. To je ključna stvar. Če bi samo približek prvega polčasa odigrali v drugem, se nam ne bi bilo treba boriti do zadnje žoge za dve točki."

Bunić prinaša pravo energijo

Krka je igrala brez ključnih mož Sandija Čebularja in Marka Lukovića, še naprej pa manjka tudi Darko Jukić, čeprav je dejal Okorn, da je to tudi obenem breme za nasprotnika, saj sicer točno ve, kaj pričakuje lahko od Čebularja, tako pa je bilo več neznank, ko so njegovi varovanci na prvi tekmi mislili, da bodo zmago kar pospravili v žep. "Ob tem si Krka spotoma privošči še Bunića," je novo okrepitev Krke izpostavil Okorn, novomeški trener Dejan Mihevc pa je dodal: "Duško je igralec, ki ima neko energijo. Kar se tiče fizične pripravljenosti in uigranosti, ni še na polovici svojih zmožnosti. Zagotovo daje pravo energijo in je igralec, ki lahko v trenutkih, ko ekipi ne gre, z borbenostjo dvigne ekipo. Verjamem, da bo še pomembna okrepitev v nadaljevanju."

Duško Bunić je proti Olimpiji izpolnil pričakovanja. Na trenutke je bil dovolj čvrst in močan, da je povzročal gostom pod obročem obilico težav in je uspel izriniti Olimpijine visoke košarkarje izpod koša. Z 11 točkami in osmimi skoki je odigral ključno vlogo, ko je Krka lovila nasprotnika. Ko je igral na štirici, je povzročal veliko preglavic zmajem. Devin Oliver, ki je sicer konstantno med najboljšimi pri Olimpiji in je tudi tokrat lepo napolnil statistiko s po devetimi točkami in skoki ter šestimi ukradenimi žogami, ni klasični krilni center in ima z močnejšimi igralci lahko nekaj težav.

Brez komentarja glede odhoda Mesička

Dražen Bubnić pa je popolnoma razglašen. Ko je prišel v pomembnih trenutkih zadnje četrtine na parket, je v povsem nenevarnih situacijah nerodno izgubil dve žogi. Ob tem sta dva krilna centra Marko Mladjan in Semen Šaškov, ki nista izpolnila pričakovanj, zapustila Ljubljano, kjer je zdaj na omenjeni poziciji nastala manjša vrzel. "Sami veste, da smo pod batom," morebitnih kadrovskih sprememb ni želel komentirati Okorn, kot tudi ne odhoda najbolj nadarjenega košarkarja svoje zasedbe Blaža Mesička: "Glede Mesička nima komentarja. Kar lahko povem, je le, da ima vsak pravico, da odide. Je pa samo vprašanje načina. Prideš in poveš, da odideš. Stvar je rešena. Ni lepo zbežati oziroma ni potrebe. Zame je to zaključena zgodba."

"Končno se vse umirja. Postaja normalno, da lahko brusimo in pilimo taktične stvari, ker med potovanji ni bilo časa. Takrat smo bili na trenutke videti kot razbita vojska. V čim hitrejšem času bo treba odpraviti in notri prinesti, kar je izgubljenega glede uigravanja. To ne bo mogel biti več izgovor, " je povedal ljubljanski kapetan Mirko Mulalić. Zdaj ima Olimpija bolj miren razpored. Zdaj ima tudi čas za trening, kar je predtem pogrešal Okorn. Kot je dejal, se že pozna. Tudi košarkarji so bolje fizično pripravljeni. Želi pa vcepiti igralcem mehanizme, da ne igrajo tako panično, kot na trenutke, tudi ko imajo zanesljivo prednost. Pride do popolnega mrka, postanejo nervozni, zbezljajo in zapravijo priigrano razliko.

Olimpija zdaj sedma, Krka pa 11.

Je pa Okorn zadovoljen z izkupičkom v Ligi ABA, kjer ima Olimpija na sedmem mestu sedem zmag in osem porazov. V težjem položaju je Krka, ki ima dve zmagi manj. Za njo so le tri ekipe, ki so zmagale po enkrat manj. Zmaji so za letos že končali, medtem ko Novomeščane čaka še dvoboj s Heliosom, po novem letu pa za oba kluba prihajata izjemno pomembni tekmi. Olimpija bo na šestem mestu lovila Igokeo, Krko pa čaka gostovanje pri FMP-ju, ki ji diha za ovratnik.

Ob tem je Krka v seriji sedmih zaporednih jadranskih porazov. "S tem se ne poskušam obremenjevati, saj imamo veliko problemov s sestavo ekipe. Moramo iti iz tekme v tekmo. Tudi v nadaljevanju nas čaka peklenski razpored. Po FMP-ju imamo najboljše tri ekipe zapored. Te tekme moramo izkoristiti, da se poškodovani vrnejo in se skušamo čim bolje uigrati, morda koga presenetiti in se na ta način vrniti v zmagovalni niz," je povedal Mihevc.

Čebular kmalu, Luković in Jukić pa še ne

Trener Krke želi le, da bi Čebular, Luković in Jukić čimprej okrevali, s čimer bi ekipa lahko normalno zadihala: "Igramo z močno skrajšano rotacijo, manjkajo pa nam tudi točke Čebularja in Lukovića, ki raztegneta raketo, obenem pa zadevata tudi z razdalje. Tu imamo probleme. Upam, da se bodo fantje kmalu vrnili na parket. Verjamem, da bomo potem samo rasli. Težko je reči, kdaj bodo nazaj. So kar specifične poškodbe. Upam le, da čim prej. Večkrat smo že dobili takšna in drugačna predvidevanja, a jih še kar ni. Čebular mislim, da bo kar hitro. Dobil je težko bakterijsko okužbo. Luković in Jukić pa še ne bosta tako hitro na parketu."

Jukić je odsoten že vso sezono, medtem pa sta Luković in Čebular prvi oziroma tretji strelec ekipe. Med njima je Matic Rebec, ki je odločil sredino tekmo proti Olimpiji, tokrat pa je bil povsem nerazpoložen. V 31 minutah je ostal brez točk (0/3 za dve, 0/5 za tri, 0/2 PM). V njegovi igri je zares veliko nihanj. Od prebliskov izvrstnih iger do popolne razglašenosti. Nihanj je preveč, še posebej, če vemo, da gre za organizatorja igre, ki trka na reprezentančna vrata.

Tilen Jamnik