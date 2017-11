Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gašper Okorn se je razjezil na svoje igralce po tekmi proti Venezii. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Prvi bom, ki bom stopil v bran svojim igralcem, in prvi, ki bom v garderobi rohnel in jim povedal, kaj jim zamerim. To sem tudi storil, sem razočaran in jezen. Gašper Okorn, trener Petrola Olimpije Petrol Olimpija je v drugem polčasu prikazala slabšo igro kot v prvem. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Ne iščem alibijev, z mano ali brez bo to nekdo moral potrpeti, zavladati doma in skušati v Ligi ABA in Ligi prvakov narediti čim boljši posel.

Okorn po porazu: Razjezil sem se na vse, ki so stisnili rep med noge

"Ne iščem alibijev"

7. november 2017 ob 22:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Imeli smo svoje karte, a smo jih zapravili. Za to, kar se je zgodilo v drugem polčasu, smo si sami krivi," je po novem porazu v Fibini Ligi prvakov povedal trener Petrola Olimpije Gašper Okorn.



Olimpija je v prvem polčasu prikazala dobro predstavo, v drugem polčasu pa je klonila. Klub temu Okorn pravi, da jih Benetke v nasprotju s Cedevito v Ligi ABA niso razbile: "Imeli smo svoje karte, a smo jih zapravili."

Na novinarski konferenci se je Okorn precej razburil zaradi individualnih poskusov njegovih košarkarjev. Je to zadeva, ki jo je pričakoval, se o tem pogovarjajo v slačilnici, je zanimalo novinarja TV Slovenija, Miho Mišiča: "Ne, težava je drugje, težava je, da se nisem razjezil na dva igralca, razjezil sem se na vse, ki so stisnili rep med noge, na tiste, ki v trenutku, ko nekaj ne gre, začnejo dobivati dolgove nosove, s prstom si kažejo, kdo je kriv." Dodal je, da ekipe prav to loči, najlažje je, ko vsem gre dobro: "Ko je treba nekaj spremeniti, stopiti skupaj ... tukaj se ločijo kakovostne ekipe. Želim, da se to vsaj delno spremeni."



Okorn je iskreno nadaljeval: "Razumem, da mogoče nimamo kakovosti, da mogoče igramo brez prvega organizatorja, ki bi vsaj malo prispeval, spremenil ritem. Mogoče mi bo marsikdo rekel, da nekateri igralci ne morejo igrati na tej ravni, in mogoče imajo celo prav. Ampak še enkrat bom ponovil: situacija je, kakršna je. Če želimo preživeti leto, da bo precej več denarja za prvo ekipo, je treba to zdržati."

Olimpijo pestijo tudi poškodbe, že nekaj časa je odsoten prvi organizator Talor Battle, tako da je vse breme padlo na Jana Špana: "Špan, lani v Zlatorogu, je ob odsotnosti Batlla postal prvi organizator Olimpije, ki igra po tri tekme na teden. Mislite, da to ni breme zanj? Mislite, da morda ni bil mišljen kot menjava?" Dotaknil se je tudi Dražena Bubnića: "Pravijo, Okorn ne vidi druge štirke kot Dražena. Potrebujem osem Slovencev, denarja imam, kolikor imam. Dražena sem pripeljal sam, bom na glas povedal, ker je bil edini dosegljiv, mu edinemu zaupam, za ta denar, ker drugega ne morem dobiti. In če bo na vsaki četrti tekmi opravil svoj posel, v takšni zgodbi, v kakršni smo mi, bo to dovolj. Ker govorimo o takšnih zneskih, da si marsikdo niti ne predstavlja."

Olimpija je najšibkejša pod košem, Okorn je tako pokomentiral tudi slovenskega reprezentanta, Žigo Dimca: "Sprašujejo me, zakaj ne pripeljem Dimca v Ljubljano, kot da ne vem, kje on igra, kot da moj direktor tega ne ve, morda si ga celo želi. Situacija je, kakršna je."

Za konec pa: "Dajmo malo razmisliti, ne iščem alibijev, z mano ali brez bo to nekdo moral potrpeti, zavladati doma in skušati v Ligi ABA in Ligi prvakov narediti čim boljši posel. To je realnost."

