Okorn: V Grčijo ne odhajamo z belo zastavo

Košarkarji Petrola Olimpije bodo v 6. krogu Lige prvakov v sredo ob 20.30 gostovali pri atenskem AEK-u, ki je favorit dvoboja.

Ljubljančani želijo po zmagi v Ligi ABA proti MZT Skopje prikazati še eno dobro predstavo in presenetiti favorizirano grško zasedbo. Petrol Olimpija v Atene potuje brez poškodovanih Taylorja Battla in Jana Barbariča, ki se bosta ekipnim treningom pridružila med reprezentančnim oknom.

Pokazali smo, da lahko zmagamo v gosteh

"Vsekakor je vzdušje boljše, saj smo zmagali zadnjo tekmo pred odhodom v Atene. V Ligi ABA smo bili pod pritiskom zmage, tokrat pa je ravno nasprotno. Mislim, da lahko odigramo sproščeno in pokažemo svojo kakovost. AEK je nasprotnik v rangu Estudiantesa, Strasbourga in Benetk. Mislim, da bi bilo prepotentno, da napovedujemo zmago v Atenah, po drugi strani pa zagotovo ne bomo šli v Grčijo z belo zastavo. V Španiji in Turčiji smo pokazali, da lahko zmagujemo tudi v gosteh. Časa za pripravo in regeneracijo imamo tokrat dovolj, zato verjamem, da bomo dobro pripravljeni na obračun. Veliko bo odvisno tudi od dnevne pripravljenosti, ampak verjamem, da lahko presenetimo favorizirano ekipo AEK-a," pravi trener Petrola Olimpije Gašper Okorn.

"Zagotovo nas čaka težka tekma, predvsem zato, ker bo na gostovanju, kjer so vsi nasprotniki zelo neugodni. Imamo dva dni časa za pripravo na nasprotnika, kar do zdaj ni bilo pravilo, zato verjamem, da bomo dobro pripravljeni. V sredo bomo v Atenah pokazali svoj maksimum, kaj pa bo to prineslo, bomo pa videli," pa napoveduje Jan Špan.

Zmaji se po gostovanju v Atenah podajajo neposredno v Beograd, kjer jih konec tedna čaka obračun v Ligi ABA proti Partizanu.

Torek ob 18.00:

BANVIT - ESTUDIANTES



Ob 20.30:

REYER VENEZIA - BAYREUTH



Sreda ob 20.30:

AEK ATENE - PETROL OLIMPIJA



Ob 18.30:

ROSA RADOM - STRASBOURG

Lestvica: REYER VENEZIA 5 4 1 +36 9 BAYREUTH 5 2 3 +15 8 ESTUDIANTES 5 3 2 +15 8 BANVIT 5 3 2 +11 8 STRASBOURG 5 3 2 +6 8 AEK ATENE 5 2 3 -8 7 PETROL OLIMPIJA 5 1 4 -35 6 ROSA RADOM 5 1 4 -40 6

