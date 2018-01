Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 12 glasov Ocenite to novico! Zoran Martić odlično pozna slovensko klubsko košarko, preizkusil pa se je tudi v številnih evropskih ligah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Okorn zapušča Petrol Olimpijo - do konca sezone bo trener Martić

Debitiral bo že v sredo v Bayreuthu

8. januar 2018 ob 19:00

Vodstvo Petrola Olimpije in trener Gašper Okorn sta se odločila za sporazumno prekinitev pogodbe. Glavni razlog za predčasno prekinitev sodelovanja je prevelika nasičenost v odnosih med igralci in trenerjem. Zamenjal ga bo Zoran Martić.

Okorn je v lanski sezoni po osmih letih vrnil naslov državnega prvaka v Ljubljano. Petrol Olimpija je v pretekli sezoni osvojila tudi pokalno lovoriko, pred začetkom sezone 2017/18 pa so se navijači veselili tudi naslova v superpokalu Slovenije. V letošnji sezoni se je zelo poznalo, da zmaji igrajo kar v treh tekmovanjih (Liga prvakov, Liga ABA in Liga Nova KBM).

Novi glavni trener je z današnjim dnem postal 52-letni Zoran Martić, ki bo vodil ekipo že v sredo v Nemčiji. Ljubljančani bodo v 10. krogu Lige prvakov gostovali v Bayreuthu. Pogodbo je podpisal do konca sezone. Predstavitev novega stratega bo v četrtek v Stožicah.

Martić je edini slovenski košarkarski trener, ki je z domačo izbrano vrsto prišel do dveh odličij. Najprej je bil na evropskem prvenstvu do 22 let leta 1998 v Trapaniju v Italiji drugi, dve leti pozneje pa z reprezentanco do 20 let v Brnu prvi.

Pri Olimpiji trener mladih in pomočnik glavnega trenerja

Vodil je številne klube tako doma kot v tujini. Nazadnje je bil kratko obdobje trener na Kitajskem, predtem pa je sezono in pol deloval v poljskem Sopotu. Leto prej je delal v makedonskem MZT-ju, kjer je osvojil pokal in državni naslov. Od leta 1993 do 1997 je bil trener v mladinskem pogonu Olimpije, med letoma 2008 in 2010 pa je bil pomočnik trenerja zmajev.

V Sloveniji je vodil še Krko, Slovan, Zlatorog, Helios, Kraški zidar, Škofjo Loko in Roglo. V tujini je bil trener na Madžarskem (Szolnok, Kormend), Cipru (Apoel), Ukrajini (Khimik) in v Črni gori (Budućnost).

