Okrnjen spored: Veter preložil slalom in biatlonsko tekmo

V četrtek in petek dvojni spored

14. februar 2018 ob 00:25,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 09:24

Pjongčang - MMC RTV SLO

Prireditelji zimskih olimpijskih iger so zaradi močnega vetra morali preložiti ženski slalom. Iz istega razloga je odpadla tudi ženska biatlonska preizkušnja.

Po prvotnem programu bi se morala prva slalomska vožnja v Jongpjongu ob 2.15. Po dveh preložitvah so morali tekmo odpovedati. Biatlon bi se moral začeti ob 12.00, a je tekmo prav tako odpihnil veter.

Vodja ženskih smučarskih tekem v svetovnem pokalu Atle Skaardal je bil že pred dvema dnevoma pesimist, saj napoved za danes ni bila dobra. Začetek današnje slalomske preizkušnje so najprej prestavili za eno uro, nato še za pol ure, vendar pa veter ni pojenjal. Zaradi varnosti se je nato tekmovalna žirija odločila za odpoved.

V naslednjih dneh se obeta zares pester spored v alpskem smučanju. V četrtek bo najprej na sporedu ženski veleslalom (1.30/5.15), med obema vožnjama pa bo moški smuk (3.00).

V petek bo ženski slalom (1.30/5.15), med obema vožnjama pa bo moški superveleslalom (3.00). Dekleta čaka zares naporen spored, saj je že za soboto ob 3.00 predviden superveslalom, nato pa od nedelje naprej trije treningi smuka.

Čižman: Vreme se bo predvidoma izboljšalo

"Tisti, ki so odločali, da bodo olimpijske igre tukaj, so najbrž imeli razlog za to. Kakšnega, ne vem. Domačini so pripravljeni narediti vse, potrudijo se, super so, toda odvisni smo od vremenskih razmer, ki nam trenutno ne služijo. A tekme želimo narediti poštene za vse. Če bi danes izsilili tekmo, bi bila katastrofa in bi jih poslušali še dolgo," je po odpovedi tekme v ciljni areni razložil Tomaž Čižman, nekdanji uspešni slovenski smučar in tudi udeleženec olimpijskih iger leta 1988 v Calgaryju. Dobitnik bronaste kolajne v superveleslalomu na svetovnem prvenstvu leta 1989 je zdaj v odgovorni vlogi kot delegat FIS-a na vseh ženskih tekmah.

"Vreme se bo predvidoma izboljšalo. Če pa ne bi bilo mogoče izpeljati slaloma, imamo rezervni načrt, ker bi lahko prestavili tekme na progo v Jongsonu pod reflektorje," Čižman že razmišlja o naslednjih dneh.

"Saj se umiri, mogoče za pol minute, minuto. A ko se bo naslednja tekmovalka postavila na štart, bo zapihalo in bo dobila veter v glavo s 100 kilometri na uro. Premočni sunki so, pa še ena stvar je bila: od enajstih do treh popoldne je bilo napovedano še poslabšanje. Zjutraj sploh ni vozila žičnica, potem so to usposobili. Na vrhu pa ... smuči, ki so bile naslonjene na ograjo, je vse metalo po tleh. Tu spodaj je čisto drug svet," je poudaril Čižman in dodal, da ne pomni, da bi slalomsko tekmo odpovedali zaradi premočnega vetra.

V četrtek dvojni spored tudi za biatlonce

Biatlonsko žensko posamično preizkušnjo so prestavili na četrtek, ko čaka tekmovalce dvojni spored. Dekleta se bodo na progo podala ob 9.15, moške pa tekma čaka ob 12.30.

"Odločitev je pravilna. Veter je tako močan in spremenljiv, da pogoji niso regularni. Za jutri je vremenska napoved bolj ugodna, zato je prav, da so tekmo prestavili," je povedal prvi operativec slovenskega biatlona Janez Ožbolt in pristavil, da je vesel, ker so se temperature v Južni Koreji dvignile blizu ledišča. Višje temperature namreč precej bolj ustrezajo tudi prvemu slovenskemu adutu za visoke uvrstitve Jakovu Faku.

Evakuacija v Gangneungu

Organizatorji so zaradi silovitega vetra ukazali evakuacijo iz olimpijskega parka v obmorskem mestu Gangneung, kjer poteka drsalni del olimpijskih iger. Delavci v olimpijski vasi podirajo šotore, prostovoljci v korejščini in angleščini pozivajo obiskovalce, da se umaknejo v notranjost stavb. Novinar MMC-ja Tilen Jamnik poroča, da so zaprli tudi medijski šotor. Slovenski hokejisti bodo danes ob 13.10 igrali v Gangneungu proti ZDA.

