OKS potrdil razvrstitev športnih panog v pet razredov

Poročilo o OI na naslednji seji

27. marec 2018 ob 17:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Člani izvršnega odbora (IO) Olimpijskega komiteja (OKS) so potrdili razvrstitev športnih panog v razrede konkurenčnosti za letošnji razpis Fundacije za šport (FŠO), ki bo razdelila sedem milijonov evrov.

OKS je športe razvrstil v pet razredov. V najvišjem so stadionska atletika, badminton, boks, judo, karate, košarka, košarka 3 na 3, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, sabljanje, alpsko smučanje in olimpijski tekvondo.

V drugem so med drugimi športna gimnastika, kajak kanu mirne vode, jadranje, biatlon, smučarski tek in šah, v tretjem dvoranski nogomet, kajak kanu slalom, smučarski skoki in deskanje, v četrtem številne paraolimpijske discipline, balinanje, v petem pa letalske, košarka in tenis gluhih, kegljanje ...

Pri razvrstitvi, poudarili so, da te veljajo zgolj za letos, so med drugim upoštevali tudi, ali je športna panoga na programu OI (možnih največ 50 odstotkov) ali jo priznavata Mednarodni olimpijski komite (10 odstotkov) ali Generalno združenje mednarodnih športnih zvez (pet odstotkov). Trideset odstotkov je prineslo število držav na treh najbolje obiskanih zadnjih štirih svetovnih prvenstev panoge, pet odstotkov pa štelo število držav na zadnjih treh evropskih prvenstvih.

Podpredsednik OKS-ja Iztok Čop je dodal, da so pri razvrstitvi zimskih športov upoštevali tudi dodatek, ki ga uporablja MOK, ker ti niso enakomerno razviti po vseh celinah. Novi predsednik FŠO-ja Aleš Remih je zagotovil, da fundacija o razvrstitvi ne bo razpravljala, ampak bo povsem upoštevala predlog OKS.

OKS je dal soglasje k spremembam izvedbenega načrta letnega programa športa, ki določa višino financiranja športa iz državnega proračuna. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 2. marca objavilo, da je za vsebinske ter razvojne in strokovne naloge v športu letos okvirno na voljo skoraj 11 milijonov evrov, nekaj dodatnih sprememb pa je bilo zaradi Muzeja športa.

Direktor direktorata za šport Boro Štrumbelj je poudaril, da so bile spremembe potrebne zaradi nedavnega poročila Računskega sodišča, ki je ugotovilo, da vladne službe vse od vzpostavitve leta 2000 vprašanje Muzeja športa niso uredile.

"Muzeja športa formalno v zadnjih petih letih pravno niti ne obstaja in je del Zavoda za šport Planica. V blagovnih rezervah smo dobili prostore za depo, da se vsaj zaščiti dediščina. Ko bodo dane razmere, pa naj bi najpozneje do leta 2023 dobili pravi muzej; štiri možne lokacije že imamo, vse skupaj pa zavezuje tudi naslednje vlade," je navedel Štrumbelj in poleg prostorske kot veliko težavo navedel tudi financiranje tako vzpostavitve muzeja kot nato tudi dejavnosti.

V komisijo za pritožbe FŠO-ja je OKS imenoval Mirana Kosa, obravnavali so tudi pritožbe na dodelitev športnih štipendij OKS, ob koncu pa je Gabrovec še povedal, da od države podprtega nezgodnega zavarovanja letos ne bo.

Poročilo o OI na naslednji seji, sprejem olimpijcev kmalu

Poročilo o slovenskem nastopu na olimpijskih igrah v Južni Koreji bodo obravnavali na naslednji seji v aprilu po prejemu vseh dokumentov, tudi finančnih. Slovesen sprejem olimpijcev bo po besedah predsednika OKS-ja Bogdana Gabrovca kmalu, "saj imajo po zimskih tekmovanjih, ki so se povečini končala prejšnji konec tedna, tekmovalci veliko več časa za kaj takega".

Seja je bila v novih prostorih Planinske zveze Slovenije ob robu trgovskega središča v Ljubljani; PZS je februarja letos praznoval 125 let delovanja.

A. V.