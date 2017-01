Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Aleš Mušič je odločil tekmo z uspešno izvedenim kazenskim strelom. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Olimpija do prvih točk v drugem delu

Verlič zadel ob porazu Beljaka

27. januar 2017 ob 22:19,

zadnji poseg: 27. januar 2017 ob 22:52

Szekesfehervar - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Olimpije so v 3. krogu drugega dela Lige Ebel osvojili prvi točki. Po kazenskih strelih so v gosteh s 3:4 premagali Fehervar.

Odločilni zadetek je dosegel Aleš Mušič.

Začetek ni bil po okusu gostov, saj so domači plošček zbezali v gol že po treh minutah. Toda potem je bilo bolje, Aljaž Uduč je v 6. minuti hitro izenačil, v 15. minuti pa je Mušič Olimpijo popeljal v vodstvo in poskrbel za manjši šok v dvorani. A letošnja rana ljubljanskih igralcev so tudi goli v zadnjih minutah, tudi tokrat so dobili enega pred koncem prve tretjine.

V drugi so nato gledalci poleg dveh golov videli še pretep, na semaforju pa je bil izid še vedno izenačen. Povedli so spet Madžari, ko so imeli na ledu igralca več, na polovici tekme pa je Žiga Pešut izenačil.

V zadnji del so Ljubljančani tako šli s solidno popotnico, v tem delu so bili boljši, imeli tudi prednost igralca več, toda tako kot že tolikokrat so tudi tokrat ostali brez gola. Podobno je bilo v podaljšku, ki ni prinesel pravih priložnosti in tudi ne golov, tako da je bilo na odločitev treba počakati do kazenskih strelov.

V nedeljo ob 16.15 v Tivoli prihaja Gradec.

Drugi del, 3. krog, kvalifikacijska skupina:

FEHERVAR - OLIMPIJA

3:4 (2:2, 1:1, 0:0) - po kazenskih strelih

3.000; Vincze 3., Manavian 20., Erdely 28.; Uduč 6., Mušič 15., Pešut 31.

GRADEC - ORLI ZNOJMO

3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

VSV BELJAK - DORNBIRN

1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Zadetek za Beljak je v 39. minuti dosegel Miha Verlič.

Lestvica: * x GRADEC 3 3 0 0 0 +6 13 (4) VSV BELJAK 3 1 0 0 2 +1 9 (6) ORLI ZNOJMO 3 2 0 0 1 +3 8 (2) FEHERVAR 3 1 0 1 1 0 4 (0) DORNBIRN 3 1 0 0 2 -4 4 (1) OLIMPIJA 3 0 1 0 2 -6 2 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela



Skupina za razvrstitev:

DUNAJ - BOLZANO

5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

SALZBURG - LINZ

3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

INNSBRUCK - KAC CELOVEC

3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Lestvica: * x DUNAJ 3 2 0 0 1 +1 12 (6) SALZBURG 3 2 0 0 1 +5 10 (4) LINZ 3 2 0 0 1 0 8 (2) KAC CELOVEC 3 2 0 0 1 +6 6 (0) INNSBRUCK 3 1 0 0 2 -3 3 (0) BOLZANO 3 0 0 0 3 -9 1 (1) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

M. R.