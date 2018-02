Olimpija do zmage v 94. minuti, Maribor le remiziral

Dve tekmi preloženi na april

25. februar 2018 ob 14:59,

zadnji poseg: 25. februar 2018 ob 19:35

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Tekma med Olimpijo in Celjem v 19. krogu Prve lige TS se je končala na dramatičen način. Zmago Ljubljančanom z 2:1 je v 94. minuti s prostega strela zagotovil Ricardo Alves. Vodilni Maribor se je z Aluminijem razšel brez zadetkov.

Ljubljančani so pri -5 stopinjah Celzija znižali zaostanek za Mariborom le na točko. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, pa čeprav sta ekipi trikrat stresli okvir vrat. Dvakrat Celjani. Že v 4. minuti je Rudi Požeg Vancaš zadel prečko s strelom z več kot 20 metrov, v 16. pa s podobne razdalje še Dušan Stojinović. Malce zatem je nevarno sprožil še Nino Pungaršek, njegov strel z razdalje je bil malenkost previsok.

Olimpija si je prav tako priigrala nekaj priložnosti, v 28. minuti je Issah Abass zadel vratnico, predtem pa je imel še dve polpriložnosti.

Trije zadetki v zadnjih 10 minutah

V drugem polčasu je za prvo nevarno priložnost poskrbela podjetnejša Olimpija, ko je v 65. minuti Mitch Apau podal z desne strani, v kazenskem prostoru je Dino Štiglec popolnoma neoviran prišel do strela z glavo, vratar Metod Jurhar pa je izvrstno posredoval in preprečil vodstvo domačih.

V 80. minuti so nase znova opozorili tudi Celjani, Požeg Vancaš je s strelom po tleh z roba kazenskega prostora zgrešil cilj. Na drugi strani je malce za njim z leve strani še enkrat zgrešil Štiglec, v 84. minuti pa je imel izvrstno priložnost Jucie Lupeta, žogo s šibkim strelom poslal proti golu, a mu jo je eden domačih nogometašev izbil z golove črte.

Le minuto pozneje je Olimpija povedla. Z leve strani je pred vrata podal Stefan Savić, Abass pa je povsem neoviran zadel z glavo. Celje je odgovorilo v 88. minuti, Lupeta je iz bližine izenačil in dosegel svoj prvi gol v sezoni.

Ko je kazalo, da se bosta ekipi razšli brez zmagovalca, so Celjani ob koncu tretje minute sodnikovega dodatka (četrti sodnik je pokazal ravno tri minute podaljška) storili prekršek 20 metrov od svojih vrat. Prosti strel je izvedel Alves, ki je v 66. minuti zamenjal Roka Kronavetra, in žogo čez živi zid poslal v mrežo za 2:1. To je bil njegov sedmi gol v sezoni.

Maribor v 80. minuti zaman zahteval 11-metrovko

V Ljudskem vrtu (tudi tam je termometer kazal -5 stopinj Celzija) je bilo v prvem polčasu priložnosti malo, še največ jih je imel ob koncu prvih 45 minut novinec v ekipi Jan Mlakar. V 42. minuti je sprožil prvi pravi strel proti vratom Aluminija, ko je močno udaril žogo s kakšnih 20 metrov, vratar Matija Kovačić pa se je izkazal in jo izbil prek vrat. Že prej je v 35. minuti ubranil močan strel Damjana Boharja, nato pa tudi v 40. minuti poskus Mlakarja z roba kazenskega prostora.

Mariborčani so prevladovali tudi na začetku drugega dela, nato pa so bili v 72. minuti nevarni Kidričani. Marko Nunić je prodiral po levi strani, na golovi črti podal pred gol, kjer pa Nik Marinšek ni dovolj hitro prišel do strela.

V 80. minuti bi lahko gostitelji povedli. Dare Vršič je podal na pamet pred gol gostov, Kovačić je napravil napako in stekel preveč iz vrat, Jasmin Mešanović je že preigral vratarja, a je Mario Jurčević s požrtvovalnim skokom, pri katerem je podrl tudi Mešanovića, žogo izbil v kot. Domači igralci in navijači so zahtevali 11-metrovko, a je piščalka sodnika Asmirja Sagrkovića ostala nema.

V 83. minuti je s prostim strelom poskusil Vršič, a meril malo mimo desne vratnice. Ofenziva Maribora se je nadaljevala vse do zadnjega sodnikovega žvižga, ki je po mnenju Mariborčanov prišel tudi minuto prezgodaj, a so se gostje vseskozi uspešno branili, odbijali napade domačih in si prigarali delitev točk.

Kar nekaj poškodovanih

Pri vijoličastih je manjkal poškodovani kapetan Marcos Tavares. Pred začetkom tekme je prejel posebno priznanje "vijolični bojevnik" za igralca, ki je s svojimi igrami v preteklem letu najbolj prepričal navijače. To lovoriko je dobil šestič.

Poleg Tavaresa so pri domačih manjkali še poškodovani Marko Šuler, Mitja Viler, Martin Kramarič in Dino Hodžić.

Tekmi Rudar - Domžale in Krško - Gorica sta bili preloženi na april.

19. krog:

MARIBOR - ALUMINIJ 0:0

1.500 gledalcev

Maribor: Handanović, Milec , Ivković, Rajčević, Kolmanič, Cretu ( 78./Dervišević), Pihler ( 78./Bajde), Bohar, Vršič, Mlakar ( 65./Mešanović), Zahović.

Aluminij: Kovačič, Jakšić, Martinović, Zeba, Jurčevič, Petrovič, Vrbanec, Kepir ( 63./Marinšek), Ivančič ( 62./Tahiraj), Krajnc, Nunić ( 83./Kidrič).

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)





OLIMPIJA - CELJE 2:1 (0:0)

700; Ibass 85., Alves 94.; Lupeta 88.

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Ilić , Apau, Čanađija, Tomić , Kronaveter ( 66./Alves), Savić, Oduwa ( 66./Benko), Abass.

Celje: Jurhar, Vidmajer ( 63./Andrejašič), Stojinović, Džinić , Brecl , Pišek, Cvek , Požeg Vancaš , Pungaršek, Lupeta, Vizinger ( 81./Kerin).

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)



Odigrano v soboto v Novi Gorici:

ANKARAN HRVATINI - TRIGLAV 2:0 (1:0)

50; Suljić 16., Romero 87./11-m

RK: Šmit 81./Triglav

Sreda, 4. aprila, ob 15.00:

RUDAR - DOMŽALE



Sreda, 18. aprila, ob 18.00:

KRŠKO - GORICA

Lestvica:

MARIBOR 19 13 5 1 32:11 44 OLIMPIJA 19 13 4 2 32:9 43 DOMŽALE 18 9 4 5 33:16 31 RUDAR 18 9 2 7 23:17 29 CELJE 19 6 6 7 23:26 24 GORICA 18 7 2 9 21:26 23 KRŠKO 18 5 4 9 24:34 19 ALUMINIJ 19 4 6 9 20:28 18 TRIGLAV 19 3 5 11 16:34 14 ANKARAN HRVATINI 19 2 6 11 18:41 12

M. R.