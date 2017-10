Olimpija ekspresno izkoristila izključitev Škarabota

Alves zapravil 11-m, na koncu pa postal junak

1. oktober 2017 ob 16:49,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 19:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so reprezentančni premor pričakali na vrhu in z dvema točkama pred Mariborom. Zmaji so bili v 11. krogu Prve lige z 2:1 boljši od Gorice.

Zmaji so zdaj sami na vrhu, potem ko so vijoličasti v soboto v Ljudskem vrtu remizirali s Triglavom. Gorica, ki trenutno na lestvici zaseda četrto mesto, je prišla v Stožice z dobro popotnico, saj je na zadnjih šestih tekmah kar petkrat zmagala. V Ljubljani so varovanci Mirana Srebrniča, ki je bil po koncu tekme kritičen do sodniškega kriterija, tudi dobro začeli dvoboj, a je sledil preobrat.

Bede Osuji je že v četrti minuti sam prišel pred Aljaža Ivačiča, ki je tokrat dobil priložnost v vratih Olimpije, toda odločil se je podajo proti Kyrianu Nwabuezeju, pri tem pa je domača obramba v zadnjem trenutku le posredovala. Osuji je minuto kasneje še nevarno streljal, vendar je bil ljubljanski vratar na mestu.

Alves zapravil 11-m, na koncu pa postal junak

V 23. minuti so Goričani povedli, ko je z leve z roba kazenskega prostora natančno meril Nwabueze, ki je žogo z močnim udarcem poslal pod prečko. Šest minut kasneje je imela Olimpija priložnost za izenačenje, ko je Dejan Žigon v kazenskem prostoru podrl Daria Čanađijo. Žogo je na belo točko postavil Ricardo Alves, a zatresel le prečko. Vendarle so zmaji še v prvem delu izenačili. Alves je z leve strani natančno izvedel prosti strel, z neposredne bližine pa je ob slabem posredovanju gorišče obrambe z glavo žogo v mrežo porinil Kenan Bajrić.

V drugem polčasu je Olimpija imela terensko premoč, vendar si vse do 81. minute ni priigrala izrazite priložnosti. Tedaj je Matija Škarabot zaradi prekrška nad Nathanom Oduwo prejel drugi rumeni karton. Ljubljančani so številčno premoč hitro izkoristili. Že v prvem napadu po odhodu Škarabota z zelenice je Dino Štiglec z leve poslal predložek pred vrata, kjer je gostujoča obramba pozabila na Alvesa, ta pa je neoviran z glavo zagotovil vrsti Igorja Bišćana tri točke.

11. krog:

OLIMPIJA - GORICA 2:1 (1:1)

2.000; Bajrić 42., Alves 82.; Nwabueze 23.

RK: Škarabot 81./Gorica

Alves (Olimpija) je v 30. minuti z 11-m zadel prečko.

Olimpija: Ivačič , Apau, Ilić, Bajrić , Štiglec, Čanađija, Alves , Kapun, Savić, Boateng ( 56./Oduwa), Vombergar ( 73./Benko).

Gorica: Sorčan, Curk, Kavčič, Jogan, Šakarabot , Kapić , Kolenc, Grudina ( 85./Gulič), Žigon ( 89./Humar), Nwabueze ( 71./Filipović), Osuji .

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

Odigrano v soboto:

MARIBOR - TRIGLAV 0:0

1.500 gledalcev



KRŠKO - ALUMINIJ 2:0 (2:0)

400; Jovanović 5., Jurina 17.



ANKARAN HRVATINI - RUDAR 0:3 (0:1)

160; Mary 28., 51., Novak 69.



Odigrano v petek:

CELJE - DOMŽALE 1:1 (1:1)

400; Dangubić 11.; Husmani 27.

Lestvica

OLIMPIJA 11 8 3 0 23:5 27 MARIBOR 11 7 4 0 19:7 25 RUDAR 11 6 1 4 13:11 19 GORICA 11 5 1 5 12:13 16 KRŠKO 11 4 3 4 19:19 15 DOMŽALE 11 3 4 4 20:14 13 CELJE 11 2 6 3 11:14 12 ALUMINIJ 11 2 4 5 13:18 10 ANKARAN HRVATINI 11 1 3 7 11:27 6 TRIGLAV 11 0 5 6 8:21 5

Tilen Jamnik