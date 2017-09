Olimpija in Aluminij gladko v četrtfinale

Tekma med Dravo in Celjem preložena na sredo

19. september 2017 ob 16:04,

zadnji poseg: 19. september 2017 ob 21:50

Dekani,Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije in Aluminija so se pričakovano zanesljivo uvrstili v četrtfinale Pokala Slovenije. Ljubljančani so s 6:1 premagali Kalcer Radomlje, Aluminij pa s 7:0 Jadran Dekane.

Olimpija je v deževnih Domžalah mrežo domačih načela v 24. minuti, ko je zadel Kingsley Boateng. Nato pa je na sceno stopil Leon Benko, ki je s tremi zaporednimi goli razblinili vse dvome o zmagovalcu. Do konca sta se pri gostih med strelce vpisala še Danijel Miškić in Stefan Savić. Častni zadetek za domače je prispeval Anel Hajrić.

Tudi Aluminij je na razmočenem igrišču v Dekanih upravičil vlogo favorita in hitro pokazal, da za "domače" ne bo kruha. Z dvema goloma sta se izkazala Damir Bartulović in Žiga Škoflek.

Srečanje med Dravo Ptujem in Celjem je bilo zaradi poplavljenega igrišča prestavljeno na sredo, ko bosta na sporedu še tekmi med Muro in Domžalami ter Šampionom in Gorico.

Krka, Triglav in Maribor so si že prej zagotovili uvrstitev v četrtfinale.

NOGOMET



POKAL SLOVENIJE



OSMINA FINALA

Kalcer Radomlje - OLIMPIJA 1:6 (0:0)

Hajrić 85.; Boateng 24., Benko 26., 33., 61., Miškić 75., Savić 90.

Radomlje: Adam, Halilović, Jakovljevič, Ivkić, Brolih (46./Ivanov), Trdin (56./Kovjenić), Kosić, Roglić, Hajrić, Cerar (66./Nuhanović), Marinšek.

Olimpija: Ivačič, Klinar, Cretu, Zarifović (46./Bajrić), Štiglec, Miškić, Brkić, Kapun (63./Turkuš / 81./Tomić), Savić, Boateng, Benko.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)



Jadran Dekani - ALUMINIJ 0:7 (0:2)

Krajnc 3., Bartulović 31., 68., Muminović 34., Škoflek 76., 90., Podgoršek 87./ag.



Sreda ob 13.00:

DRAVA PTUJ - CELJE



Ob 15.00:

MURA - DOMŽALE



Ob 16.00:

ŠAMPION - GORICA

KRKA - Krško * 3:2 (2:2, 1:0)

Slunjski 31., Kambič 49., 120.; Mujan 60., Škrbić 83.

* - po podaljšku



Koper - TRIGLAV 1:4 (1:1)

Tomić 7.; Križaj 17., Poplatnik 73., Udovič 84., Majcen 87.



Cherrybox 24 Tabor - MARIBOR 0:3 (0:1)

Rajčević 34., Mešanović 77., 89.