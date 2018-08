Olimpija in Maribor teden dni pred derbijem natresla 9 golov

Domžale s 3:1 proti Aluminiju popravile slab vtis minulega tedna

12. avgust 2018 ob 09:55,

zadnji poseg: 12. avgust 2018 ob 21:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Olimpija je v Kranju proti Triglavu s 4:0 dosegla prvo zmago v novi Prvi ligi, vodilni Maribor pa je doma razbil Gorico s 5:0 in še utrdil vodstvo na lestvici. Za prihodnjo nedeljo se v Ljubljani napoveduje spektakularen veliki derbi Slovenije.

A pred obračunom 5. kroga čaka najboljša slovenska nogometna kluba še velika evropska preizkušnja, na katero odhajata z najlepšo mogočo popotnico. Olimpija sicer v Helsinkih pri HJK-ju po domačih 3:0 zgolj potrjuje preboj v izločilne dvoboje v kvalifikacijah za Evropsko ligo, veliko bolj vroč evropski četrtek se napoveduje v Mariboru, kjer se bo lovilo dva gola zaostanka proti Rangersom (1:3 v Glasgowu).

Savić zahrbtno prelisičil obrambo orlov

Olimpija s premešano zasedbo je proti Triglavu hitro prevzela pobudo in iskala vodilni gol, ki ga je dočakala sredi 1. polčasa. V 28. minuti so gostje kombinirali na levi strani, Tomislav Tomić je na robu kazenskega prostora našel Abassa Issaha, ki je preigraval in poslal žogo v sredino, kjer je spretni Stefan Savić izza hrbta prehitel kranjskega branilca Tilna Mlakarja, podstavil nogo in zatresel za 1:0. Takoj po zadetku je Triglav imel najlepšo priložnost za izenačenje. Do globinske podaje je prišel napadalec Tom Žurga, a mu je Olimpijin vratar Aljaž Ivačič zaprl pot in z obrambo preprečil hladno prho.

Trije goli zmajev v nadaljevanju

V drugem delu so zeleno-beli ponovili četrtkovo predstavo proti HJK-u, ko so z učinkovitostjo hitro razblinili vse upe Kranjčanov. V 55. minuti je bočni branilec Dino Štiglec s samostojnim prodorom podvojil vodstvo, vmes si je dvojno podajo izmenjal z Issahom. Po nizu hitrih podaj 'iz prve' je za 3:0 zabil Asmir Suljić, iz protinapada pa je za končnih 4:0 zatresel rezervist Kingsley Boateng.

Dobre volje v Helsinke in zlasti na derbi

Branilci naslova so v 4. krogu dočakali prvo ligaško zmago, medtem ko Triglav ostaja brez nje. Ljubljanska zasedba pod vodstvom začasnega trenerja Aleksandra Linte je potrdila dvig forme, v četrtek jo čaka še formalnost, ko bi morali ubraniti prednost treh golov v Helsinkih in potrditi preboj v playoff Evropske lige. A ključna je umiritev strasti z nizom pozitivnih izidov, saj bo prihodnjo nedeljo prvi osrednji derbi sezone 2018/19: Olimpija bo v Stožicah gostila Maribor.

Strelsko uspešna generalka za Rangerse

V Glasgowu poraženi, a v Prvi ligi vodilni Maribor je z delno spremenjeno postavo gostil Gorico, ki v prvih treh krogih prav tako še ni izgubila v novem prvenstvu. Mariborčani so v prvih treh krogih dosegli deset golov. V napadu so zaigrali z napadalno trojko Zahović-Mlakar-Mešanović in Dinom Hotićem na krilu.

Že po 22 minutah so vijoličasti vodili s 3:0, napadalna trojica je sejala kaos in strah v goriški obrambi. Najprej Jan Mlakar, ki se mu končno odpira v napadu, nato je Luka Zahović speljal gol Jasminu Mešanoviću, ki je vpisal še drugo asistenco na tekmi z glavo, prvič je bosanskega napadalca s predložkom zaposlil Hotić, drugič pa Aleks Pihler. Svoj piskrček k napadalnemu izbruhu je pristavil prvi podajalec lige Amir Dervišević, ki je s podajo iz kota našel glavo branilca Saša Ivkovića za še tretji zadetek Maribora v slabe pol ure.

Prekaljena asa za čistih 5:0

Ritem v sopari Ljudskega vrta je močno popustil, a po nizu menjav sta rezervista Dare Vršič in kapetan Marcos Tavares poskrbela za čisto petardo nad nemočnimi vrtnicami. 5:0 in skupno že 15 golov v štirih krogih novega prvenstva je več kot odlična generalka za četrtkovo povratno tekmo z Rangersi, ko morajo Škote premagati z vsaj dvema goloma prednosti. Na drugi strani je Gorica doživela boleč prvi poraz nove sezone.

Domžalčani skušajo slab vtis s prejšnje tekme, ko so v Murski Soboti prejeli pet golov, popraviti proti Aluminiju. Zaradi poškodbe manjkata Andraž Kirm in Petar Franjić, ne bo tudi kaznovanega Tilna Klemenčiča.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 4. krog



TRIGLAV - OLIMPIJA 0:4 (0:1)

Savić 28., Štiglec 55., Suljić 69., Boateng 87.

: Udovič 91./Triglav

Triglav: Curanovič; Kuhar, Elsner, Alić, Kumer, Mlakar ( 64./Česen); Udovič , Tijanič, E. Kryeziu; Majcen, Žurga ( 46./Afoakwa).

Olimpija: Ivačič; Gajić, Ilić, Maskimenko , Štiglec ; Tomić, Putinčanin ( 63./Kapun), Suljić , Savić , Črnic ( 73./Boateng ); Issah.



MARIBOR - GORICA 5:0 (3:0)

Mlakar 10., Zahović 15., Ivković 22., Vršič 78., Tavares 90.

Maribor: Handanović; Klinar, Ivković , Šuler, Viler; Hotić, Dervišević, Pihler; Mešanović, Mlakar , Zahović .

Gorica: Sorčan; Hodžić ( 22./Curk), Tomiček, Lipušček, Celcer; Humar, Kolenc, Džuzdanović, Kotnik, Osuji; Filipović.

DOMŽALE - ALUMINIJ 3:1 (2:0)

500; Ibraimi 35., Nicholson 40., Haljeta 89.; Mensah 71.

Domžale: Mulalić; Rom , Dobrovoljc , Morris, Meljnak ( 46./Urh); Husmani, Ibraimi , Ibričić, Gnezda-Čerin, Mujan ( 88./Haljeta ); Nicholson ( 72./Hodžić).

Aluminij: Janžekovič; Jakšič, Martinović, Kontek, Gliha; Horvat, Petrović ( 67./Marinšek), Mensah , Vrbanec ( 86./Krajnc), Tahiraj ( 86./Trdina); Kidrič .



Ponedeljek ob 18.00:

RUDAR - MURA



Odigrano v soboto:

KRŠKO - CELJE 1:1 (1:0)

700; Mandić 4.; Lupeta 72.

MARIBOR 4 3 1 0 15:2 10 ALUMINIJ 3 2 0 1 7:7 6 DOMŽALE 3 2 0 1 6:6 6 MURA 3 1 2 0 6:2 5 OLIMPIJA 4 1 2 1 6:4 5 GORICA 4 1 2 1 5:8 5 CELJE 4 0 3 1 6:7 3 KRŠKO 4 0 3 1 2:4 3 TRIGLAV 4 0 2 2 3:9 2 RUDAR 3 0 1 2 2:9 1

R. K., To. G.