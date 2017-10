Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Olimpija in Maribor sta se 27. avgusta razšla brez zadetkov. Foto: Borut Živulović/BoBo Sorodne novice Olimpija - Maribor že v četrtfinalu slovenskega pokala Dodaj v

Olimpija in Maribor v pokalu 11. novembra

Prve četrtfinalne tekme 17. in 18. oktobra

10. oktober 2017 ob 16:01,

zadnji poseg: 10. oktober 2017 ob 16:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometna zveza Slovenije je sporočila, da bo prvi četrtfinalni pokalni derbi med Olimpijo in Mariborom 11. novembra. Datum povratnega srečanja zaradi nastopa vijoličastih v Ligi prvakov še ni znan.

Že pred tem bodo na sporedu preostale tri četrtfinalne tekme. Že naslednji teden se bodo pomerili Triglav Kranj in Gorica, Celje in Mura (17. oktobra) ter Aluminij in Krka (18. oktobra). Povratni dvoboji teh tekmecev pa bodo 24. in 25. oktobra, medtem ko termina tekme v Mariboru NZS še ni določila.

Olimpija in Maribor sta se v prvem derbiju sezone, ki je štel za točke državnega prvenstva, 27. avgusta razšla brez zadetkov (0:0). Naslednji prvenstveni obračun pa bo 18. novembra, torej le teden dni po prvi četrtfinalni tekmi pokala.

NOGOMET



POKAL SLOVENIJE



ČETRTFINALE



PRVE TEKME

Torek, 17. 10., ob 15.00:

TRIGLAV - GORICA



Ob 17.15:

CELJE - MURA (prenos na TV SLO 2/MMC)



Sreda, 18. oktobra, ob 18.00:

ALUMINIJ - KRKA



Sobota, 11. november, ob 17.15:

OLIMPIJA - MARIBOR



Datum povratne tekme zaradi nastopanja Maribora v Ligi prvakov še ni znan.

POVRATNE TEKME

Torek, 24. oktober, ob 14.00:

MURA - CELJE

KRKA - ALUMINIJ

Sreda, 25. oktober, ob 17.15:

GORICA - TRIGLAV KRANJ

A. V.