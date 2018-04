Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Uporaba pirotehnike je stalnica pri globi disciplinskega sodnika. Foto: BoBo Sorodne novice Na večnem derbiju remi, ki bolj ustreza Olimpiji Dodaj v

Olimpija in Maribor zaradi navijačev ob nekaj tisočakov

Kazen zaradi pirotehnike in neprimernih vzklikov

6. april 2018 ob 12:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije po vsakem derbiju med Olimpijo in Mariborom praviloma oglobi oba kluba in tudi tokrat ni bilo izjeme.

Zaradi uporabe pirotehnike in žaljivega skandiranja navijačev bodo Ljubljančani v blagajno NZS-ja nakazali 3.550, Mariborčani pa 3.300 evrov.

Navijači so olajšali tudi blagajno Gorice za 400 evrov in kranjskega Triglava za 300, zaradi štirih rumenih in treh rdečih kartonov pa so bili s 420 evri kaznovani tudi Ankaran Hrvatini.

Primorci na naslednjih dveh tekmah ne bodo mogli računati z Žanom Humarjem in Vedranom Gercem, eno tekmo prepovedi igranja pa je dobil Patrik Bordon.

R. K.