Olimpija iz zaostanka rešila 10 točk, Maribor pa kar 15

11. maj 2018 ob 11:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Napet zaključek državnega prvenstva v nogometu prinaša številne vidike primerjav med obema akterjema, ki ostajata v boju za naslov prvaka.

V prejšnjih dneh smo že pogosto pisali o Olimpiji in Mariboru, tokrat na večna tekmeca gledamo skozi lupo preobratov in iščemo število točk, ki sta jih rešila tako po zaostanku kot v sodnikovem podaljšku. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.154. Maribor je v Domžalah rešil točko ob koncu tekme. Kako uspešna sta Maribor in Olimpija na tekmah letošnjega prvenstva, na katerih sta se znašla v zaostanku?

Mihael Fartek

Večkrat so se v takih težavah znašli Mariborčani, saj so skoraj na tretjini tekem (10 od 32) že zaostajali, a so na teh vseeno rešili kar 15 točk. Na drugi strani je Olimpija zaostajala na šestih tekmah, na katerih je nato rešila 10 točk. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Klub T Z-R-P Točke % Maribor 10 4-3-3 15 50,0 Olimpija 6 3-1-2 10 56,6



Opomba: V stolpcu Z-R-P je razmerje zmag, remijev in porazov na tekmah, na katerih sta se vodilna kluba v Prvi ligi znašla v zaostanku. Sledi izkupiček rešenih točk in odstotek vseh mogočih.

1.155. Kateri klub prve slovenske lige je letos dal največ golov v podaljšku? Moj zelo močen občutek mi pravi, da je to Olimpija.

Luka Mažgon

Največ golov v sodnikovem podaljšku (vključno z 90. minuto) v dosedanjem delu Prve lige so dosegli nogometaši Domžal, in sicer šest. Olimpija je dosegla le tri zadetke v izbranem časovnem intervalu. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Klub 90.+ Vsi % Domžale 6 69 8,7 Aluminij 5 34 14,7 Maribor 5 66 7,6 Celje 4 52 7,7 Rudar 4 44 9,1 Gorica 3 35 8,6 Olimpija 3 55 5,5 Ankaran 1 30 3,3 Krško 1 34 2,9 Triglav 1 24 4,0 Skupaj 33 444 7,4



Opombe:

- V drugem stolpcu je število vseh zadetkov, ki so jo klubi v letošnji sezoni dosegli od vključno 90. minute naprej.

- V tretjem stolpcu so vsi doseženi goli v celotni sezoni.

- Zadnji stolpec pa prinaša odstotek golov, ki so jih klubi dosegli od 90. minute naprej. V tem pogledu je najuspešnejši Aluminij, ki je dosegel sedmino svojih golov.

1.156. Kdo pa je na račun teh golov tudi pridobil največ točk?

Luka Mažgon

Večina zadetkov po 89. minuti ni prinesla sprememb pri delitvi točk, v nekaj primerih pa se je vendarle spremenil razplet. V teh primerih so največ točk pridobili nogometaši Gorice, ki so dva remija spremenili v zmago in tako svoj izkupiček povišali za štiri točke (v 5. krogu so si zagotovili zmago nad Aluminijem, v 7. krogu pa nad Rudarjem).

In še ekipi, ki se borita za naslov. Maribor je v tem obdobju pridobil tri točke (v 6. krogu si je zagotovil zmago proti Krškemu, v sredo pa točko v Domžalah). Olimpija pa je ob zaključku tekem rešila dve točki - februarja proti Celju.

Slavko Jerič