Olimpija je lahko hranila moči za nedeljski derbi

Tudi na povratni tekmi visoka zmaga slovenskih prvakov

16. avgust 2018 ob 12:31,

zadnji poseg: 16. avgust 2018 ob 20:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so tudi v gosteh visoko premagali HJK Helsinke (1:4) in se s skupnim izidom 7:1 gladko prebili v playoff Evropske lige.

Slovenski prvaki so veliko dela opravili že na prvi tekmi, ko so v Ljubljani slavili s 3.0. Tudi na drugi tekmi je Olimpija bila boljša, premoč pa kronala s štirimi zadetki. Zadnja Olimpijina ovira na poti do uvrstitve v skupinski del Evropske lige bo slovaški prvak Spartak iz Trnave. Še prej bo (v nedeljo) na sporedu derbi Prve lige proti Mariboru, ki ga bodo ob 20.30 gostile Stožice. Prenos derbija bo na TV SLO 2.

Issah povedel po lepi podaji Kronavetra

Že v tretji minuti je bilo zelo vroče pred ljubljanskimi vrati, ko je z desne strani poskusil Nikolai Alho, žoga pa se je odbila do Rikuja Riskija, ki je ostal popolnoma sam, a finski napadalec ni kaznoval napake Olimpijine obrambe, ki je pozabila nanj, in meril je mimo vrat. Pred tem je z roba kazenskega prostora na drugi strani poskusil Daniel Avramovski, a je streljal slabo in Maksim Rudakov ni imel veliko dela.

V nadaljevanju so Ljubljančani počasi začeli prevzemati pobudo. V 14. minuti se je domača mreža zatresla, vendar je bil zadetek upravičeno razveljavljen, saj je bil Rok Kronaveter v prepovedanem položaju. Akcijo je sicer začel Nik Kapun, ki je na desni strani našel Stefana Savića. Ta je lepo preigral Ronija Peiponena, strela, Rudakov je žogo odbil, ki jo je v prazno mrežo nato pospravil Kronaveter, a je bil v prepovedanem položaju.

Šest minut pozneje je Olimpija kronala premoč. Kronaveter je z izvrstno podajo, ko je žogo spravil za hrbet helsinški obrambi, zaposlil Abassa Issaha, ki je stekel v prazen prostor in z leve strani z natančnim diagonalnim strelom matiral Rudakova.

Za 4:1 še Avramovski, Brkić in avtogol Rafinhe

Šesta minuta drugega polčasa je tekla, ko je Riski prišel do strela z desne strani, žoga pa je zletela mimo vratnice. Zatem je bilo nevarno tudi na drugi strani, ko je po predložku Issaha z glavo poskusil Branko Ilić, vendar je meril prek vrat. V 61. minuti pa so gostitelji povsem izigrali obrambo zmajev. Po hitri kombinaciji je do strela prišel Klauss, ki pa je bil z ugodnega položaja vendarle nenatančen.

V nadaljevanju je Olimpija zanesljivo nadzirala položaj in v 72. minuti povišala prednost. Asmir Suljić, ki je pred tem zamenjal Kronavetra, je po dvojni podaji z Issahom ganskemu mladeniču podal v prazen prostor, ta pa je žogo poslal pred finska vrata, kjer je bil ob Mikku Sumusalu na črti najbolj spreten Daniel Avramovski. Tri minute kasneje je Kapun zadel okvir vrat, odbito žogo pa je domači kapetan Rafinha nesrečno poslal v svojo mrežo. V 75. minuti je Nik Kapun zadel prečko, odbito žogo pa je Rafinha nesrečno poslal v svojo mrežo.

Olimpija je vedela, da je napredovanje zagotovljeno, zato si je privoščila bolj ležerno igro. V 83. minuti so Helsinki izpeljali nevaren protinapad, po podaji Riskija se je žoga odbila od Ilića, izkazal pa se je Aljaž Ivačič. Odlični vratar je nato le klonil. Peiponen je z desne poslal lep predložek, rezervist Macauley Chrisantus pa je dobro meril z glavo. V sodnikovem podaljšku je po prekršku Rafinha nad Savićem Olimpija zadela še z enajstmetrovke, natančen je bil Goran Brkić.

Evropska liga, 3. predkrog, povratna tekma:

HJK Helsinki - OLIMPIJA 1:4 (0:1) 0:3

4.000; Chrisantus 85.; Issah 20., Avramovski 72., Rafinha 75./ag, Brkić 92./11-m

HJK Helsinki: Rudakov, Peiponen , Rafinha, Obilor, Sumusalo , Annan, Dominguez ( 64./Chrisantus), Mensah, Alho ( 46./Dahlström), Riski, Klauss ( 74./Vertainen ).



Olimpija: Ivačič, Putinčanin, Ilić, Zarifović, Štiglec, Tomić ( 61./Bagnack), Kapun, Kronaveter ( 65./Suljić), Avramovski, Savić, Issah ( 76./Brkić)

Sodnik: Jevgen Aranovski (Ukrajina)

V odebeljenem tisku je izid prve tekme. Olimpija se bo v 4. predkrogu pomerila s Spartakom iz Trnave.

T. O., T. J.