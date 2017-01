Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Aleš Mušič je v 55. minuti zadel za 3:3. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Olimpija klonila v 58. minuti

Zaradi nevšečnosti na poti preložili začetek tekme

13. januar 2017 ob 23:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dvoboji hokejistov Olimpije s Salzburgom so po navadi nekaj posebnega, tako je bilo tudi v 43. krogu letošnje sezone Lige Ebel. Ljubljančani so izgubili s 3:4, zadnji gol so dobili v 58. minuti.

Tekmo je pred vrati spretno odločil Manuel Latusa z bekhendom. Salzburg je sicer povedel že v 5. minuti, ko je Alexander Pallestrang sprožil močan strel z modre črte, plošček pa je pred vratarjem Tilnom Spreitzerjem spremenil smer in končal v mreži. Pallestrang je v prvi tretjini zadel še prečko.

Olimpija se je v drugi tretjini prebudila in v 27. minuti izenačila. Zadel je Tim Ograjenšek z desne strani, ki je poslal plošček med nogama gostujočemu vratarju. V 37. minuti je po izključitvi Gala Korena sledil sporen zadetek za novo vodstvo Salzburga, saj je nekdo izbil palico Spreitzerju, strelec pa je bil John Hughes. Sodnik je po ogledu videoposnetka zadetek priznal. 14 sekund je bilo že 1:3, iz bližine je mrežo zatresel Raphael Herburger.



Ljubljančani so z zelo dobro igro v zadnji tretjini uspeli izenačiti. V 47. minuti je po podaji Chrisa Langkowa po hitrem napadu z natančnim strelom znižal Raphael Bussieres, v 55. minuti pa je Aleš Mušič spretno podstavil palico pred vrati in poravnal izid. Toda to na koncu ni bilo dovolj za kakšno točko.

Tekma se je namesto ob 19.30 začela šele ob 20.45 zaradi nevšečnosti hokejistov Salzburga na poti v Slovenijo.

43. krog:

OLIMPIJA - SALZBURG

3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

300; Ograjenšek 27., Bussieres 47., Mušič 55.; Pallestrang 5., Hughes 37., Herburger 37., Latusa 58.

LINZ - BOLZANO

4:3 (1:3, 2:0, 0:0) - v podaljšku



DORNBIRN - INNSBRUCK

5:1 (3:0, 1:0, 1:1)



DUNAJ - GRADEC

1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

VSV BELJAK - FEHERVAR

5:3 (0:1, 4:1, 1:1)

ORLI ZNOJMO - KAC CELOVEC

3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Lestvica: * x DUNAJ 43 27 6 4 6 +57 97 SALZBURG 43 22 7 5 9 +48 84 LINZ 43 22 6 5 10 +38 83 BOLZANO 43 21 3 6 13 +17 75 KAC CELOVEC 43 18 4 4 17 +7 66 INNSBRUCK 43 18 3 6 16 -1 66 ------------------------------------- VSV BELJAK 43 14 6 5 18 0 59 GRADEC 43 17 2 3 21 +6 58 ORLI ZNOJMO 43 15 4 3 21 -20 56 FEHERVAR 43 11 8 4 20 -28 53 DORNBIRN 43 15 0 7 21 -22 52 OLIMPIJA 43 3 6 3 31 -101 24 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. R.