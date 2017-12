Olimpija le prekinila jeseniški urok

V ljubljanskih vratih blestel Robert Kristan

30. december 2017 ob 16:23,

zadnji poseg: 30. december 2017 ob 22:55

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so po štirih zaporednih porazih v tej sezoni le ugnali SIJ Acroni Jesenice, potem ko so v 29. krogu Alpske lige s 4:2 slavili v Podmežakli.

Olimpija je pred 2.800 gledalci povedla že po 26 sekundah igre. Matic Kralj je mojstrsko ustrelil precej z leve strani in presenetil Clarka Saundersa. Železarji so bili v nadaljevanju nevarnejši, a je v ljubljanskih vratih blestel Robert Kristan.

Zmaji so vodstvo povišali v 32. minuti. Andraž Zibelnik se je ob ogradi dokopal do ploščka, nato pa potegnil proti sredini in s strelom med nogama ukanil Saundersa. Razmerje strelov po dveh tretjinah je bilo 22:12 za domače.

Odločilni zadetek je padel v 48. minuti. Po strelu Nika Grahuta je plošček pred vrati zadel enega izmed gostujočih igralcev, spremenil smer in končal v jeseniški mreži.

Jeseničani v minuti dosegli dva gola in postalo je "vroče"

Ko je že kazalo, da je srečanje odločeno, je prvi igralec tekme Kristan v 59. minuti za vrati nespretno izbil plošček, tako da je ta prišel do Adisa Alagića, ki ga je pospravil v mrežo. 47 sekund pozneje pa je Jaka Sodja mojstrsko dosegel še drugi zadetek, ko je plošček z bekhendom poslal pod prečko. Do konca je bila dobra minuta. Jeseničani so vse moči usmerili v napad, a pri tem napravili napako. Miha Zajc je namreč prestregel plošček in zadrsal proti praznim jeseniškim vratom, a ga je podrl Miha Logar. Sodnika sta pet sekund pred koncem dosodila t. i. tehnični zadetek za 4:2. Razmerje v strelih je bilo 31:15 za domače.

Slovenska tekmeca se bosta kmalu spet pomerila, saj bo nov derbi na sporedu že 6. januarja v dvorani Tivoli.

ALPSKA LIGA



29. KROG



SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

2.800; Alagić 59., Sodja 59.; Kralj 1., Zibelnik 32., Grahut 48., Zajc 60.



NEUMARKT - GARDENA 5:3



SALZBURG MLADI - KAC MLADI 4:1



ZELL AM SEE - LUSTENAU * 5:6

* - v podaljšku



KITZBÜHEL - BREGENZERWALD 4:1

PUSTERTAL - CORTINA 2:1

ASIAGO - VIPITENO 6:3

FASSA - RITTEN 0:3

LESTVICA * x RITTEN SPORT 27 17 5 2 3 63 ASIAGO 26 19 1 1 5 60 SIJ ACRONI JESENICE 26 16 3 2 5 56 PUSTERTAL 28 15 2 5 6 54 SŽ OLIMPIJA 28 16 2 1 9 53 FELDKIRCH 27 15 2 3 7 52 BREGENZERWALD 29 13 2 3 11 46 CORTINA 28 11 3 6 8 45 --------------------------------------- VIPITENO 27 12 2 3 10 43 ZELL AM SEE 28 11 2 1 14 38 LUSTENAU 28 10 3 2 13 38 SALZBURG MLADI 20 10 2 0 8 34 KITZBUHEL 26 8 2 4 12 32 GARDENA 28 8 1 1 18 27 NEMARKT 29 4 5 2 18 24 FASSA 26 5 1 0 20 17 KAC MLADI 27 1 0 2 24 5 *-zmaga x-poraz po podaljšku oz ka.str.

