Olimpija na Jadranu meri med prvih šest, tri ekipe korak pred drugimi

Glavna favorita Zvezda in Cedevita

29. september 2017 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Začenja se nova sezona Lige ABA, v kateri ob imela Slovenija le enega predstavnika. Košarkarji Petrola Olimpije bodo za uvod v ponedeljek v Stožicah gostili Igokeo.

Zmaji, ki so lani osvojili dvojno slovensko krono, so ob Ciboni edini klub, ki je zaigral v vseh sezonah jadranskega tekmovanja. V sezono so Ljubljančani znova vstopili s precej spremenjeno zasedbo, a glavna je sprememba v vodstvu kluba. Prišel je nov sponzor, po skoraj 20 letih je v imenu najuspešnejšega slovenskega košarkarskega kluba Petrol zamenjal Union. Z novim predsednikom Tomažem Berločnikom pa je prišel tudi nov direktor Roman Lisac, nekdanji direktor Lige ABA.

Ljubljančani so zgodbo z novim glavnim sponzorjem začeli z osvojeno lovoriko, ko so v Tivoliju, kjer so lani po osmih letih slavila državni naslov, letos pa bo hram slovenske košarke domovanje novega prvoligaša Ilirije, brez večjih težav upravičili vlogo favorita proti Krki (94:76). Po zmagi so misli hitro usmerili proti začetku Lige ABA, kjer jih v manj kot tednu dni čakajo domači tekmi z Igokeo in Crveno zvezdo ter gostovanje v Zagrebu pri Ciboni. "Imamo že vse pripravljeno za Igokeo, ki je za nas, kakor koli obračamo, vedno neugodna. Na lansko sezono imamo zelo slab spomin, ko smo dvakrat izgubili za točko. Dobro se bomo pripravili in v ponedeljek naredili res čisto vse, da začnemo z zmago," je povedal trener Olimpije Gašper Okorn, ki se zdi, da ima na voljo konkurenčno zasedbo, ob glavnih nosilcih iz lanske sezone kapetanu Gregorju Hrovatu in Devinu Oliverju bosta ključna Američana Talor Battle in Jordan Morgan.

Kot je povedal že ob predstavitvi ekipe, je cilj Olimpije, ki je jadransko ligo osvojila v prvi sezoni, uvrstitev med najboljših šest. Po besedah Okorna trije klubi, Crvena zvezda, Cedevita in Budućnost, izstopajo, zatem pa je kar izenačena druščina: "Mislim, da prvi trije res izdstopajo. Predvsem prva dva, potem pa je Budućnost, ki bo lovila ta korak. Mislim, da so te ekipe res močne in imajo zelo močne zasedbe, kar se bo pozneje tudi pokazalo. Potem sta tu glede na sestavo ekipe Mornar iz Bara in Mega, ki je po teh igralcih, ki jih je pripeljala in tudi zadnjemu tujcu, močna. To je pokazala v pripravljalnem obdobju s čvrstostjo in hitrostjo. Govorim po zasedbah, ki jih imajo, ne veš pa, kaj se bo zgodilo med sezono, kako se bodo stvari ujele, kakšna bo kemija in tako naprej. Potem pa so tu od MZT-ja, Zadra, Igokee, Partizana, Cibone, Olimpije in da ne bom še koga pozabil ... Bo zelo izenačeno."

"Zelo pomembno bo, kako boš igral doma. To bo po mojem mnenju ena ključnih stvari. Že lani je bila. Mi bi samo z nekimi normalnimi zmagami nad Karpošem, MZT-jem in Igokeio končali na petem mestu. To so bile tri tekme, ki bi morale biti za Olimpijo zmagovalne. Domača dvorana take tri "kikse" ne bo preživela. Liga ABA tega ne dopušča, saj moraš potem trikrat loviti zmage v gosteh. Za vsako ekipo bo pekel v Baru, Sremski Mitrovici, Skopju … Vsi isto razmišljajo in od prvega trenutka moramo razmišljati na enak način," je dodal Okorn, ki je z Olimpijo lani osvojil 11. mesto.

"Od Skopja do Ljubljane se igra po sistemih"

Naslov brani Zvezda, ki je lani tretjič osvojila Jadran. V rednem delu so Beograjčani izgubili le enkrat, v finalu pa so zanesljivo ugnali Cedevito. Zagrebčani, ki so pod vodstvom Jureta Zdovca sestavili zares močno zasedbo, so glavni izzivalci rdeče-belih. Kot je povedal že Okorn, visoko kotira tudi Budućnost, vedno pa je nevaren Partizan, rekorder s šestimi naslovi. Te štiri ekipe so bile tudi lani v polfinalu. Letos je novost 2. Liga ABA, kjer bo igralo 12 ekip. Prvak bo napredoval v prvo ligo, od koder bo izpadla zadnjeuvrščena ekipa. Liga ABA je, čeprav na papirju klubi ne spadajo v evropski vrh, svojo veljavo že nekajkrat dokazala. Predvsem kar se tiče produkcije nadarjenih igralcev, ki jih je bilo na tem področju vedno ogromno. V letošnjem finalu EuroBasketa je na primer kar 21 od 24 košarkarjev igralo Ligo ABA, osem še v zadnji sezoni, štirje košarkarji iz jadranske lige pa so bili junija na primer izbrani na naboru Lige NBA.

"Mislim, da je liga primerljiva z lansko. Morda kdo misli, da se po imenih tu ne igra kakovostna košarka, a vedno pravim, da se na tem prostoru igra specifična košarka. Igra se taktično drugače kot kje druge. To vedno pravim in marsikdo se v tej zgodbi sploh ne znajde. Aba liga je specifična in v njej ni preprosto igrati. To so dejstva. Trdim, da se igra kakovostna, predvsem pa taktično zelo dobra košarka. Vse ekipe se natančno pripravijo na nasprotnika, igrajo v sistemih in vidijo se repi in glave. Na primer italijanska liga je zelo močna, da me ne bo kdo narobe razumel, a zadnjih osem moštev igra brez sistema – prava kavbojka. V Ligi ABA pa se od Skopja do Ljubljane igra po sistemih. To je zahtevna liga," je zaključil ljubljanski trener.

1. krog, petek ob 18.00:

CEDEVITA - FMP ŽELEZNIK

Ob 20.00:

MZT SKOPJE - PARTIZAN



Sobota ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA - MORNAR

Ob 21.00:

BUDUĆNOST - ZADAR



Nedelja ob 21.00:

MEGA BEMAX - CIBONA



Ponedeljek ob 21.00:

PETROL OLIMPIJA - IGOKEA

Tilen Jamnik