Olimpija ni mogla ogroziti devete zaporedne zmage KAC-a

V ponedeljek gostovanje na Dunaju

23. december 2016 ob 22:23

Celovec - MMC RTV SLO/STA

Po torkovem domačem porazu proti KAC-u z 0:3 so hokejisti Olimpije v Ligi Ebel tri dni pozneje proti istemu tekmecu izgubili še v Celovcu, kjer je bilo 5:3.

Že v drugi minuti so bili domači blizu vodstvu, a je strel z modre črte Davida Josepha Fischerja Jeff Frazee obranil. V četrti minuti je imel priložnost za vodstvo gostov Žiga Pešut, ko je bil povsem sam pred vratarjem Tomašem Dubo, a spremembe ni bilo. Na drugi strani pa je v peti minuti sledilo veliko veselje ob samostojni akciji Matthewa Neala, ki je zadel za 1:0. Po prvem golu gostiteljev so na led priletele plišaste igrače, saj so v Celovcu pripravili dobrodelno akcijo.

Ljubljančani so v deseti minuti izid izenačili, ko je Chris Langkow zadel po mojstrski potezi izza gola. Celovčani, z deveto zaporedno zmago najbolj vroče moštvo v tem trenutku, so v 16. minuti, ko so prvič igrali z igralcem več, spet prevzeli vodstvo, ko je izkušeni Jamie Lundmark po 25 sekundah "power playa" dosegel gol za 2:1. Na začetku druge tretjine so do igre z igralcem več prišli tudi gosti, ki pa jim ta prvina v tej sezoni ne gre od rok, dosegli so le osem golov iz 107 poskusov.

V 28. minuti je Manuel Ganahl izkoristil nezbranost pred ljubljanskimi vrati in na semaforju se je izpisalo 3:1. Dve minuti pozneje se je po kombinaciji Aleša Mušiča in Raphaela Bussieresa izkazal Duba, v 33. minuti pa je Stefan Geier zadel za tri gole razlike. Trener Olimpije Bojan Zajc je zatem vzel polminutni odmor, kar je v 36. minuti prineslo nov zadetek zmajev, strelec je bil Bussieres. Ob koncu tretjine je Duba obranil še strel Sache Guimonda.

V zadnji tretjini so gledalci spremljali izenačeno igro, v kateri je za spremembo izida najprej poskrbel Neal v 52. minuti, ko je zadel za 5:2, v zadnji minuti pa so Ljubljančani po dolgem času zadeli z igralcem več, ko je Mušič dosegel zadetek za lepotni popravek izida in končnih 5:3.

Ljubljančani bodo naslednjo tekmo igrali v ponedeljek, ko bodo gostovali na Dunaju pri vodilni ekipi lige.

34. krog:

KAC CELOVEC - OLIMPIJA

5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

3.061; Neal 5., 48., Lundmark 16., Ganahl 28., Geier 33.; Langkow 10., Bussieres 36., Mušič 60.

BOLZANO - DUNAJ

* 2:3 (2:0, 0:2, 0:0)

* - po kazenskih strelih



ORLI ZNOJMO - FEHERVAR

1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

DORNBIRN - LINZ

1:6 (0:3, 1:2, 0:1)



INNSBRUCK - GRADEC

3:2 (2:1, 1:1, 0:0)



SALZBURG - VSV BELJAK

2:1 (1:1, 0:0, 1:1)

Lestvica: * x DUNAJ 34 20 6 3 5 75 SALZBURG 34 17 5 5 7 66 LINZ 34 17 5 5 7 66 BOLZANO 34 17 3 3 11 60 KAC CELOVEC 34 15 3 3 13 54 INNSBRUCK 34 14 3 5 12 53 VSV BELJAK 34 12 4 6 12 49 ORLI ZNOJMO 34 13 4 2 15 49 FEHERVAR 34 10 6 4 14 46 GRADEC 34 12 1 3 18 41 DORNBIRN 34 10 0 5 19 35 OLIMPIJA 34 2 5 2 25 18 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

