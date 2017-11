Olimpija po golu Kapuna še vedno na vrhu

Ljubljančani vodijo po 15 krogih PLTS-ja

5. november 2017 ob 16:43,

zadnji poseg: 5. november 2017 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so v Stožicah dobili sklepno tekmo 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Ankaran Hrvatine so premagali z 1:0, odločil je Nik Kapun.

Ljubljančani so edini zadetek na tekmi dosegli v 6. minuti po predložku iz kota. Žogo je dobil Kenan Bajrić, ki je streljal proti vratom, Primož Bužan je žogo odbil, a le do Mitcha Apaua, ki je podal na drugo stran gola do Nika Kapuna, ta pa je na golovi črti zlahka zadel za 1:0.

Zeleno-beli so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, pred vrati so bili podjetnejši, Bužan se je moral večkrat izkazati s pomembnimi obrambami, a do odmora Olimpiji vodstva ni uspelo podvojiti. Je pa mrežo na drugi strani ob izteku rednega dela prvega polčasa skoraj zatresel Raoul Delgado, ki je z diagonalnim strelom poskusil z leve strani, a so se gostitelji rešili na golovi črti.

Tudi v nadaljevanju so bili Ljubljančani boljši, v 54. minuti je Leon Benko z glavo zgrešil gol po predložku rezervista Abassa Issaha, ki je pred začetkom drugega polčasa zamenjal Nathana Oduwo. V igro je vstopil tudi Rok Kronaveter, ki je v 71. minuti z odličnim diagonalnim strelom z levico za dober meter zgrešil levo vratarjevo vratnico.

Domači so bili v naletu, hip zatem je najlepšo priložnost za povišanje vodstva zapravil Stefan Savić, ki je po podaji Dina Štigleca z volejem za las zgrešil gostujoča vrata. Ankaran je poskušal izid izenačiti, a varovanci Vlada Badžima nikakor niso našli poti skozi Olimpijino obrambo.

Prva liga Telekom Slovenije, 15. krog:

OLIMPIJA - ANKARAN HRVATINI 1:0 (1:0)

1.000; Kapun 6.

Olimpija: Ivačič, Apau, Bajrić, Ilić, Štiglec, Tomić, Kapun, Savić, Alves (84./Miškić), Oduwa (46./Abass), Benko (67./Kronaveter).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Mate, Pahor, Burkić, Humar, Klapan (87./Matić), Delgado, Primc (79./Matošević), Meledje, Cerovec (68./Nkama), Vodeb.

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)

KRŠKO - MARIBOR 0:5 (0:3)

1.500; Tavares 5., 11., 49., Rajčević 13., 82.

ALUMINIJ - DOMŽALE 0:1 (0:0)

200; Kirm 80.

GORICA - TRIGLAV 0:3 (0:0)

400; Tijanić 46., Poplatnik 80., 93.

CELJE - RUDAR 2:1 (2:0)

400; Dangubić 35., 38.; Junuzović 82.

Lestvica: OLIMPIJA 15 11 4 0 29:6 37 MARIBOR 15 11 4 0 28:8 37 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 15 4 4 7 21:31 16 ALUMINIJ 15 3 4 8 16:25 13 TRIGLAV 15 2 5 8 14:27 11 ANKARAN HRVATINI 15 1 4 10 12:36 7

M. L.