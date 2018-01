Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Andreja Brodnika na tekmi v Salzburgu ne bo na klopi SŽ Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Jeseničani v drugi tretjini razbili razglašeno Olimpijo Dodaj v

Olimpija pod vodstvom Jureta Vnuka poražena v Salzburgu

Visok poraz z Jesenicami odnesel Brodnika

14. januar 2018 ob 15:59,

zadnji poseg: 14. januar 2018 ob 19:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dan po visokem porazu na Jesenicah je trener hokejistov SŽ Olimpije Andrej Brodnik ponudil odstop. V Salzburgu sta zmaje vodita Jure Vnuk in Matej Hočevar. Rdeči biki so bili boljši s 4:1.

"Ekipo HK SŽ Olimpija sta v Salzburgu vodila Matej Hočevar, sicer pomočnik glavnega trenerja, in Jure Vnuk. Odločitev o tem, ali bo Andrej Brodnik člansko ekipo HK SŽ Olimpija vodil tudi v prihodnje ali pa se bomo v klubu odločili za spremembo vodenja, bo znana v torek po sestanku strokovnega vodstva kluba," je sporočilo vodstvo SŽ Olimpije.

Na sobotnem derbiju v Podmežakli so Ljubljančani delovali kot razbita vojska in izgubili z 2:7. V drugi tretjini so prejeli kar šest golov. Če Brodnik ne bo več trener ljubljanske ekipe, so kandidati za trenerski stolček Matej Hočevar in trenerji iz mlajših selekcij, tudi Ildar Rahmatulin in Jure Vnuk.

Mladi Salzburžani so že drugič letos premagali Olimpijo. Tokrat je bila zmaga Avstrijcev zanesljiva. Razmerje v strelih na vrata je bilo 39:23. Edini zadetek za zmaje je dosegel Gal Koren v 51. minuti za 3:1.

Preložena tekma:

SALZBURG MLADI - SŽ OLIMPIJA

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

100; Kaisler 20., Wachter 38., 58., Feldner 45.; Koren 51.

Lestvica: * x RITTEN SPORT 31 21 5 2 3 75 ASIAGO 31 23 2 1 5 74 SIJ ACRONI JESENICE 30 20 3 2 5 68 PUSTERTAL 32 17 2 5 8 60 FELDKIRCH 30 16 4 3 7 59 SŽ OLIMPIJA 33 17 2 2 12 57 VIPITENO 32 14 2 4 12 50 BREGENZERWALD 32 14 2 3 13 49 --------------------------------------- CORTINA 32 12 3 6 11 48 ZELL AM SEE 31 13 2 2 14 45 LUSTENAU 31 12 3 2 14 44 SALZBURG MLADI 25 12 3 1 9 43 KITZBUHEL 30 8 2 5 15 33 GARDENA 32 10 1 1 20 33 NEMARKT 33 4 5 2 22 24 FASSA 30 6 1 0 23 20 KAC MLADI 31 1 1 2 27 7

A. G.