Olimpija predstavila novega trenerja Barišića

Z ljubljanskim klubom podpisal triletno pogodbo

4. september 2018 ob 13:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

NK Olimpija Ljubljana je v Hotelu Intercontinental predstavila novega trenerja, 48-letnega avstrijskega stratega Zorana Barišića.

Barišić, ki je največji pečat pustil v avstrijskem nogometnem prvenstvu v dresu dunajskega Rapida, je nazadnje vodil ekipo Karabuksporja iz Turčije. Z zeleno-belimi je podpisal triletno pogodbo.

Barišić upa na boljše rezultate ljubljanskega kolektiva, zdajšnjega državnega in pokalnega prvaka, rezultate bo skušal doseči s pomočnikoma Slobodanom Gruborjem in Muratom Topalom, trenerjem vratarjev Dinom Šeremetom in kondicijskim trenerjem Maticem Lukmanom Čokom.

Pričakovanja javnosti so visoka

Predsednik Olimpije Milan Mandarić je vesel, da so Barišića končno predstavili javnosti, s tem pa končali najnovejše poglavje iskanja trenerja. "Čaka ga veliko dela, in jaz mu želim, da ga opravi uspešno. Pri tem bo imel polno podporo kluba in zagotovljene ustrezne možnosti za delo. Naloga ni lahka, pričakovanja javnosti so visoka. Olimpija je državni in pokalni prvak, a za trenerja, ki je že vodil velik klub in ima izkušnje, kot jih ima Zoran Barišić, je to pravi izziv," je povedal predsednik.

Zahvala "našemu Safetu Hadžiću"

Obenem je nekaj besed namenil tudi začasnemu trenerju Safetu Hadžiću, ki je v zadnjih desetih dneh prerodil ekipo. "Rad bi se še enkrat zahvalil našemu Safetu Hadžiću, ki je v preteklih dneh priskočil na pomoč pri vodenju moštva na teh za nas zelo pomembnih tekmah. Zame in za NK Olimpija je zelo pomembno, da imamo v klubu kakovostnega trenerja, to nam zagotavlja dolgoročno stabilnost," je še dejal Mandarić.

M. L.