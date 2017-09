Olimpija prvič v sezoni sama na prvem mestu

Konec tedna v Stožicah derbi z Domžalami

11. september 2017 ob 10:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Krčani so večkrat zagrenili življenje nogometašem Olimpije in po prvem polčasu zadnje tekme osmega kroga slovenskega prvenstva je kazalo na nov spodrsljaj Ljubljančanov.

Zeleno-beli so na stadionu Matije Gubca zaostajali z 1:2, nato pa so odigrali verjetno najboljši polčas v sezoni in slavili s 4:2. Olimpija se je prvič v sezoni sama zavihtela na vrh lestvice. Pred Mariborom, ki je v petek remiziral s Celjem, ima dve točki prednosti.

Poleg dvakratnega strelca Alvesa se je izkazal novinec Andres Vombergar, ki je v igo vstopil v drugem delu, podal pri izenačujočem zadetku in zabil prvi gol v dresu Olimpije za 3:2.

Bišćan hvali levico Alvesa in novinca Vombergarja

"V prvem polčasu res nismo igrali dobro. Ležerni smo bili pri posesti žoge, prepočasni pri podajah. Veliko tega ni delovalo. Ko smo se vrnili v igro in izenačili na 1:1, smo spet delali iste napake. V drugem polčasu smo delovali, kot je treba in zasluženo slavili," je povedal trener Olimpije Igor Bišćan. "V slačilnici nisem kričal. Fantje so se zavedali, da ni bilo dobro. Naredil sem eno zamenjavo, spremenil nekaj vlog. Ob pravem času smo dosegli prekrasen gol. To je kakovost Alvesa, ki ima neverjetno levo nogo. Od tistega trenutka naprej smo gospodarili na igrišču," je še povedal Bišćan in pohvalil tudi Vombergarja: "Andres je naredil svoje, dosegel je gol, bil "target man", ko smo potrebovali nekoga, ki bo zadržal žogo."

Bišćan ima veliko razlogov za zadovoljstvo. Olimpija je po osmih krogih neporažena, dosegla je največ golov v ligi (20) in jih prejela najmanj (4).

Rožman: Začenjamo novo zgodbo

Ljubljančane v soboto ob 20.20 čaka derbi z Domžalami, ki so s 6:1 odpravile Triglav. "Kot sem poudaril že pred časom, se je po končani evropski poti za nas začela nova zgodba, ki jo gradimo iz zelo trdnih temeljev. Doseči šest zadetkov proti dobro organizirani ekipi nikakor ni majhna stvar. Vseeno menim, da imamo v naši igri še precej rezerv, navsezadnje bomo v nadaljevanje sezone krenili v prenovljeni zasedbi. Me pa zagotovo veseli to, da igralci dobro izkoriščajo rotacije znotraj naše igre. Že na naslednjem srečanju z Olimpijo moramo v obrambi odpraviti določene napake, predvsem pa bomo morali biti znova odločni v svojih namerah. Tekme z Ljubljančani so vedno atraktivne, negotove in polne adrenalina," je za klubsko spletno stran povedal trener Domžal Simon Rožman.

Poškodba Vršiča preprečila načrtovano ofenzivo

Trener Maribora Darko Milanič je za tekmo brez golov proti Celju deloma okrivil tudi reprezentančni premor. "Videlo se je, da po vmesni odsotnosti reprezentantov še nismo v pravi zgodbi, ko manjka tisti pravi tekmovalni ritem. Manjkalo nam je hitrosti, natančnejše igre, natančnejših zaključkov. Prometa je bilo ogromno. Predvsem v drugem polčasu smo imeli precej situacij, ki bi jih ob malo boljšem dnevu morali izkoristiti," je povedal Milanič.

Za nameček je moral Maribor tekmo končati z desetimi igralci, saj se je takoj po vstopu poškodoval Dare Vršič. "Res zelo nenavadna situacija, ko sem želel z menjavami dodati ritem in narediti totalno ofenzivo. Po opravljenih menjavah smo imeli na igrišču pet napadalcev, z dvema zelo napadalno usmerjenima vezistoma. Pri prvem udarcu pa se je zgodila poškodba Vršiča. Škoda, ker nas je to ustavilo. Prepričan sem, da bi bili še nevarnejši kot potem, ko smo bili blizu, da bi zadeli, s precej priložnostmi še v zadnjih sekundah," je dejal Milanič.

Maribor v nedeljo čaka gostovanje pri Gorici, še prej pa v sredo veliki spektakel v Ljudskem vrtu - prva tekma v Ligi prvakov proti moskovskemu Spartaku.

Prva liga Telekom Slovenije, 8. krog

KRŠKO - OLIMPIJA 2:4 (2:1)

Jurina 8., Škrbić 33.; Savić 25., Alves 53., 74., Vombergar 56.

ANKARAN HRVATINI - GORICA 0:2 (0:2)

50; Osuji 12., Kapić 17.

DOMŽALE - TRIGLAV 6:1 (3:1)

600; Bizjak 11., 38., Ibričić 23./11-m,

Majcen 74./ag, Dobrovoljc 78., Hebaj 91.; Poplatnik 22.

MARIBOR - CELJE 0:0

3.000 gledalcev

RUDAR - ALUMINIJ 0:0

550 gledalcev

Lestvica: OLIMPIJA 8 6 2 0 20:4 20 MARIBOR 8 5 3 0 13:5 18 GORICA 8 4 1 3 9:7 13 DOMŽALE 8 3 3 2 19:11 12 KRŠKO 8 3 2 4 16:17 11 RUDAR 8 3 1 4 7:10 10 ALUMINIJ 8 2 3 3 10:12 9 CELJE 8 2 3 3 10:13 9 TRIGLAV 8 0 4 4 6:16 4 ANKARAN HRVATINI 8 0 2 6 7:22 2

