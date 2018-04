Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 18 glasov Ocenite to novico! Olimpija si je zaslužila zmago, junak pa je bil Gal Koren s tremi zadetki. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Izjemen večer Gala Korena... Dodaj v

Olimpija s hat-trickom Korena preprečila zabavo v Podmežakli

Naslednja tekma bo v soboto

12. april 2018 ob 17:50,

12. april 2018 ob 21:07

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic niso izkoristili prve priložnosti za 12. naslov državnega prvaka, saj jih je SŽ Olimpija premagala s 3:4, v zmagah je zdaj 2:1 za Gorenjce.

V dvorani Podmežakla, kjer je 3.500 gledalcev pričakovalo še tretjo jeseniško zmago v seriji, je bil najboljši igralec Gal Koren, ki je trikrat premagal Clarka Saundersa. V drugi tretjini je Olimpija, ki je pokazala večjo željo od tekmecev, zaostanek 1:0 spremenila v vodstvo z 1:3 (Koren je v razmiku 45 sekund zadel dvakrat), a so gostitelji izenačili. Odločilni gol je v 53. minuti dosegel Koren.

V prvi tretjini zadel le Tavželj

Jeseničani so za edini gol v prvi tretjini v 14. minuti izkoristili svoj drugi "power play". Ob strelu z modre črte je zadel kapetan Andrej Tavželj. Podajalec je bil Gašper Glavič.

Koren režiser preobrata

V drugi tretjini je Olimpiji uspel hiter preobrat, Gal Koren je bil z zadetkoma v 25. in 26. minuti glavni režiser. Luka Zorko je v 32. minuti po protinapadu vodstvo povišal na 1:3.

Sijajna akcija Mihe Logarja

Železarji, ki so bili v prvi polovici tekme v krču, so se pobrali, Miha Logar je z izjemno akcijo ob izteku 34. minute znižal zaostanek, v 51. minuti pa je sledilo izenačenje. V nevtralni tretjini je Aleksandar Magovac ustavil Zorka, sledil je protinapad in močan strel Nika Pema. Vratar Tilen Spreitzer je plošček odbil, a je bil na pravem mestu 18-letni Jaka Sodja.

Koren še tretjič v polno, serija se nadaljuje v soboto

Olimpija je takoj pripravila odgovor, hat-trick je dosegel 26-letni Koren, podajalec je bil Hebar. Jesenice so na koncu poskusile brez vratarja, toda spremembe izida ni bilo. Naslednja tekma bo v soboto ob 18.30 v Tivoliju. V medsebojnih tekmah je v tej sezoni 12:2 za Jesenice, pri čemer Olimpija v Tivoliju še ni zmagala.



Gaber Glavič, trener SIJ-a Acronija Jesenic: "Želje so nekaj, igra pa nekaj drugega. Seveda smo šli v tekmo na zmago, a se na žalost ni izšlo. Kaj je šlo narobe? Tekmo smo si razdelili na pol, pol za nas, pol za Olimpijo, samo s polovico pa ni šlo. Hokej je hitra igra in zadeve se lahko hitro obrnejo. To pa je tudi čar tega športa. Fantje pa so dovolj stari, da se bodo v svojih glavah pripravili na sobotno tekmo."

Andrej Tavželj: "Bili smo previdni v napovedih o slavju. Hokej je šport, kjer je težko zmagati in zaključiti, ne igramo igre, kot smo jo igrali v celotni sezoni. Ne pride do izraza drsanje, ni agresivnosti. To je treba čim hitreje pozabiti in do sobote psihološko urediti stvari, da bo dovolj za konec v Ljubljani."

Jure Vnuk, trener SŽ-ja Olimpije: "Jesenice so malo padle, mi pa smo naredili korak naprej. Razlika ni tako velika, kot se je zdelo prej. Pred tekmo smo ohranili mirno glavo, da se zavedamo, kaj je treba delati na ledu. Ko so izenačili, me je oblil hladen pot. Ta scenarij smo že videli, po navadi smo mi potegnili kratko, danes smo bili dovolj zbrani za zmago."

Gal Koren: "Mislim, da smo si tole res zaslužili. Iz tekme v tekmo smo stopnjevali in gradili. Tole zmago pa smo si prigarali in zaslužili ter gremo naprej v Tivoli. Na prvih dveh smo igrali dobro in imeli priložnosti. Takrat ni šlo noter, danes pa smo dali gole, ki smo jih potrebovali. Lepo je, če daš tri gole, a tile so delo cele ekipe, meni se je odprlo in dobili smo to, po kar smo prišli."

Hokej, finale državnega prvenstva, tretja tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA (v zmagah 2:1)

3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

3.500; Tavželj 14., Logar 34., Sodja 51.; Koren 25., 26., 53., Zorko 32.



Druga tekma:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

3:5 (1:1, 1:1, 1:3)



Prva tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Igrajo na tri zmage. Četrta tekma bo v soboto, morebitna peta pa v ponedeljek.

