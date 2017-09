Olimpija s preobratom v Krškem na vrh Prve lige

Ljubljančani v drugem polčasu stopili na plin

10. september 2017 ob 16:50,

zadnji poseg: 10. september 2017 ob 18:58

Krško - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so dobili sklepno tekmo 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Dvakrat so zaostajali, na koncu pa zmagali s 4:2.

Z zmago in polnim izkupičkom točk so se Ljubljančani tudi povzpeli na vrh prvenstvene lestvice, kjer imajo pred drugouvrščenim Mariborom - ta je štajerski derbi s Celjem odigal brez zadetkov - dve točki naskoka.

Jurina hladnokrvno zadel za 1:0

Olimpija je tekmo začela nekoliko bolje, takoj je pritisnila na vrata gostiteljev, ki pa so se dobro branili in napade nasprotnika tudi uspešno odbili. Nato so v 8. minuti celo povedli. Z leve strani je žogo pred vrata poslal Klemen Šturm, tam pa je Marin Jurina hladnokrvno zadel za 1:0.

Savić izenačil, Škrbić znova med strelci

Vseeno so se gostje v 25. minuti vrnili, za izenačenje pa je poskrbel Stefan Savić. Ta je sprožil z roba kazenskega prostora in premagal nemočnega vratarja Marka Zalokarja. Žoga se je na poti v mrežo rahlo odbila od Miljana Škrbića. A najboljši krški strelec v letošnji sezoni je hitro pozabil na izenačujoči zadetek, osem minut pozneje je svojo ekipo popeljal do novega vodstva. S Tončijem Mujanom je krasno izigral gostujočo obrambo in meril v desni spodnji kot vrat Roka Vodiška, ki je bil tudi ob drugem zadetku gostiteljev brez moči. Škrbić je tako zadel že devetič v letošnji sezoni Prve lige.

Preobrat Olimpije v treh minutah

V nadaljevanju so nogometaši Olimpije zaigrali še bolj napadalno, njihov trud pa je bil nato poplačan v 53. minuti, ko je po podaji Issaha Abassa z roba kazenskega prostora mojstrsko zadel Ricardo Alves. Veselje med ljubljanskimi navijači se še ni povsem poleglo, ko je za preobrat poskrbel rezervist Andres Vombergar, ki je ob polčasu na zelenici zamenjal Tomislava Tomića. Po večkratnih odbojih z glavo v kazenskem prostoru Krškega je Argentinec slovenskega rodu do žoge prišel pred vtekajočim Zalokarjem in jo z desnico poslal v malo mrežico. 2:3.

Olimpija je bila za razred boljši nasprotnik, po dobri uri igre je Leo Ejup na golovi črti izbil Savićev poskus, končni izid (2:4) je postavil Alves, ki je še drugič zatresel mrežo, potem ko so Abassov strel Krčani odbili z golove črte.

Prva liga Telekom Slovenije, 8. krog

Nedeljska tekma, danes ob 16.50:

KRŠKO - OLIMPIJA 2:4 (2:1)

Jurina 8., Škrbić 33.; Savić 25., Alves 53., 74., Vombergar 56.

Krško: Zalokar, Jakolič, Krajcer, Ejup, Šturm, Jurina, Jovanović (70./Kovačič), Nakić, Mujan (78./Gajić), Škrbić, Mandić (90./Kerin).

Olimpija: Vodišek, Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec, Tomić (46./Vombergar), Čanađija, Savić, Alves (86./Brkić), Kapun, Issah (86./Oduwa).

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)

Sobotni tekmi:

ANKARAN HRVATINI - GORICA 0:2 (0:2)

50; Osuji 12., Kapić 17.

DOMŽALE - TRIGLAV 6:1 (3:1)

600; Bizjak 11., 38., Ibričić 23./11-m,

Majcen 74./ag, Dobrovoljc 78., Hebaj 91.; Poplatnik 22.

Petkovi tekmi:

MARIBOR - CELJE 0:0

3.000 gledalcev

RUDAR - ALUMINIJ 0:0

550 gledalcev

Lestvica: OLIMPIJA 8 6 2 0 20:4 20 MARIBOR 8 5 3 0 13:5 18 GORICA 8 4 1 3 9:7 13 DOMŽALE 8 3 3 2 19:11 12 KRŠKO 8 3 2 4 16:17 11 RUDAR 8 3 1 4 7:10 10 ALUMINIJ 8 2 3 3 10:12 9 CELJE 8 2 3 3 10:13 9 TRIGLAV 8 0 4 4 6:16 4 ANKARAN HRVATINI 8 0 2 6 7:22 2

Mitja Lisjak