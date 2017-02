Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Aleš Mušič je v zadnjem mesecu v odlični formi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Olimpija s prvo zmago v Dornbirnu zbežala z dna

Mušič znova junak pri kazenskih strelih

2. februar 2017 ob 21:36

Dornbirn - MMC RTV SLO

Kapetan Aleš Mušič je odločil izvajanje kazenskih strelov v 5. krogu drugega dela Lige Ebel v Dornbirnu, kjer so hokejisti Olimpije dosegli nasploh prvo zmago (2:3).

V ključnem delu sezone je zmaje zapustil odlični napadalec Nik Pem, ki bo do konca sezone član nemškega drugoligaša Heilbronner Falken. Fabian Dahlem, ki je pred letom dni zapustil Tivoli, je že sredi letošnje sezone zvabil Jonathana Hartyja, zdaj pa je odšel še eden izmed nosilcev igre Olimpije.

Zajc ni imel na voljo niti treh popolnih peterk

Trener Bojan Zajc je imel na voljo zelo okrnjeno zasedbo, saj so poškodovani Boštjan Groznik, Gal Koren, Krištof Potočnik in Žan Luka Srpčič, Mark Čepon pa je zbolel. V kadru je bilo le 14 igralcev v polju in dva vratarja.

Prvič po nekaj letih so hokejisti Olimpije na najdaljše gostovanje krenili že dan pred tekmo, kar se je obrestovalo predvsem na začetku tekme. Že v prvi minuti se je domači vratar Florian Hardy moral močno potruditi, da je preprečil vodstvo gostov, v tretji pa ga je dvakrat rešil okvir gola. Šele v osmi minuti so si prvo polpriložnost priigrali tudi domači, Jeff Frazee pa je bil na mestu.

Ljubljančani, ki so izgubili vseh 13 dozdajšnjih obračunov v Dornbirnu, so povedli v 13. minuti, ko je zadel Sacha Guimond.

Tudi v drugem delu je bila igra zelo izenačena, v 28. minuti pa so domači doživeli nov hladen tuš. Po podaji Guimonda je takrat Raphael Bussieres plošček preusmeril v vodstvo z 2:0. Raphael Bussieres je v 28. minuti povišal vodstvo gostov.

Buldogi, ki so zelo slabo začeli drugi del, so se prebudili v zadnji tretjini. James Livingston in Cody Sylvester sta kronala veliko premoč (streli na vrata 13:1). V zadnjem delu je oslabljenim Ljubljančanom, ki so igrali z vsega petimi branilci, zmanjkalo moči, so pa zdržali pritisk in prišli do podaljška. Tam so bili nevarni, predvsem pa so še enkrat zdržali z igralcem manj.

V podaljšku je Jeff Frazee uspel mrežo ohraniti nedotaknjeno. Razmerje v strelih na varat je bilo 47:28. Odločali so kazenski streli, kjer je zadel Mušič, ki je pravi specialist za to prvino hokejske igre. Odločil je že srečanji v Innsbrucku in Szefesfehervarju.

V soboto ob 16.15 Dornbirn prihaja v Tivoli, Olimpija pa bo lovila že četrto zaporedno zmago v razširjenem avstrijskem prvenstvu, ki bi jih približala celo drugemu mestu v kvalifikacijski skupini. Lani so Ljubljančani v drugem delu zbrali le tri točke, letos pa jih imajo že po polovici tekmovanja že sedem.

5. krog, kvalifikacijska skupina:

DORNBIRN - OLIMPIJA

* 2:3 (0:1, 0:1, 2:0)

1.690; Livingston 43., Magnan 50.; Guimond 13., Bussieres 28.

* - po kazenskih strelih

FEHERVAR - ORLI ZNOJMO

6:2 (2:2, 2:0, 2:0)

GRADEC - VSV BELJAK

6:1, (1:0, 4:1, 1:0)

Edini zadetek za Beljak je dosegel Jan Urbas v 24. minuti

Lestvica: * x GRADEC 5 4 0 0 1 +8 16 (4) ORLI ZNOJMO 5 3 0 0 2 +2 11 (2) VSV BELJAK 5 1 0 0 4 -6 9 (6) FEHERVAR 5 2 0 2 1 +3 8 (0) OLIMPIJA 5 1 2 0 2 -2 7 (0) DORNBIRN 5 1 1 1 2 -4 7 (1) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

Skupina za razvrstitev:

SALZBURG - DUNAJ

4:3 (1:0, 1:0, 1:3)

* - po podaljšku



INNSBRUCK - LINZ

4:2 (1:0, 2:0, 1:2)



BOLZANO - KAC CELOVEC

3:6 (2:1, 1:4, 0:1)

Lestvica: * x SALZBURG 5 3 1 0 1 +8 15 (4) DUNAJ 5 2 0 1 2 -2 13 (6) LINZ 5 3 0 0 2 0 11 (2) KAC CELOVEC 5 3 0 0 2 +7 9 (0) INNSBRUCK 5 2 0 0 3 -4 6 (0) BOLZANO 5 1 0 0 4 -9 4 (1) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela





A. G.