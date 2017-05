Olimpija še brez tekmeca v finalu - Rogaška boljša od Zlatoroga

Dvojni dvojček Taylorja Johnsa

10. maj 2017 ob 17:54,

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 20:06

Laško - MMC RTV SLO

Drugi udeleženec v velikem finalu državnega prvenstva v košarki še ni znan. Zlatorogu v domači dvorani ni uspelo izkoristiti prve zaključne žoge, boljša je bila Rogaška (66:76).

Gostitelji so bili boljši v večjem delu igre, a je Rogaška z odlično igro v zadnji četrtini, ki jo je dobila s 27:11, podaljšala polfinalno serijo. Drugega finalista bomo tako dobili na zadnji odločilni tekmi v petek.

Pri Rogaški je dvojni dvojček dosegel Taylor Johns (21 točk in 11 skokov), pri Zlatorogu je 19 točk dal Nejc Barič.

Odlična zadnja četrtina Rogaške

Zlatorog je bil v v treh četrtinah boljši, Rogaška pa mu ni dovolila, da bi se oddaljil na neulovljivo razliko. Na začetku zadnje četrtine so gostitelji vodili za šest točk (55:49), Rogaška pa je pet minut do konca uspela po dolgem času izenačiti, koš je dosegel najboljši igralec gostov Johns (64:64). Johnsu je pol minute pozneje uspelo doseči še drugi zaporedni koš in Rogaška je celo povedla (64:66). V naslednjem napadu je Slatinčanom še uspelo povišati razliko, zasluge za to pa ima Dragiša Drobnjak, ki je zadel trojko, nad njim pa je bila storjena še osebna napaka - natančen je bil s črte prostih metov (64:70). Odlični Drobnjak je zadel še za dve točki, lepo je prodiral še Miha Fon in dobri dve minuti do konca je imela Rogaška osem točk naskoka (66:74). Laščani niso bili več razpoloženi v napadu, tako da je bil zmagovalec odločen.

Prvega finalista smo dobili včeraj, ko je bila Union Olimpija še drugič boljša od Krke.

NOVA LIGA KBM, polfinale

Druga tekma:

ZLATOROG LAŠKO - ROGAŠKA 1:1

66:76 (20:17, 18:20, 17:12, 11:27)

Barič 19, Špan 11, Krušič 10, Durnik in Rizvić po 9, Miljković 6, Ledl 2; Johns 21, Davis 17, Dorbnjak in Fon po 14, Đuranović 4, Ferme in Šantelj po 3.

Prosti meti: 12/18; 12/18

Met za dve: 18/37; 23/35

Met za tri: 6/19; 6/21

Skoki: 32; 33

Tretja tekma, petek ob 18.00:

ROGAŠKA - ZLATOROG LAŠKO

Odigrano včeraj:

UNION OLIMPIJA - Krka 2:0

82:81 (25:14, 21:18, 17:23, 19:26)

V krepkem tisku je izid v zmagah; igrajo na dve zmagi.

D. S.