Olimpija se po zmagi nad Cortino veseli uvrstitve v končnico

Jesenice po kazenskih strelih premagale Vipiteno

27. februar 2018 ob 22:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so si dva kroga pred koncem rednega dela Alpske lige zagotovili nastop v končnici. V Tivoliju so bili s 3:1 boljši od Cortine.

V 17. minuti je prvi gol na tekmi od daleč dosegel Maks Selan, ko so imeli Ljubljančani na ledu igralca več. Na enak način je v 22. minuti povišal na 2:0. Po 23 sekundah zadnje tretjine je, prav tako ob "powerplayu", zaostanek gostov znižal najboljši strelec lige Riley Brace z izjemnim zadetkom pod prečko.

Končni izid je 50 sekund pred koncem postavil Andrej Hebar, edini hokejist iz Alpske lige, ki je igral na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Zadel je v prazno mrežo, saj so gostje poskušali izenačiti z igro brez vratarja.

Končnica se bo s četrtfinalom začela prihodnji torek, pari bodo določeni tako, da si bodo prve štiri ekipe na lestvici v nedeljo svoje tekmece izbrale.

Sij Acroni Jesenice so v Podmežakli po kazenskih strelih z 2:1 premagale moštvo Vipiteno, ki ga vodi Ivo Jan. Jeseničani so bili v rednem delu tekme precej nevarnejši, saj so proti vratom sprožili 36 strelov, njihovi tekmeci pa 21. Odločilni gol pri kazenskih strelih je prispeval Žan Jezovšek.

Vnuk: Želimo si igrati v finalu Alpske lige

"Liga je zelo izenačena in zelo sem zadovoljen, da smo si zagotovili končnico. Cortina je prišla v Tivoli po zmago in morali smo se zelo potruditi. Delali smo še nekaj napak in imamo še nekaj rezerve za odločilne tekme," je pojasnil trener Jure Vnuk.

"Prost mesec smo unovčili za kondicijske in taktične priprave. Želimo si igrati v finalu Alpske lige. Postaviti si je treba visok cilj. Ne obremenjujem se s tekmecem v četrtfinalu, saj karte premešajo na novo. Nekatere ekipe nam vsekakor bolj ležijo in to ni odvisno od položaja na lestvici," je dodal Vnuk.

40. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - VIPITENO

2:1 (0:1, 0:0, 1:0) - po kazenskih strelih

550; Bašič 43.; Duffy 12.

SŽ OLIMPIJA - CORTINA

3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

242; Selan 17., 22., Hebar 60.; Brace 41.

ZELL AM SEE - SALZBURG MLADI 1:3

FELDKIRCH - BREGENZERWALD 7:4

RITTEN - LUSTENAU 7:4

FASSA - KAC MLADI 4:5 - v podaljšku

GARDENA - NEUMARKT 4:3 - po kazenskih strelih

ASIAGO - PUSTERTAL 2:1 - po kazenskih strelih

Lestvica:

ASIAGO 38 28 3 1 6 91 RITTEN SPORT 38 25 5 3 5 88 SIJ ACRONI JESENICE 38 24 4 2 8 82 FELDKIRCH 38 21 5 3 9 76 PUSTERTAL 38 20 2 6 10 70 SŽ OLIMPIJA 38 20 3 2 13 68 SALZBURG MLADI 38 19 4 2 13 67 VIPITENO 38 18 2 5 13 63 --------------------------------------- BREGENZERWALD 39 18 2 3 16 61 CORTINA 38 15 3 7 13 58 ZELL AM SEE 38 17 2 2 17 57 LUSTENAU 38 16 3 2 17 56 KITZBUHEL 38 11 2 5 20 42 GARDENA 38 10 3 2 23 38 NEMARKT 38 4 5 3 26 25 FASSA 39 6 1 1 31 21 KAC MLADI 38 1 2 2 33 9

M. R.