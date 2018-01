Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Talor Battle je bil prvi mož Olimpije - dosegel je 23 točk. Foto: www.alesfevzer.com Z vztrajnostjo in potrpežljivostjo smo v napadalno usmerjeni tekmi po podaljšku zasluženo zmagali. Zadovoljen sem tudi z igro nekaterih košarkarjev, ki se vračajo po poškodbi, in tistih, ki imajo sicer manjšo minutažo. Gašper Okorn, trener Petrola Olimpije Simon Petrov je lahko zadovoljen, saj so njegovi varovanci nanizali štiri zaporedne zmage. Foto: BoBo Dodaj v

Olimpija šele v podaljšku strla Hopse, četrta zaporedna zmaga Krke

Napeto tudi v Laškem

7. januar 2018 ob 20:43

Polzela - MMC RTV SLO

Blizu presenečenja v 12. krogu državnega prvenstva v košarki so bili Hopsi, ki so po podaljšku morali čestitati igralcem Petrola Olimpije (98:104).

Ljubljančani so sedmo prvenstveno zmago stežka dosegli, s tem so prekinili niz dveh zaporednih porazov.

Olimpija je bolje začela tekmo, povedla je s 7:0, a so se gostitelji zbrali in prvo četrtino so dobili s sedmimi točkami naskoka (27:20). V drugi četrtini se je Olimpija približala, na odmor pa so odšli gostitelji z minimalno prednostjo (47:46). Zmaji so v tretji četrtini povedli za pet točk (61:66), a Hopsi niso dovolili, da se Ljubljančani oddaljijo. Ravno nasprotno, do konca tretje četrtine so spet prevzeli vodstvo (70:69), ki so ga v zadnji četrtini še povišali (82:76).

Minuto pred koncem so Polzeljani vodili za štiri točke (88:83), a je po košu Špana in zadetih prostih metih Talora Battla Olimpija 22 sekund pred koncem zaostajala le še za točko (88:87). V končnici je Tjaž Rotar izkoristil le en prosti met (89:87), tako da je Olimpiji podaril možnost za izenačenje oziroma celo za zmago. Battle je z dvema točkama izenačil (89:89), o zmagovalcu je odločal podaljšek. V tem so varovanci Gašperja Okorna takoj prevzeli igro v svoje roke, vodili so že za devet točk (92:101). Gostitelji se niso predali, minuto pred iztekom podaljška so zaostajali le še za tri točke (98:101), a več niso zmogli. Pri Olimpiji je za tri točke zadel Špan, ki je s tem postavil končni izid tekme (98:104).

Talor Battle (Petrol Olimpija) in Duje Čup (Hopsi Polzela) sta bila prva strelca tekme - dosegla sta 23 točk.

Krka se je oddolžila Rogaški

Preostale tekme so bile odigrane v soboto. Krka nadaljuje zmagoviti niz, dosegla je četrto zaporedno zmago. Tokrat je v domači dvorani ugnala Rogaško (84:73), se ji oddolžila za poraz na prvi tekmi in jo ujela na lestvici.

Po tesnem uvodu se je tehtnica začela nagibati na stran Dolenjcev ob koncu druge četrtine. V zadnjih minutah je domačim namreč uspel delni izid 12:0, posebej razpoložen pa je bil v tem obdobju Domen Bratož, ki je žogo skozi obroč spravil kar trikrat.

Po menjavi strani je razlika narasla na +15 (41:35), nato pa so lanski finalisti prvenstva iz Rogaške začeli loviti zaostanek in se do zadnje četrtine približali na ulovljivih osem točk. Tudi krkaši so spoznali, da morajo zaigrati odločneje in že v uvodu v zadnji del so stvari postavili na svoje mesto. Šest zaporednih točk je nanizal Marko Jošilo, s tem je poskrbel za vodstvo z 62:48, ki ga gostje niso več resno ogrozili.

Zanimivo je bilo tudi v Laškem. Zlatorog je gostil Šenčur GGD, ki je po zelo izenačenem dvoboju klonil šele v zadnjih dveh minutah tekme, ko si je privoščil preveč napak in izgubljenih žog (87:92).

Prvouvrščena ekipa, Sixt Primorska, ki je okrepila trenerske vrste - glavnemu trenerju Jurici Golemcu bo pomagal nekdanji trener Šentjurja Andrej Žakelj, pa je brez težav ugnala zadnjeuvrščeno ekipo Šentjur (71:85).

LIGA NOVA KBM, 12. KROG

HOPSI POLZELA - PETROL OLIMPIJA

* 98:104 (27:21, 20:25, 23:23, 19:20)

* - po podaljšku

600; Čup 23,Vasilić 22, Rotar 20; Battle 23, Badžim 20, Bubnić 15, Morgan 14 ...

Odigrano v soboto:

ŠENTJUR - SIXT PRIMORSKA

71:85 (20:17, 18:21, 22:17, 11:30)

Rizman 19; Čakarun 21, Joksimović 14.

ZLATOROG - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

87:92 (20:22, 25:23, 23:22, 19:25)

Kusovac 25; Pavić 24, Murić 23.

KRKA - ROGAŠKA

84:73 (15:13, 26:14, 15:21, 28:25)

Cinac 20, Jošilo 19; Kosič 18.

ILIRIJA - HELIOS SUNS

82:74 (15:24, 25:18, 20:8, 22:24)

Vončina 29, Šiško 19; Šaškov 19.

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 12 9 3 21 PETROL OLIMPIJA 12 7 5 19 KRKA 12 7 5 19 ŠENČUR 12 7 5 19 ROGAŠKA 12 7 5 19 HELIOS SUNS 12 6 6 18 ILIRIJA 12 6 6 18 HOPSI POLZELA 12 5 7 17 ZLATOROG 12 3 9 15 ŠENTJUR 12 3 9 15

D. S.