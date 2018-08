Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 27 glasov Ocenite to novico! Trenutek, ki bi moral spremeniti potek dogajanja, a se to ni zgodilo. Angleški sodnik Craig Pawson je Martinu Tothu pokazal rdeči karton, toda Spartak je nekaj minut pozneje dosegel nov zadetek in povedel z 0:2. Foto: BoBo Spartak je povedel "iz ničesar", ko je po 22 minutah igre sodnik pokazal na enajstmetrovko. Foto: BoBo Trener Spartaka iz Trnave Radek Latal je bil zadovoljen s predstavo svojih izbrancev. Odlični vezist je blestel v Bundesligi, med letoma 1994 in 2001 je odigral 187 tekem za Schalke in dosegel 14 golov. Leta 1997 se je veselil zmage v Pokalu Uefa, ko je Schalke v finalu ugnal milanski Inter po streljanju 11-metrovk na San Siru. Foto: BoBo Miha Mevlja je v 90. minuti postavil končni izid tekme v St. Peterburgu, Zenit je premagal Molde s 3:1. Rusi so prejšnji teden izločili Dinamo iz Minska z 8:1 po podaljšku, potem ko so na prvi tekmi izgubili z 0:4. Foto: EPA VIDEO Linta po porazu: Življenj... VIDEO Olimpija tudi z igralcem... VIDEO Izključitev Totha in avto... VIDEO Spartak v 23. minuti pove... Sorodne novice Olimpijin trener o taktiki pred tekmo: "Napad je najboljša obramba" Dodaj v

Olimpija si je v nesrečnem večeru sama priprla vrata v Evropsko ligo

Kronaveter: Kot da bi se nekomu zamerili

23. avgust 2018 ob 20:30,

zadnji poseg: 23. avgust 2018 ob 22:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so po sumljivi enajstmetrovki in nesrečnem avtogolu Ilića s Spartakom izgubili z 0:2 in bodo imeli v Trnavi težko delo, če se bodo želeli uvrstiti v skupinski del Evropske lige.

Prav nič ni šlo po željah Olimpije, ki je sicer imela pred 7.500 gledalci v Stožicah terensko premoč (v posesti 66:34), toda vsi napadi (19 strelov na gol) so bili jalovi. Po zadetku Mareka Bakoša z bele točke je Spartak kmalu ostal brez Martina Totha in Olimpija je več kot eno uro igrala z igralcem več. Sprožila je sicer kar nekaj nevarnih strelov, toda sreče ni bilo ali pa je žoge ukrotil razpoloženi vratar Martin Chudy. Še več, Spartak je že kmalu po rdečem kartonu Totha "iz ničesar" dosegel drugi zadetek, potem ko je Branko Ilić žogo poslal v lastno mrežo.

Tothu kazen za štart nad Issahom

Potem ko je bila Olimpija na začetku nevarnejša, so gostje povedli po svoji prvi resni akciji. Ker je Rok Kronaveter v kazenskem prostoru nepravilno oviral Martina Totha, je sodnik presenetljivo pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je unovčil Marek Bakoš. Streljal je povsem po sredini, medtem ko se je Ivačič vrgel v levo. V 29. minuti je Toth dobil rdeči karton, ker je nepravilno ustavil Abassa Issaha, ki je sam krenil proti golu Spartaka.

Ilić nesrečno posredoval

Kljub igralcu več je Olimpija hitro dobila nov zadetek. In to na kakšen način! Branko Ilić je namreč želel žogo z glavo odbiti v kot, a je zatresel lastno mrežo. Če bi tako posredoval napadalec, bi govorili o lepem zadetku, tako pa je kapetan Olimpije nehote doživel enega najbolj neprijetnih trenutkov kariere. Slovenski prvaki so imeli v prvem polčasu sicer premoč, najlepše priložnosti pa je zapravljal Kronaveter. V 10. minuti je prejel dolgo žogo in z levico sprožil s 15 metrov, vendar zgrešil. V 33. minuti mu je pred gol izjemno natančno podal Nik Kapun, toda Kronaveter žoge ni zadel, sledil pa je še prosti strel, pri katerem je Olimpijin napadalec meril le nekaj centimetrov mimo vrat Martina Chudyja.

Boateng sam pred Chudyjem

Olimpija je poskusila med odmorom pozabiti na nesrečen razplet dogodkov. V drugi del je vstopila napadalno, Stefan Savić je na levi strani poslal nevarno žogo pred gol. V 63. minuti je Dino Štiglec sprožil od daleč, isti igralec pa je v 68. minuti poslal žogo v kazenski prostor, kjer rezervist Kingsley Boateng ni dobro meril z glavo. Olimpija je še naprej pritiskala in v 77. minuti je kazalo, da bo le prebila Spartakovo obrambo. Boateng se je po podaji Kronavetra sam znašel pred golom, vendar je šel Chudy pravočasno iz vrat in ubranil njegov strel. Trener Aleksandar Linta je z menjavami vse stavil v napad, toda z izjemo nekaj strelov konkretnih rešitev ni bilo.

V sodnikovem podaljšku bi lahko Spartak zadel še tretjič. Streljal je Erik Grendel, dobro pa je posredoval Vitalijs Maksimenko, ki je zamenjal poškodovanega Arisa Zarifovića. "Razočaranje je veliko, ker smo bili boljši nasprotnik. Ne vem, kaj je narobe. Dobivamo poceni zadetke. Enajstmetrovke ni bilo, dali smo avtogol ... Imamo 100-odstotne priložnosti. Kot da bi se nekomu zamerili. A ne bomo obupali. Na Slovaško gremo obrnit rezultat," je povedal Rok Kronaveter. Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Trnavi, skupni zmagovalec pa bo igral v skupinskem delu Evropske lige.

EVROPSKA LIGA - 4. PREDKROG, prve tekme:

OLIMPIJA - SPARTAK TRNAVA 0:2 (0:2)

7.500; Bakoš 23./11-m, Ilić 35./ag

RK: Toth 29./Spartak Trnava



Olimpija: Ivačič, Putinčanin, Ilić ( 82./Brkić) , Maksimenko, Štiglec, Tomić , Avramovski ( 62./Suljić), Kapun ( 61./Boateng), Kronaveter, Savić , Isaah.



Spartak Trnava: Chudy, Kadlec , Hladik, Toth (29.), Čonka, Jirka ( 86./Luptak). , Sloboda , Grendel, Grešak, Rada ( 71./Oravec), Bakoš ( 80./Janso).



Sodnik: Craig Pawson (ANG)



Povratna tekma bo v četrtek, 30. avgusta, ob 20.30. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

ZENIT ST. PETERBURG - MOLDE 3:1 (0:1)

Dzjuba 71., Zabolotni 80., Mevlja 90.; Hestad 42.

Miha Mevlja je igral vso tekmo.

TORPEDO KUTAISI - LUDOGOREC 0:1 (0:1)

Wanderson 45.

TRENČIN - AEK LARNACA 1:1 (0:0)

Sleegers 55.; Acoran 60.



APOEL - ASTANA 1:0 (0:0)

Caju 79.



ŠERIF TIRASPOL - QARABAG 1:0 (1:0)

Kapić 8.

SIGMA OLOMOUC - SEVILLA 0:1 (0:0)

Sarabia 84.

SUDUVA - CELTIC 1:1 (1:1)

Verbickas 13.; Ntcham 3.

SARPSBORG - MACCABI TEL AVIV 3:1 (2:1)

Heintz 2., Nielsen 7./11-m, Mortensen 56./11-m; Kjartansson 13./11-m



MALMÖ - MIDTJYLLAND 2:2 (2:0)

Rosenberg 12., Antonsson 25.; Wikhelm 60., Okosun 77.

ATALANTA - KÖBENHAVN 0:0

Iličić (Atalanta) je poškodovan.



BASEL - APOLLON 3:2 (1:0)

van Wolfswinkel 6., 69., Cumart 84.; Maglica 49., Papoulis 53.

DUDELANGE - CLUJ 2:0 (0:0)

Turpel 67., Sinani 80.

OLYMPIACOS - BURNLEY 3:1 (1:1)

Fortunis 19., 60./11-m, Buhalakis 49.; Wood 33./11-m

RK: Gibson 60./Burnley

GENK - BRÖNDBY 5:2 (2:0)

Samata 37., 55., 70., Trossard 45./11-m, 91.; Hermannsson 47., Wilczek 51.

PARTIZAN - BEŠIKTAŠ 1:1 (1:1)

Gomes 14.; Arslan 15.

RAPID DUNAJ - STEAUA 3:1 (2:0)

Knasmullner 4., Sonnleitner 40., Schwab 49.; Gnohere 47.

RK: Berisha 84./Rapid

ZORJA LUGANSK - RB LEIPZIG 0:0

RK: Lednev 17./Zorja

Kampl (Leipzig) zaradi poškodbe mišice ni bil v kadru.

GENT - BORDEAUX 0:0

RANGERS - UFA 1:0 (1:0)

Goldson 41.

Jokić (Ufa) je igral vso tekmo.

ROSENBORG - SHKENDIJA 3:1 (3:0)

Jebali 11., Bendtner 15., Levi 44.; Stenio Junior 76.

T. O.