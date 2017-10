Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 17 glasov Ocenite to novico! Devin Oliver je bil prvo ime tekme v Madridu. Foto: BoBo Domen Lorbek je v svoji karieri oblekel tudi dres Estudiantesa. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Zmaji prekinili serijo po... Dodaj v

Olimpija slavila v Madridu - jeziček prevesila trojka Špana

Vodili večji del tekme

31. oktober 2017 ob 14:09,

zadnji poseg: 31. oktober 2017 ob 23:51

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 4. krogu Fibine Lige prvakov prvič zmagali. V Madridu so bili s 75:81 boljši od favoriziranega Estudiantesa, potem ko so vodili večji del tekme.

Olimpija je bila že v prvem polčasu (33:39) vseskozi v prednosti, v prvi četrtini največ za sedem točk (9:16), v drugi pa za 12 točk (20:32). Minuto in pol pred koncem tretje četrtine so gostitelji izenačili na 57:57 in nato tudi povedli s 66:64, 69:66 in 71:70, toda Ljubljančani so bili v končnici uspešnejši in slavili. Odločilni korak do zmage je bila trojka Jana Špana z velike razdalje za vodstvo s 75:78 dobro minuto pred koncem.

Najboljši igralec tekme je bil Devin Oliver, ki je 17 točkam dodal 8 skokov, 5 ukradenih žog in 4 podaje. Ljubljančani so predtem izgubili tri srečanja zapored oziroma pet od zadnjih šestih dvobojev.

V naslednjem krogu bo Olimpija v torek v Stožicah gostila Reyer iz Benetk.

Estudiantes je bil do zdaj v Fibini Ligi prvakov boljši od AEK-a v gosteh (87:79) in Rose Radom v Madridu (78:68), izgubil je le s Strasbourgom v gosteh (77:74). V močni španski ligi je nazadnje izgubil v Malagi proti Unicaji (89:70). Je pa pred tem doma premagal Barcelono z 80:70.

Izjavi po tekmi

Devin Oliver: "Izjemna ekipna zmaga, saj smo imeli veliko število razigranih posameznikov. Pomagala nam bo, da se še bolj povežemo med seboj."

Gašper Okorn, trener Petrola Olimpije: "Zadovoljen sem z zmago, saj je bila tekma izjemno zahtevna. Težko je zadržati prednost, ko si v prednosti celotno srečanje, nasprotnik pa igra zelo agresivno. Imamo določene težave, saj nam manjka prvi organizator igre Talor Battle."

Skupina C, 4. krog:

ESTUDIANTES - PETROL OLIMPIJA

75:81 (15:22, 18:17, 24:21, 18:21)

Caner-Medley 20, Cook in Brown po 10, Arrieta in Rincon po 9, Sagna 6, Ayala 5, Landesberg 4, Gonzalez 2; Morgan in Oliver (8 skokov, 5 ukradnih žog in 4 podaje) po 17, Špan 13, Lorbek 12, Hrovat 11, Badžim 8, Kastrati 3.

Met za dve točki: 24/35; 20/37

Met za tri točke: 8/30; 7/19

Prosti meti: 3/4: 20/26

Skoki: 34; 32

Sreda ob 18.30:

AEK ATENE - ROSA RADOM



BANVIT - BAYREUTH



Ob 20.30:

REYER VENEZIA - STRASBOURG

Lestvica:

BAYREUTH 3 3 0 +32 6 ESTUDIANTES 4 2 2 +9 6 REYER VENEZIA 3 2 1 +15 5 STRASBOURG 3 2 1 +15 5 BANVIT 3 2 1 +1 5 PETROL OLIMPIJA 4 1 3 -25 5 AEK ATENE 3 1 2 -10 4 ROSA RADOM 3 0 3 -37 3

T. J., M. R.