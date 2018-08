Olimpija tretji prvak, ki je začel z dvema ničlama

557. del rubrike Športni SOS

1. avgust 2018 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so začetek sezone začeli s kronično neučinkovitostjo, saj so kar na štirih od petih tekem v vseh tekmovanjih ostali brez doseženega gola.

Prvo potezo je že potegnilo vodstvo kluba, ki se je zahvalilo za sodelovanje trenerju Iliji Stolici. Na portalu Športni SOS pa tokrat iščemo najslabše začetke državnih prvenstev med vsemi aktualnimi prvaki. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.204. Olimpija na prvih dveh tekmah državnega prvenstva ni dosegla niti enega gola. Ali se je to že zgodilo v zgodovini Prve lige?

Jernej K.

To se je pred Olimpijo zgodilo dvakrat.

Nogometaši Gorice so leta 1996 prekinili vladavino Olimpije in osvojili naslov prvaka. Naslednje leto so slabše štartali v prvenstvo, saj so izgubili uvodni tekmi prvenstva, pri tem pa niso dosegli niti enega zadetka (Gorica - Rudar 0:1, Maribor - Gorica 3:0). Prvenstvo so nato končali na tretjem mestu.

Drugi tovrstni primer sega v prejšnje desetletje. Maribor je leta 2009 osvojil naslov državnega prvaka, nato pa naslednje prvenstvo začel z dvema minimalnima porazoma (Maribor - Gorica 0:1, Rudar - Maribor 1:0). Na koncu sezone so osvojili drugo mesto.

Olimpija je pred nekaj meseci osvojila naslov državnega prvaka, novo kampanjo pa začela precej slabo, saj ima na računu eno samo točko, v stolpcu doseženi zadetki pa še vedno seva ničla (Gorica - Olimpija 2:0, Krško - Olimpija 0:0).

Na drugi strani skrajnosti je (prejšnja) Olimpija, ki je leta 1992 dobila prvo slovensko prvenstvo v samostojni državi, nato pa udarno začela tudi novo prvenstvo, saj je na prvih dveh tekmah zabila kar devet golov (Olimpija - Rudar 5:0, Slovan - Olimpija 1:4). Blizu temu dosežku je bil tudi Maribor, ki je leta 1999 osvojil naslov prvaka, nato pa novo sezono začel z osmimi doseženimi goli (Domžale - Maribor 1:4, Maribor - Rudar 4:1).

1.205. Kaj pa po petih krogih? Kateri prvak je po petih krogih zbral najmanj točk?

Jernej K.

To je bil Maribor, ki je leta 1997 osvojil svoj prvi naslov državnega prvaka. Vstop v novo prvenstvo se ni začel po željah vijoličastih, saj so na prvih petih tekmah zbrali le 6 točk, kar je najmanj med vsemi prvaki do zdaj.

1. krog: KOROTAN - MARIBOR 1:0

2. krog: MARIBOR - GORICA 1:0

3. krog: PUBLIKUM - MARIBOR 2:1

4. krog: MARIBOR - OLIMPIJA 2:0

5. krog: MURA - MARIBOR 2:1

A slabši začetek za Štajerce ni bil usoden, saj so na koncu sezone prepričljivo zbrali največ točk (pred prvim zasledovalcem Muro so imeli kar devet točk prednosti) in se veselili še drugega v nizu sedmih naslovov.

Slavko Jerič