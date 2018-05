Iz troboja ostal dvoboj: Domžale izločene iz boja na naslov

Davidson in Abass zadela za zmagoi Olimpije

6. maj 2018 ob 11:01,

zadnji poseg: 6. maj 2018 ob 18:38

Nova Gorica,Ljubljana - MMC RTV SLO

31. krog slovenskega nogometnega prvenstva je iz boja za naslov izločil Domžale, ki so v Gorici doživele najvišji poraz sezone (4:1). Olimpija je z 2:0 odpravila Triglav. Prednost pred Mariborom ostaja ena točka.

Oslabljeni Domžalčani - zaradi poškodbe so manjkali Gaber Dobrovoljc, Senijad Ibričič in Andraž Kirm, zaradi osebnih razlogov Dejan Milić - se iz Nove Gorice vračajo praznih rok, potem ko so si v prejšnjem krogu z zmago proti Ankaranu zagotovili evropsko vozovnico in tretje mesto na prvenstveni lestvici. Gorica s tremi točkami ostaja v boju za četrto mesto, ki prinaša nastope v Evropi.

Čeprav so imeli Domžalčani v prvem polčasu pobudo, večjo posest žoge in tudi več strelov, pa so Goričani dobili prvih 45 minut. S prvega in tudi edinega strela na vrata so povedli. Tekla je 35. minuta, ko je s 25 metrov sprožil Jaka Klemenc in z močnim strelom žogo poslal pod prečko nemočnega Ajdina Mulalića. To je bil njegov prvi gol v tej sezoni in drugi v prvoligaški karieri.

Goričani so imenitno začeli drugi polčas in že po dobrih treh minutah povišali prednost. Amarachi Osuji je z roba kazenskega prostora nekoliko z desne podal v sredino, kjer je bil sam Dejan Žigon. Za 33. zadetek v Prvi ligi za Gorico je žogo lepo sprejel s prsmi, nato pa jo poslal za Mulalićev hrbet.

Tekma je bila praktično odločena v 51. minuti. Po napaki Melnjaka je žogo v protinapadu dobil Mark Gulič, ki je ob neodločni domžalski obrambi še tretjič zatresel mrežo nasprotnika.

Ob izteku rednega dela so Domžalčani vendarle prebili goriško obrambo. Napako Mattea Tomička je po dolgi podaji Žana Žužka kaznoval Shamar Nicholson. Goriška mreža se je zatresla prvič po treh tekmah. Gostitelji so nemudoma odgovorili. Po domžalskem pritisku so prišli do protinapada. Rezervist Semir Smajlagić je popeljal žogo globoko iz svoje polovice proti gostujočim vratom in z natančnim strelom ob vratnici premagal Mulalića.

Rutinsko delo Olimpije

Ljubljančani so udarno začeli obračun z zadnjeuvrščenimi Kranjčani. Prvo priložnost so si pripravili že v drugi minuti, vendar se je ob strelu Roka Kronavetra s petih metrov izkazal vratar Elvis Džafić. Čuvaj mreže Triglava je prvič klonil v 15. minuti. Z desne strani je podal Mitch Apau, žogo pa je na šestih metrih pričakal Jason Davidson in jo z volejem pospravil za hrbet Džafića. To je bil prvi gol Avstralca v dresu Olimpije.

Napadi zeleno-belih so se nadaljevali tudi po vodstvu. Zapravili so še nekaj priložnosti, za miren odhod v slačilčnico pa je v 38. minuti poskrbel Issah Abass. 19-letnega Ganca je z lepo podajo zaposlil Kronaveter. Abass je ob neodločnil branilcih Triglava sprožil z roba kazenskega prostora in Džafić je bil premagan še drugič. Edino priložnost si je Triglav priigral v 25. minuti, vendar je strel Igorja Bukare z glavo Aljaž Ivačič ukrotil.

Olimpija je v drugem polčasu dvignila nogo s stopalke za plin. Maloštevilni gledalci, bilo jih je kakih 1.500, so se dolgočasili ob neatraktivni igri. Ljubljančani so čuvali vodstvo in varovali moči za sredino gostovanje v Velenju. Kranjčani so bili v drugem delu precej podjetnejši kot v prvem, a Ivačiča niso resneje ogrozili.

V naslednjem krogu, ki bo v sredo, bo izjemno zanimivo v Domžalah, kamor prihaja Maribor.

31. krog:

GORICA - DOMŽALE 4:1 (1:0) Kolenc 35., Žigon 49., Gulič 51., Smajlagić 91.; Nicholson 90.

Gorica: Sorčan, Gregorič, Tomiček, Kavčič, Celcer, Kolenc, Tešija (78./Humar), Grudina, Žigon (62./Marinič), Osuji, Gulič (73./Smajlagić).

Domžale: Mulalić, Širok (67./Hodžić), Klemenčič, Rom (55./Žužek), Melnjak, Husmani, Vetrih, Čerin (46./Franjić ), Ibraimi, Bizjak, Nicholson.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

OLIMPIJA - TRIGLAV 2:0 (2:0)

Davidson 15., Abass 38.

Olimpija: Ivačič, Apau, Zarifović, Uremović, Štiglec, Tomić, Čanađija, Savić, Krtonaveter, Davidson, Issah.

Triglav: Džafić, D. Kryeziu, Elsner, Zec, Mlakar, Kuhar, E. Kryeziu, Udovič, Tijanić, Bukara, Majcen.



Ob 19.00:

CELJE - ALUMINIJ

Odigrano v soboto:

MARIBOR - ANKARAN HRVATINI 5:1 (2:1)

3.100; Ivković 7., Hotić 24., Zahović 50., Tavares 55., 92.; Santos 38.

KRŠKO - RUDAR 1:0 (0:0)

350; Vekić 81.

Lestvica: OLIMPIJA 31 21 8 2 54:13 71 MARIBOR 31 21 7 3 65:23 70 DOMŽALE 31 19 5 7 68:27 62 RUDAR 31 13 4 14 43:44 43 CELJE 30 12 7 11 50:41 43 GORICA 31 12 5 14 35:42 41 KRŠKO 31 9 6 16 34:53 33 ALUMINIJ 30 6 8 16 32:54 26 ANKARAN HRVATINI 31 4 9 18 30:77 21 TRIGLAV 31 4 7 20 25:62 19

T. J., R. K.